 Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО

Про це він заявив у видеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Ведучий Олексій Братущак процитував слова Доніка про те, що "наскільки мене інформували, нарізали квоту в чотири людини в прохідний список партії для "Гошки"(громадської організації, - Ред).

На що Бірюков відповів: "Рома Донік бреше. От просто бреше, як і про все інше, то що він писав. І те, що у нас є ручна перевірка, кожного, хто заповнює анкету і так далі і тому подібне. Навіщо він це робить, я не знаю".

На уточнення ведучого про те, що "Хіба порохоботи можуть брехати?"

Бірюков заявив: "Можуть. Так. Ми такі".

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