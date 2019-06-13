 "Ви можете робити висновки, які вважаєте потрібними", - Баканов - на запитання чи подала його дружина заяву на українське громадянство. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із таким запитанням звернулися до нього журналісти проекту "Схеми".
Чіткої відповіді отримати не вдалося.
"Все, що я коментував, відповідає дійсності. Ви можете прочитати і зробити висновки, які вважаєте потрібними", - сказав Баканов.
А вы и дальше верите сказкам Голобородько?
Навіть без підозри про зраду. Просто через принципи.
Це норма для будь-якої нормальної країни.
та і взагалі - кацап є кацап.
Надеюсь это не государственная тайна.
А то, как то странно получается. И в Параше Вова и у нас всплыл Вова. И паращник с манией величия и подтирается Конституцией и у нас клоунщик с манией величия и Конституцией подтирается. И там в Кремле даун и тут, у нас, на Банковой, что то подобное. Может совпадение?
За кремлівським сценарієм наша незалежність мала би закінчитись тоді, коли й білоруська. В Кремлі не розраховували, що Україна - це надовго. Не уявляли, що українська незалежність - це серйозна справа, що доведеться з Україною воювати, вплутуватись у купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти. Історія Європи після 1989 року насправді ще не написана. Пора говорити вголос: тодішня радість від того, що Холодна війна скінчилася, виявилась передчасною, бо хоч СРСР і розвалився, але досі діють ті самі інституції, які тримали його на плаву, - ті самі російські спецслужби, збережені від 1918-го року й донині. На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна також замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституційна тяглість «охранки більшовицької» - лишається. На жаль, Захід цього все ще не усвідомлює, і виходить, як недавно сказав редактор «Die Zeit», що "Путін веде проти нас війну, а ми проти нього - ні". Україна ж з 90-х років все борюкається і борюкається, не завжди й свідомо, великою мірою навмання і на чистому інстинкті, і це якраз доказ того, що ми насправді значно сильніший народ, ніж нам здавалося. І це - після того всього, що з нами робили в ХХ столітті, і як нам щоразу відсікали «голову», тобто еліту, як тільки вона пробувала «відрости». Вона й досі не сильно «відросла»: як окреме явище з своїм чітко вираженим профілем - український інтелектуальний прошарок, середовище станом на сьогодні, на жаль, не існує, не відновилось. Коли мені починають ставити питання як «представникові цеху» - «от ви, українські письменники», «от ви, українська інтеліґенція», - я завжди кажу, що я не вповноважена нікого представляти й говорю винятково те, за що відповідаю своїм особистим досвідом. І тим не менше, при цій «відтятій голові», при дуже слабкому розумінні й усвідомленні логіки історичних процесів, переважно на якихось несвідомих інстинктах, Україна, попри все «бомбардування з телевізора», змогла вистояти. Усі ці роки з середини 90-х, здавалось би, коли вже нічого немає, не могло би бути, Україна якось опирається, відживає, є прогрес. Прогрес такого рівня, що у 2014 році люди встають і йдуть на війну, боронити цю саму державу, про яку за ці роки ніби нічого доброго не говорили. Бо все ж таки у нас є відчуття своєї хати. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
@golub
От партии Зеленского в Раду идет кум Медведчука и глава киевской мафии киоскеров
Невже Мордор не буде впливати на нього через дружину, через близьких та рідню в ЕреФії?
Невже не буде використовувати особисті контакти та компромати?
Як взагалі можна було додуматись до такого назначення?
https://timeze2019.blogspot.com/p/2.html
"Як відомо, Баканов був призначений зам головою СБУ та йому присвоєне військове звання лейтенант з прийняттям на військову службу до СБУ. Нагадаємо що до цього він був рядовим запасу.
Згідно закону "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положеннь про проходження військової служби військослужбовцями СБУ:
1) Згідно статті 20-2 На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Службу безпеки України приймаються також громадяни України .... і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу!
2) Згідно пункту 27 Положень звання лейтенанта присвоюється:
- молодшим лейтенантам
- військослужбовцям які закінчили вищі військові навчальні заклади СБУ з очною формою навчання
- військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.
Саме за спорідненність освіти Баканову надано звання лейтенант.
3) Згідно пункту 3 Положень лейтенант відноситься до молодшого офіцерського складу
4) Але згідно пункту 6 Положень, граничний вік перебування на військовій службі встановлюється .... для молодшого офіцерського складу - 45 років!
Івану Баканову виповнилося 45 років 2 травня 2019 року.
Треба наголосити що згідно пункту 7 Положень військослужбовці які досягли граничного віку підлягають звільненню у запас або відставці, але при цьому можуть бути залишені на термін до 5 років якщо мають високу професійну подготовку та практичний досвід на займаній посаді. Баканов І. не підпадає під критерій "має практичний досвід на займаній посаді", а також маємо сумніви з вискої професійної підготовки.
Таким чином порушується стаття 20 частина 2 "Про військовий обов'язок і військову службу", про прийняття на віськову службу, пункт 7 Положення.
Незнання законів не звільняє від відповідальності, і президент Зеленський мав би знати, що діє в порушення закону затвержджуючи свого друга на військову службу та посаду в СБУ."