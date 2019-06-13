 Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО

Про це він заявив у видеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
Ведучий Олексій Братущак процитував слова Доніка про те, що "наскільки мене інформували, нарізали квоту в чотири людини в прохідний список партії для "Гошки"(громадської організації, - Ред).
На що Бірюков відповів: "Рома Донік бреше. От просто бреше, як і про все інше, то що він писав. І те, що у нас є ручна перевірка, кожного, хто заповнює анкету і так далі і тому подібне. Навіщо він це робить, я не знаю".
На уточнення ведучого про те, що "Хіба порохоботи можуть брехати?"
Бірюков заявив: "Можуть. Так. Ми такі".
Повна версія інтерв'ю - ЗА ПОСИЛАННЯМ
Vetus miles Ruscianorum 🇺🇦 @GlennARathn 4 ч.4 часа назад
"Смешко подав до суду на екс-голову СБУ Наливайченка"
начнут вскрывать списки ботофермы
Кстати а где твоя говнкартинка с однокласников..ты разве говорить умеешь, я думал ты только картинками тут срёшь.
В неті є ця інформація більш докладніше.
пруф.
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". Источник:https://censor.net.ua/v3132292
https://www.youtube.com/watch?v=GUvVe-JaG2Y&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=58&t=0s
Занял вот Зеленский пост президента который вроде несистемный, и начинает через одного назначать "своих", из старых рож. Одного нормально одного своего. Как с Бахаревым вышло. Так же и Порошенко делал со своими свинарчуками.
В партии Слуга Народа тоже жесть. Первая 20-ка относительно нормальные кандидаты, остальной список сплошная нечисть.
В партии ЕС такая же фигня, и в других партиях тоже.
И про темники и про авторство и про сотрудничество с Кремлём