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Все про:громадянство (547) СБУ (4404) Баканов Іван (22)

 "Ви можете робити висновки, які вважаєте потрібними", - Баканов - на запитання чи подала його дружина заяву на українське громадянство. ВIДЕО

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов не відповів на запитання, чи звернулася його дружина із заявою для отримання українського громадянства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із таким запитанням звернулися до нього журналісти проекту "Схеми".

Чіткої відповіді отримати не вдалося.

"Все, що я коментував, відповідає дійсності. Ви можете прочитати і зробити висновки, які вважаєте потрібними", - сказав Баканов.

Читайте також: Дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132255
 
 
 Топ коментарі
 
почему у зеленского шо не назначение то неудача или скандал?а по моему ответ вот он - Телеведущий 1+1 да,да - Иванов отказался идти на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского
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Я читала его вчерашние объяснения и даже прокомментировала их. Повторю. За двадцать с лишним лет проживания в Украине человек, здесь родившийся и имеющий родственников, если бы нашел нужным, давно и без проблем получил украинский паспорт. Вывод может быть только один - она этот паспорт не хотела получать, на нее шли все деньги в офшоры от продажи их продукции в Россию. Теперь, когда мужа юный гений отправил заведовать СБУ, появилась необходимость в украинском паспорте. Ну а выводы граждане, навыбиравшие этих аферистов-наперсточников, могут делать сами.
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Самому не смешно? Это делается за максимум пол-года. Справки из Посольства РФ действительны 2 месяца. 20- лет в процессе!!! Ну не было желания выходить из гражданства РФ все просто!!
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Фсбшные симочки действуют уже нагло и в открытую
А вы и дальше верите сказкам Голобородько?
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Ну что за народ в Украине? Вот же,всё перед глазами..русня 5 лет убивает украинцев. 5 лет,Карл! Нет,блеать-идут и голосуют за кацапских подсосников. "Патамушта каррупция" видите ли. Ну что,больше не за кого было? Дебилы,бл..!
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Это просто какой-то сюрреализм. СБУ, видать, пороблено, надо окропить помещение или знахарку какую пригласить, шоб порчу сняла. Неужели у Зелюка не нашлось кандидата в спецслужбу без дурацких закидонов типа жена россиянка. Он или «пальцем деланный», или за ним стоит кукловод, которому на подобные детали просто насрать - главное переть как танк напролом и «чхал я на вас и ваши мнения». Кстати, на Коломойского похоже. Да и Юла во всеуслышанье заявляет о желании «роиться» с Зелюком, что тоже подтверждает версию с Коломойским. Базару нет, Порохатый Шоколатье - використаний кондом, но Шарпей-Коломоец, например, с дефолтом может Пороха и переплюнуть.
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путінХуйло сказало, як відмовити блазню наказу хазяїна?
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До сих пор думаете что єто Зе назначил? Зе просто визвали на совещание, поставили задачи и дали кучу папірців подписать.Не удивлюсь, если он их даже не читает
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Такій людині потрібно заборонити наближатись до державних таємниць.
Навіть без підозри про зраду. Просто через принципи.
Це норма для будь-якої нормальної країни.
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Якби баканов не йшов до влади, то його дружина - росіянка і не прагнула би оримати громадянство України.
та і взагалі - кацап є кацап.
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я делаю выводы, что ты баканов, враг, ты мышебрат
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насторожує... якась муть там в зе твориться
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А КАКОЙ РОСТ фигляра, кто знает? "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 2097
Надеюсь это не государственная тайна. "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 8269
