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Все про:ракети (465) РНБО (509) Данилюк Олександр (281)

 "Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк та міністр оборони України Степан Полторак взяли участь у випробуваннях модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха".

Державні випробування модернізованих ракет "Вільха-Р", які відбулися на півдні Одеської області, підтвердили відповідність характеристик виробу заданим в тактико-технічному завданні, повідомляє прес-служба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

О. Данилюк наголосив, що питання підвищення бойового потенціалу Збройних Сил є одним з найважливіших для РНБО України. У цьому контексті Секретар РНБО України нагадав, що Рада ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання сучасної та ефективної ракетної зброї для армії.

"Разом з міністром оборони Степаном Полтораком беру участь у випробуваннях ракетного комплексу "Вільха": вона вражає, у всіх сенсах. Розвиток і прийняття на озброєння сучасної ракетної техніки є державним пріоритетом. Силу поважають", - написав Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в четвер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС. ВIДЕО

Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 01
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 02
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 03
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 04
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 05
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 06
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 07
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132222
 
   
 Топ коментарі
 
И заметь зебобик...эта одьха создана во время войны...в тяжелейшее доя страны время...
А теперь есть всего один вопрос...как быстро зебобики это все просрут...другтх вопросов нет...
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Как там Данилюк мониторы нашел?

Клоун...
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Какое имеет отношение Данилюк к созданию этого комплекса?
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Как там Данилюк мониторы нашел?

Клоун...
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И заметь зебобик...эта одьха создана во время войны...в тяжелейшее доя страны время...
А теперь есть всего один вопрос...как быстро зебобики это все просрут...другтх вопросов нет...
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И заметь, сколько можно было еще сделать, если бы твой Петя не воровал.
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Ну во первых фактов воровства еще ни один щебобик не предоставил...
Во вторых...пусть чувак с ксивой поезЕдента покажет как надо было....за 100 дней коплекс создать....никто ему не мешает..
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тебе про повышение петиного дохода в сто раз напиисать, или сам найдешь. "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО - Цензор.НЕТ 3110
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😀Я понимаю что ты упоротый...нл напишу тебе еще раз....состояние Порошенко за пять лет уменьшилось в двое...
Ссылки я тебе уже давал...читай..
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состояние может не повышаться, а доходы повышаются аж в СТО раз!
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😀Жги еще...мне тупость зебобиков поднимает настроение...
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лучше иди погули - что такое сосотяние и чем оно отличется от дохода.
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Зачем мне гуглить? Я это и без Гугла знаю...и тебе даже об этом рассказывал..и не моя вина что ты до сих пор так и не смог этого понять...
Повторять не вижу смысла...не в коня корм...😀
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А мне нет...
Тут плакать нужно...
Человек элементарных вещей не понимает... Ладно если бы не знал... Погуглил - прочитал - поумнел, но тут печаль...


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Читайте інформацію з різних джерел і аналізуйте , а не тільки з мокшанських та коломойських і портновських.
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во всех источниках Петина декларация за 2018 году увеличена почти в СТО раз!
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Прибыль от продажи Кузни.
Если человек продал квартиру умершей матери доход его может увеличиться в тысячи раз.
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что бы что-то продать ненужноное, нжно сначало что-то куить ненужное, или в днном случае УКРАСТЬ! Потмоу что по вашем же данным Петино состояние не изменилось.
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Не спорьте...

Он не понимает разницы... между доходами и прибылью...
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В 2018р. "Рошен" виплатив дивіденди, в 2017р. - не платив нічого. Звідси і збільшення майже в 100 раз в порівнянні з 2017р. Ви крім заголовків, хоч щось читаєте?
Припустимо у Вас проект на 2 місяці. 1 місяця Вам нічого не заплатили. Проте 2 місяця після виконання проекту ви получили 2 тис. доларів.
Тепер можна писати гучні заголовки: "Доходи ИГОРЯ Д за поточний місяць збільшились у 2000 разів".
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Не в 100 раз, а в 10 000 раз. Я по «Г+Г» слышал. А еще он своего брата живьем съел. Но молдавские службы скрыли это в архивах под грифом «СЕКРЕТНО»!
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тебе про повышение петиного дохода в сто раз напиисать, или сам найдешь.

