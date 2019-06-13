 "Ви можете робити висновки, які вважаєте потрібними", - Баканов - на запитання чи подала його дружина заяву на українське громадянство. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із таким запитанням звернулися до нього журналісти проекту "Схеми".

Чіткої відповіді отримати не вдалося.

"Все, що я коментував, відповідає дійсності. Ви можете прочитати і зробити висновки, які вважаєте потрібними", - сказав Баканов.

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