А то, как то странно получается. И в Параше Вова и у нас всплыл Вова. И паращник с манией величия и подтирается Конституцией и у нас клоунщик с манией величия и Конституцией подтирается. И там в Кремле даун и тут, у нас, на Банковой, что то подобное. Может совпадение? "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 2257
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...Зараз насправді відбуваються дуже цікаві події, Україна знову в авангарді як фронтир, передній край оцієї глобальної війни за смисли. Як авантюра, президентство Зеленського куди крутіше, ніж Брексіт, крутіше, ніж рух П'яти зірок в Італії, - масштабніше, системніше . Якщо українське суспільство з цим впорається - це буде урок для всього людства. Тож не варто впадати в розпач і нарікати, які ми дурні. Погляньте на британців - здавалось би, нам і заздрити їм безглуздо, настільки їхня історія до нашої - повна протилежність: ми віками держави не могли вибороти, а їхній острівець світом править, у нас кожне друге покоління мусило хапати речі, брати дітей в оберемок і тікати, а в них досі можна знайти на горищах щоденники прапрабабусь із ХIV століття, і тяглість еліт, освіти, традиції ніколи ніким не порушувалась, я завжди кажу - хочете зрозуміти механізм британського успіху, подивіться на тих кембриджських корів, які одна сім'я випасає незмінно, з XIII століття, на університетському вигоні, бо їхній предок 700 років тому судився з університетом за право випасу і виграв процес! Як вони можуть зрозуміти нас, а ми їх? Це ніби досвід з різних планет. І от виявилося, що вони так само беззахисні перед новими технологіями, як і ми, так само піддалися маніпуляції й проголосували за Брексит, не розуміючи, за що голосують, і тепер не знають, як із того вив'язатися. В цій війні сильні сторони демократії використовуються агресором проти неї. Свобода слова, виборів, референдумів - всі ті механізми, які були для суспільства ресурсом живлення, розвитку, прогресу, виїдаються зсередини - і стають знаряддям самогубства.
За кремлівським сценарієм наша незалежність мала би закінчитись тоді, коли й білоруська. В Кремлі не розраховували, що Україна - це надовго. Не уявляли, що українська незалежність - це серйозна справа, що доведеться з Україною воювати, вплутуватись у купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти. Історія Європи після 1989 року насправді ще не написана. Пора говорити вголос: тодішня радість від того, що Холодна війна скінчилася, виявилась передчасною, бо хоч СРСР і розвалився, але досі діють ті самі інституції, які тримали його на плаву, - ті самі російські спецслужби, збережені від 1918-го року й донині. На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна також замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституційна тяглість «охранки більшовицької» - лишається. На жаль, Захід цього все ще не усвідомлює, і виходить, як недавно сказав редактор «Die Zeit», що "Путін веде проти нас війну, а ми проти нього - ні". Україна ж з 90-х років все борюкається і борюкається, не завжди й свідомо, великою мірою навмання і на чистому інстинкті, і це якраз доказ того, що ми насправді  значно сильніший народ, ніж нам здавалося. І це - після того всього, що з нами робили в ХХ столітті, і як нам щоразу відсікали «голову», тобто еліту, як тільки вона пробувала «відрости». Вона й досі не сильно «відросла»: як окреме явище з своїм чітко вираженим профілем - український інтелектуальний прошарок, середовище станом на сьогодні, на жаль, не існує, не відновилось. Коли мені починають ставити питання як «представникові цеху» - «от ви, українські письменники», «от ви, українська інтеліґенція», - я завжди кажу, що я не вповноважена нікого представляти й говорю винятково те, за що відповідаю своїм особистим досвідом. І тим не менше, при цій «відтятій голові», при дуже слабкому розумінні й усвідомленні логіки історичних процесів, переважно на якихось несвідомих інстинктах, Україна, попри все «бомбардування з телевізора», змогла вистояти. Усі ці роки з середини 90-х, здавалось би, коли вже нічого немає, не могло би бути, Україна якось опирається, відживає, є прогрес. Прогрес такого рівня, що у 2014 році люди встають і йдуть на війну, боронити цю саму державу, про яку за ці роки ніби нічого доброго не говорили. Бо все ж таки у нас є відчуття своєї хати. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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"Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 45