Не отвечайте Привету- дохлый номер...
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так сто раз уже со всех щелей показывали и рассказывали, что никаких 100 раз в помине нет.
Липа это всё.
Кроме того, когда суммы показаны доходом и задекларированы - незаконными не являются. Надо быть идиотом, чтобы присвоить стократные суммы неподтверждённые ничем, украсть, присвоить, и вписать их в оф отчетность!)))
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Неужели так трудно запомнить две цифры? Записывайте: 1.Петин доход увеличился в 82 раза. 2.Петя посадил в тюрьмы 8228 патриотов.
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Ну во первых фактов воровства еще ни один щебобик не предоставил...

Та да и Насиров тому подтверждение...
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у порохоботов или как их там порохожополизов(естественно за бабло)интересные ники типа "привет"или"чинганчук"))вопрос?эти погремухи вам пэдро мальдивский присваивал или как??
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читать надо внимательно. там ясно написано "доя страны". доил он страну. а то сразу - воровал, воровал,..))))))
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И заметь, сколько можно было еще сделать, если бы твой Петя не воровал.

Катера на Кузне в 8 раз дороже себестоимости.Так что Привет - давай досвиданья.
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А у тебя смена только началась？И сколько Беня платит？ за пост или за лайк？
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Скільки борошна потрачено на цей комент, але заліську стать видають березові нирки.
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Ще трішки
І порохоботи
Поскачуть нахрєн

Без роботи
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Добре б якщо ці дві ракети полетіли прямо на "ДИ-НИ-РИ". І ракету випробували, і пара тройку лаптєногих додому відправили. І в параші закрили б декілька кредитів. "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО - Цензор.НЕТ 1420
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не кажіть, бо змарнували на виставу для данилюка.
наче в нас ракет забагато...
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Було багато. Та при президенствi пана Петра *********** на складах.
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Та ціх ракет на складах не було, їх ще тільки випробують.
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Ну и чё ты не штурмуешь ДИ-НИ-РИ . а за клавиатурой воюешь ? ну хотя бы партизаном героические рейды не проводишь по тылам ДИ-НИ-РИ ?
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по тылам ДИ-НИ-РИ

Зарплата -3000грн в Луганске - делать там нечего,умные уехали,остались старики и бандюки и те, кому некуда деваться. Мертворожденные бандобразования РФ...
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Какое имеет отношение Данилюк к созданию этого комплекса?
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Оно очки как у Пастора надело...и на умняк выпало...мол я тоже крутое...круче вареного яйца...
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Теперь на передовую и так же по рашистам и сепарам.
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Не, надо прекратить стрелять и срочно на колени
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Так они уже кончились, все выстреляли. А сварщиков нема, всі у польщу потікали)) "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО - Цензор.НЕТ 9730
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Беня отжал у Ахметова 1,3млрд., теперь все сварщики к Бене на заводы побегут...
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"Вильха" это результат политической воли Порошенко и Турчинова, напряженной и талантливой работы тысячи украинских ученых, конструкторов, инженеров, специалистов..
"Вильха" это малый ракетный щит Украины!
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ну да, а украницы как всегда непричем....
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цитата "напряженной и талантливой работы тысячи украинских ученых, конструкторов, инженеров, специалистов.. "
вот сложно прочесть весь коммент?!..
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Прочесть он может...у него с понять прочитанное проблемы...😀
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...как же они бедные могли без Петиного руковоства!?
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в 2014 году страна имела разрушенную и деморализованную Армию и спецслужбы - это результат политической воли Януковича, Ющенко, Кучмы и Кравчука..
так тебе понятнее?!
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Не может быть? Как такое мог допустить Порошенко будучи в Кабмине Азарова?
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воля пороха-это тырить во всех!!не преплетайте мародера к тому чему не лепится!!
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ооо! жертва Анала "г+г" откликнулась... а про то как Порох убил своего брата, ты расскажешь?!
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"Вильха" это малый ракетный щит Украины!

