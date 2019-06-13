 "Для нас важливо, щоб Маріуполь розвивався як мирне місто", - сьогодні 5-та річниця визволення Маріуполя від російських окупантів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме цього дня підрозділи сил АТО почали штурм міста, атакувавши укріпрайон російських найманців на вулиці Грецькій. В результаті атаки було ліквідовано 5 терористів, 20 було затримано. П'ять українських воїнів дістали поранення.

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