@golub
От партии Зеленского в Раду идет кум Медведчука и глава киевской мафии киоскеров

"Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 2909
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Давайте на хвильку одягнемо рожеві окуляри і гіпотетично припустимо, що Баканов не ФСБ-шник, а справжній патріот України (знаю, мені також смішно, але припустимо).

Невже Мордор не буде впливати на нього через дружину, через близьких та рідню в ЕреФії?

Невже не буде використовувати особисті контакти та компромати?

Як взагалі можна було додуматись до такого назначення?
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Взяли с Петка приклад(Семочко)
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Нормально послал.......... Кажется становится понятно зачем они хотят страну в смартфон загнать. "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 1116
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Якщо перекласти з зебільного ізика, йдіть під три чорти. Ви зробили це разом, зебіли.
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ха-ха-ха, порохоботы задали тупой вопрос, получили прямой ответ. Баканов красава! "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 9388
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навіть, якщо би ти, кацап, назвався путєн хмуйло, все одно б тебе лапті видали
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Интересно какой вывод сделают зебилы, на тот факт, что его жена 20 лет не может получить украинский паспорт?
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как какой вывод??? да это же очевидно - все 20 лет ей мешал получить украинское гражданство Порошенко "Ви можете робити висновки, які вважаєте потрібними", - Баканов - на запитання чи подала його дружина заяву на українське громадянство - Цензор.НЕТ 801
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Такой, что ей абсолютно не надо было украинское гражданство. Все кацапы Украину считают недостраной, а украинцев - холопами *********. Поэтому им срать на гражданство Украины. Но тут внезапно, реально внезапно ее муженёк вознёсся на такую должность, стал известным поцем. Нарисовалась проблемка - придумать внятное объяснение тому факту, что жена - гражданка вражеского государства. И вот тут разумного объяснения не удалось придумать. Но это их не волнует. Лохторат Зе сожрёт всё, что ему присунут в глотку.
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мені на вас начхати, бо в мене дружбан у президенти проліз
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Квартальные. СБУ. Игорь Баканов-2. Сказки о военном билете.
https://timeze2019.blogspot.com/p/2.html
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Становиться очевидным что беня прокатил лохов на выборах вместе со своей куклой. Это самое печальное в этой истории. Уровень доверчивости нашего населения просто удручает.
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У нас война с рАссией только на устах этих ублюдков, за что пацаны гибнут через день ??? Что бы россиянин управлял службой - это просто бред сумасшедшего, Воваааа Зеля тебя так никто не выберет в парламент, пёрнеш в муку и останется клоуном!
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Масі проЗеукраїнців нічого про це невідомо, їх зарядили телевізором та ін . буйдою на Зе і вони будуть масово голосувати за його проросійський список. Хіба це вам складно зрозуміти?
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А зачем украинцам платить зарплату ИЗ СВОИХ НАЛОГОВ, человеку , не уважающему Украину и украинцев и НЕ ЖЕЛАЮЩЕМУ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРСЫ УКРАИНЦЕВ, которые ему платят зарплату для выполнения службы по безопасности украинцев ?
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Згідно пункту 7, Положення про проходження військової служби в СБУ Зеленський міг законно призначити Баканова або до 2 травня, коли йому було 44 роки, або одразу дати майора, щоб обійти обмеження граночного віку в званні молодшого офіцерського складу. І тут ні смягла... "Вы можете делать выводы, какие посчитаете нужными", - Баканов - на вопрос подала ли его жена заявление на украинское гражданство - Цензор.НЕТ 4468
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Ну какие выводы. Сначала должны быть факты. Да наличие гражданства Рф до 2014, не есть преступление, "нема питань". Тем паче что у нее не было украинского гражданства , и таким образом она законодательство не нарушала. А вот дальше уже интересно Какова была ее позиция по отношению аннексии Крыма и оккупации Донбасса и нападения РФ на Украину с 2014 года. ( да и у него тоже) Даем год, даже два, на разворот сознания и осознание происходящего. Таким образом смотрим когда она подала заявление на гражданство Украины с отказам от российского Ну если даже в 2016 то нормально. Но тогда почему в течении трех лет ( а фактически 5) она не поменяла гражданства. Значит мировоззрение было российское, или что то непреодолимо мешало ( тогда факты). Ну а "муж и жена одна сатана". ( хотя может они в ссоре по политическим мотивам и он спит три года на кухне) Это шутка конечно. В действительности как и все у нас "гибридное". Но пост который он будет занимать, не допускает сомнений и двойственных пониманий . Тем паче в состоянии войны.
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Зе! Позор!!! С такими назначениями от твоего рейтинга останется 0 целых хрен десятых очень скоро! О чем ты думаешь, или тебя крепко держат за яйца и диктуют кадровую политику? Не позорься и не позорь страну! Или сам подавай в отставку с такими назначениями!
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Да понятно, что никуда его чувырла не обращалась. Двадцать лет не получала гражданство. Такие сроки говорят о том, что Украину считали недоразумением и ее гражданство нафиг им не впало.
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..уже можна делать ставки, куда будет бежать внук НКВДшника и Мамин-Юрыст.. выбор не слишком большой, как оно сейчас думает.. хотя скорее не думает - у него же сейчас пианина Украина
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Высокомерный кацапский гандон. Пшел за поребрик.
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главное "новые лица" не перепутать со старыми задницами
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Баканов незаконно перебуває на посаді.Але що таке Закон для цієї орди !

"Як відомо, Баканов був призначений зам головою СБУ та йому присвоєне військове звання лейтенант з прийняттям на військову службу до СБУ. Нагадаємо що до цього він був рядовим запасу.
Згідно закону "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положеннь про проходження військової служби військослужбовцями СБУ:
1) Згідно статті 20-2 На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Службу безпеки України приймаються також громадяни України .... і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу!
2) Згідно пункту 27 Положень звання лейтенанта присвоюється:
- молодшим лейтенантам
- військослужбовцям які закінчили вищі військові навчальні заклади СБУ з очною формою навчання
- військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.
Саме за спорідненність освіти Баканову надано звання лейтенант.
3) Згідно пункту 3 Положень лейтенант відноситься до молодшого офіцерського складу
4) Але згідно пункту 6 Положень, граничний вік перебування на військовій службі встановлюється .... для молодшого офіцерського складу - 45 років!
Івану Баканову виповнилося 45 років 2 травня 2019 року.
Треба наголосити що згідно пункту 7 Положень військослужбовці які досягли граничного віку підлягають звільненню у запас або відставці, але при цьому можуть бути залишені на термін до 5 років якщо мають високу професійну подготовку та практичний досвід на займаній посаді. Баканов І. не підпадає під критерій "має практичний досвід на займаній посаді", а також маємо сумніви з вискої професійної підготовки.
Таким чином порушується стаття 20 частина 2 "Про військовий обов'язок і військову службу", про прийняття на віськову службу, пункт 7 Положення.
Незнання законів не звільняє від відповідальності, і президент Зеленський мав би знати, що діє в порушення закону затвержджуючи свого друга на військову службу та посаду в СБУ."
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Лишнехромосомные ржут над зебилами и тупо сажают своих ихтамнетов во все властные структуры.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ви можете робити висновки, які вважаєте потрібними", - Баканов - на запитання чи подала його дружина заяву на українське громадянство. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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