Дядя Саша с дядей Гогой строил щит над синагогой...
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система управлемых РСЗО это малый ракетный щит, а будет еще и ОТРК щит..
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Ой беда, клоуны подобрались к ракетной программе...
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Полторак так дружески хлопает Данилюка по плечику, перешучиваются, прям встреча старых друзей "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО - Цензор.НЕТ 8725
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Просто убогих грешно обижать, тем более военным.
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Они же из одной команды, оба министрами при Пете были. Видать знакомы и очень близко "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО - Цензор.НЕТ 5340
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Пуск бездоганний. Ще б влучання побачити. Чи це не обов'язково?
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Данелюк, что бы ты уже не заявлял,кровавым пасторам тебе все равно не стать...яиц нет!
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I Криму також. А без Криму, який з нього пастор?
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Красота! Тепер сміливо можна продавати ту Вільху в Таіланд чи Бангладеж
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Да хлопці, це так. Силу поважають.
Шоб вам не хіхікать і не либитись перед ******, Україні потрібні от такі дівайси.
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Главное - чтобы Пастор был где-то не подалёку. Не верю я этим "стратегам". "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО - Цензор.НЕТ 5081
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Очень надеюсь, что ласковые руки Пастора всегда будут фиксировать машонку ЗеКоманды и не дадут похерить его детище.
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Бажаю пастору різкості в рухах твердої руки! "Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ - Цензор.НЕТ 9264
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"Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ - Цензор.НЕТ 1568

" Кровавый Пастор" еще не ответил за сданный без единого выстрела

Украинский К Р Ы М и

связи со синарчуками за раскраденные вктивы в течении ПЯТИ лет правления этих безбожников !
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Зе шапіто припхалось на випробування ракет від "маратьоров" шукати монітори?
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Это ж сколько сериалов можно снять на эти деньги! Надо срочно переставать стрелять!
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надо торопиться, чтобы было чем воевать. а то петя поБЕДОНОСЕЦ все склады с вооружением и боеприпасами превратил в феерверки. а те кто их уничтожал пошли на повышение ,
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Почему не использует и. о. министр мвд Полтарак

" Джававелины" хранящиеся на базе возле Львова .
На них батарейное питание (АКБ) уже давно выработали ресурс хранения .
Зачем тогда хранить этот хлам - если нет средств закупить новые АКБ.
"Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ - Цензор.НЕТ 3220
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😀Литеевые аккумуляторы...имеют очень низкий саморазряд...так что за аккумуляторы...тем более те которые сделаны в США сильно не переживайте...
Плюс к этому имеется регламент обслуживания теж джавелинов...
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Я уже молчу, что АКБ - аккумуляторная кислотная батарея ) Наверно с Жигулей сняли...
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Это да...ту сразу виден уровень зеленого эксперда...😀
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О. поперли ЗеСпециалисты в области вооружений. Одно только "выработали ресурс хранения" выдает глубокие познания. Конечно надо продавать!
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Предлагаю переименовать ракету в "Pastorwaffe" - это будет справедливо..
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это "ольха"...созданная на базе "смерча"...
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А они своими рубашечками и туфельками на полигоне умышленно демонстрируют демилитаризацию новой власти?
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А ты, паскуда Данилюк, даже не сказал спасибо человеку усилиями которого было это создано.
Тому кто организовал и вытянул на себе колоссальный объем работы и создал Украине возможность создавать прекрасной оружие.

Спасибо вам, Александр Валентинович Турчинов ! Пройдет время и забудутся зеленские и данилюки - а тебя будут помнить все и друзья и враги !
Слава Украине ! Смерть Ворогам !
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Так що, виходить, що попередники- молодці?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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