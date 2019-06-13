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 Політика України
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Все про:Бірюков (30) Братущак (15)

 Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО

Волонтер, екс-радник Петра Порошенка, громадський діяч Юрій Бірюков розповів про те, які процеси відбуваються в партії "Європейська Солідарність", зокрема про принципи формування виборчого списку і висловлювання про це радника міністра оборони Степана Полторака Романа Доніка.

Про це він заявив у видеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Ведучий Олексій Братущак процитував слова Доніка про те, що "наскільки мене інформували, нарізали квоту в чотири людини в прохідний список партії для "Гошки"(громадської організації, - Ред).

На що Бірюков відповів: "Рома Донік бреше. От просто бреше, як і про все інше, то що він писав. І те, що у нас є ручна перевірка, кожного, хто заповнює анкету і так далі і тому подібне. Навіщо він це робить, я не знаю".

На уточнення ведучого про те, що "Хіба порохоботи можуть брехати?"

Бірюков заявив: "Можуть. Так. Ми такі".

Повна версія інтерв'ю - ЗА ПОСИЛАННЯМ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132292
 
 
 Топ коментарі
 
Два Брехуна,обвинувачують друг дружку у Брехні,а працюють оба на головного Брехуна України))
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Порохоботы это дерьмо ,как и их хозяин .. Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков - Цензор.НЕТ 4319
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Ну барак к демократии не имеет никакого отношения
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это неизбежно в любой партии и в любой стране в кризисные времена.важно ,шоб явление не стало массовым
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вот еще пример заклятых друзей Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков - Цензор.НЕТ 2932

Vetus miles Ruscianorum 🇺🇦‏ @GlennARathn 4 ч.4 часа назад

"Смешко подав до суду на екс-голову СБУ Наливайченка"
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Ага.. Нехай Бірюков готується почути тону лайки на свою адресу тепер вже від свого візаві.
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Два Брехуна,обвинувачують друг дружку у Брехні,а працюють оба на головного Брехуна України))
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так может дойти до самого сокровенного
начнут вскрывать списки ботофермы Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков - Цензор.НЕТ 9364
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Это чувырло как то забыл о про ДАП. Волонтёр типа. Сколько лямов ему шоколадный отстегнул???
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Зараз на *свинарчуковому прямо-кривому * каналі ..якраз вся комбанда Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков - Цензор.НЕТ 6202
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Смотри Г+Г зебик, там щас твой контент начался рассмеши гомика...
Кстати а где твоя говнкартинка с однокласников..ты разве говорить умеешь, я думал ты только картинками тут срёшь.
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Если твой хозяин узнает что ты смотришь что либо кроме г+г тебя могут уволить...
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Власник "Прямого" - ригота Макєєнко, колишній нардеп від ПР. Канал зареєстрований через кіпрський офшор тамтешньою фірмою, яка одночасно веде також канали Медведчука "112" і "Ньюс-ван".
В неті є ця інформація більш докладніше.

Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 7019
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Шановний Петро Олексійович Поросьонко - найголовніший та найстрашніший ворог прокремлівської Партії регіонів! Ну і кримля, звісно, теж. Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 5136
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Пепа за д1ями за 5 рок1в - красти та п зд1ти !
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Порохососы врать? Что вы! Они просто так разговаривают.
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Почему все зебилы пишут про сосать?? ты уже третий на этой ветке ..что то по Фрейду??
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Порохоботы это дерьмо ,как и их хозяин .. Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков - Цензор.НЕТ 4319
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А якщо сказати--Свиню посадили,то всі будуть аплодувати,і головне що всі знають хто Свиня))
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да конечно только он пока поросенок но он вырастет
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Він вже старий кнур, ні нащо не здатний,з люстерковою хворобою))
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Кнур тобі досі грощі плате,за твою роботу у Мінстець))
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платит,и рошенками и рошеновскими тортиками с красной лентой,всё? Теперь будешь спать спокойно?
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Бирюков солгал когда говорил, что порохоботы могут врать. Порохоботы всегда говорят правду и Бирюков в их числе.
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Ну и где верующие Додику , что запретили стрелять ?
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Есть страница "Азова". Поди и перепроверь.
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Мова? - не, не слышали. Это для лохов лозунги такие. Сомнения - отсечь!
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Бірюков перевзувається у польоті. Нехай щастить в команді нового...
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Не зрозумiв... Елiта бреше? I в кого ж така вдача? Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков - Цензор.НЕТ 3633
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а накой ляд министру обороны еще и советники? Это такая тенденция-набирать себе советников от президента до председателя сельсовета?
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Закрыть всех порохоботов в одной комнате и сообщить, что одного из них кто выживет - примут в команду Зеленского. Кровавая баня начнется через несколько секунд.
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это просто шнурок развязался, ща беня подкинет баблишка на новые шнурки и вся зелюбовь вернётся
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В посте про двух порохоботов, другие порохоботы умудряются всунуть какую-нибудь свою хрень про Зеленского. Ну не дебилы?
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дебилы это те ,кто всунул дебила в президенты
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и который 5 лет им типа проработал.
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Забудь про Петю, ему срок светит. Понесешь ему тортик с красной ленточкой в камеру.
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высылай новой почтой,или юлька тебе уши оборвет за это?
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да кто ж его посадит,зе ? его команда? та там у всех друг на друга столько дерьма припасено,что никто никого не тронет
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На уточнение ведущего о том, что "Разве порохоботы могут врать?"
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". Источник:https://censor.net.ua/v3132292
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тобто, коли Донік писав, що на передовій заборонили відповідати на обстріли орків, він теж брехав? А Бірюков також брехав, бо сам каже "Могут. Да. Мы такие"? Вже мінус два порохоботних авторитети, хто там ще залишився у свідках заборони стріляти?
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По сути верно, единственно что Слуга УРода более сепарско выраженная и ведёт явную прокацапкую политику..
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Пора бы и запомнить уже , у нас в краини не бреше одна лыш бабЮля Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 1713 .. !! Вернее , она брешет , но только правду . Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 3483 .
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А почему они вообще название поменяли?БПП же звучит гордо?Томос там...и...ещё что-то...Зачем сбрасывать старую шкуру?Или как у рыгов-обос"ались в 14-ом и теперь они-Оппоблок?Почему Петя стесняется старого названия имени себя?
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Пачаму да пачаму , по качану Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 4190 .!! Шоб ты спытав . Ишь какой любознательный .!! Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 5953 .
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Патаму же пачиму кловун не живёт с родителями в хрущёвке, не посылает нах МВФ, и не ездит на лисапете
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От не може Бутусов,щоб якось Доніка не буцнути.Звідки така взаємна неприязнь ? Невже з 2014 ?
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Зеля не проработав ещё и месяца уже набрехал столько , сколько не набрехал даже граф Калиостро , за всю свою жизнь . Но его не видно ,, а какой то Доник , не успел и рта раскрыть , как уже оказался лжецом века . Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 2738 .
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А типа 5 лет они нам не врали? Мне кажется в будущем народу Украины нужно настаивать на парламентской республике. Убрать должность президента к чёртовой матери. Уменьшить количество депутатов минимум в двое. Выбирать их не по спискам от партии, а поименно, расматривая каждого кандидата под микроскопом. Иначе этот шабаш никогда не закончится.
Занял вот Зеленский пост президента который вроде несистемный, и начинает через одного назначать "своих", из старых рож. Одного нормально одного своего. Как с Бахаревым вышло. Так же и Порошенко делал со своими свинарчуками.
В партии Слуга Народа тоже жесть. Первая 20-ка относительно нормальные кандидаты, остальной список сплошная нечисть.
В партии ЕС такая же фигня, и в других партиях тоже.
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Бирюк настоящее мудило......Порошенко, неужели ты так и не сделал выводы после просера президентских выборов?
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А мы михи сдыхались) в Молдову его новое правительство позвало
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Этих если прижать, они друг друга наперегонки побегут сдавать

И про темники и про авторство и про сотрудничество с Кремлём
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДонік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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