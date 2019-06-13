 "Для нас важливо, щоб Маріуполь розвивався як мирне місто", - сьогодні 5-та річниця визволення Маріуполя від російських окупантів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме цього дня підрозділи сил АТО почали штурм міста, атакувавши укріпрайон російських найманців на вулиці Грецькій. В результаті атаки було ліквідовано 5 терористів, 20 було затримано. П'ять українських воїнів дістали поранення.
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+7
Трусами не рождаются а героями не стают по своей воле. Это к тому, что штурмовали Мариуполь не те кому положено со штатной техникой, а куча оборванцев одетых во шо попало и вооруженных тем шо нашлось и шо нашли. Трусость одних (ЗСУ, СБУ и тд) компенсировали героизмом добровольцев. В принципе и Донецк так могли взять, но не сошлось.
Говорят что на Войне материальное относительно морального как 3 к 1. То есть у ребят очищавших Марик боевой дух был такой, что противник заранее удрал зная, что идут люди вооруженные самодельным хламом но с железной волей всех убить но задачу выполнить.
Слава Героям!
Говорят что на Войне материальное относительно морального как 3 к 1. То есть у ребят очищавших Марик боевой дух был такой, что противник заранее удрал зная, что идут люди вооруженные самодельным хламом но с железной волей всех убить но задачу выполнить.
Слава Героям!
+4
А шо делает "президент"? Почему не в Мариуполе в этот день? Или слишком близко к передовой?
+4
В Марике ШАУРМА никакая...
Да и жарко..мелкий ЗЕ может травонутса...о обосрать троузеры
Да и жарко..мелкий ЗЕ может травонутса...о обосрать троузеры
Да и жарко..мелкий ЗЕ может травонутса...о обосрать троузеры
Говорят что на Войне материальное относительно морального как 3 к 1. То есть у ребят очищавших Марик боевой дух был такой, что противник заранее удрал зная, что идут люди вооруженные самодельным хламом но с железной волей всех убить но задачу выполнить.
Слава Героям!
Кто взял Марик в кольцо и очистил все блок посты на вьездах?
Голодранцы? Да х.. там!!!
ЗСУ дали приказ ША!!!
у пошли пиарится тузики Авакова...
Его жополюбовник Билецкий и прочие заднеприводные комбаты!!!
С..а ихспарды сраные!
С дивана все вам видно...
Мене більше хвилюють не казки про нібито зробленеу Хомчаком про те, чого він не може зробити по свіжих штатним обов'язках, а реальні речі, які можуть відбитися на боєздатності армії.
У бригади поїхали цивільні емісари Хомчака визначати рівень довіри до командирів. Не інспекція, Не старші офіцери, які мають досвід, які можуть об'єктивно оцінювати рівень бойового офіцера, а цивільні люди. Вони будуть визначати рівень офіцерів і з'ясовувати чи можна їм довіряти.
Визначати будуть зі слів "джерел". Плітки, чутки, невдоволення. Не робити анонімні опитування великої кількості військовослужбовців, а збирати інформацію по своїм знайомим. Причому ці люди з Корбанівского пулу.
Пам'ятаєте посилання Зеленського, при призначенні, на "волонтерів і журналістів". Це продовження теми. Тепер буде визначатися лояльність. Не вміння воювати, не знання і досвід, а саме лояльність і ставлення до офіцерів "солдатських комітетів".
"Іменем Хомчака" збирають інформацію про ставлення військовослужбовців до своїх командирів і … яка позиція була на минулих президентських виборах. Хлопці, а як же таємниця виборів, як же свобода волевиявлення? Або вам не віриться, що за Порошенка могли голосувати військові, а Муженко на фронті поважають всі комбриги, комбати і нижче до рядового складу?
Так, могли голосувати. Тому що при Порошенко службою в армії можна пишатися. А Муженко поважають бо він солдат. Крім того що володіє повною інформацією по війську, знає всіх комбатів і більшість ротних особисто. Тому що будь-який офіцер і солдат воює з 14 року знає, що, коли буде заміс і Муженко буде поруч, візьме автомат в руки і прикриє спину.
Так, це не рівень НГШ. Але це дуже важливо для воюючого солдата і офіцера. Не треба нести політику до воюючої армії. І не треба розслідувати, і переслідувати інакомислення по політичним цілям. Якщо дали військовим право голосувати - не потрібно потім з'ясовувати яким був їхній вибір. Вони громадяни України і мають повне право. І навіть більше. Тому що це громадяни України, які зі зброєю в руках захищають Незалежність України на фронті.
Загравання з громадськістю та новою владою закінчиться тоді, коли потрібно буде воювати. На одних лояльних до Зеленського армію не збудувати. А Хомчак, на жаль, настільки відірвався від армії, що просто не розуміє очевидних речей. В армії такий саме кадровий голод, як і всюди. Там так само не вистачає грамотних офіцерів. Тому що під час війни, завжди так буває.
Люди ростуть по кар'єрних сходах не встигаючи вчитися і набиратися потрібного досвіду. Але зараз, мабуть, інше завдання стоїть у нового НГШ. Забезпечити лояльність до нового верховного і покірливе виконання будь-яких наказів.
Але армія воює за Статутом. Тому не вийде її вичистити під себе. А ще у армії є ми. І ми не дамо зробити з воюючою 5 рік армії "потішні" полки. Roman Donik
Звёзды в сизых дымах Мариуполя
И колючая стылость ствола…
Но дрожат на ресничках ребёнка
Невесомые крылышки сна…
Под Широкино снова обстрел,
Люто кроет арта от Саханки,
Кто-то скажет, неужто нет дел
Дома вам пацаны, на «гражданке»?
Да, конечно, хватает у всех.
Ведь у всех и семья и заботы…
Только утречком надо сходить
Посмотреть где там их пулемёты.
А на ВОПе опять сдохла связь,
В Коминтерново шастают танки
И в окопе привычная грязь…
Пусть пока подождут на «гражданке».
Мы уж тут до конца, до упора
Весь БК до расплава ствола…
Только б тихо ложились на город
Невесомые крылышки сна.
Автор: Mik Volf,2016 (АТО)