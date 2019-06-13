 "Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державні випробування модернізованих ракет "Вільха-Р", які відбулися на півдні Одеської області, підтвердили відповідність характеристик виробу заданим в тактико-технічному завданні, повідомляє прес-служба РНБО, передає Цензор.НЕТ.
О. Данилюк наголосив, що питання підвищення бойового потенціалу Збройних Сил є одним з найважливіших для РНБО України. У цьому контексті Секретар РНБО України нагадав, що Рада ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання сучасної та ефективної ракетної зброї для армії.
"Разом з міністром оборони Степаном Полтораком беру участь у випробуваннях ракетного комплексу "Вільха": вона вражає, у всіх сенсах. Розвиток і прийняття на озброєння сучасної ракетної техніки є державним пріоритетом. Силу поважають", - написав Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в четвер.
Клоун...
А теперь есть всего один вопрос...как быстро зебобики это все просрут...другтх вопросов нет...
Во вторых...пусть чувак с ксивой поезЕдента покажет как надо было....за 100 дней коплекс создать....никто ему не мешает..
Ссылки я тебе уже давал...читай..
Повторять не вижу смысла...не в коня корм...😀
Тут плакать нужно...
Человек элементарных вещей не понимает... Ладно если бы не знал... Погуглил - прочитал - поумнел, но тут печаль...
Если человек продал квартиру умершей матери доход его может увеличиться в тысячи раз.
Он не понимает разницы... между доходами и прибылью...
Припустимо у Вас проект на 2 місяці. 1 місяця Вам нічого не заплатили. Проте 2 місяця після виконання проекту ви получили 2 тис. доларів.
Тепер можна писати гучні заголовки: "Доходи ИГОРЯ Д за поточний місяць збільшились у 2000 разів".
Там клиника...
Не отвечайте Привету- дохлый номер...
Липа это всё.
Кроме того, когда суммы показаны доходом и задекларированы - незаконными не являются. Надо быть идиотом, чтобы присвоить стократные суммы неподтверждённые ничем, украсть, присвоить, и вписать их в оф отчетность!)))
Та да и Насиров тому подтверждение...
Катера на Кузне в 8 раз дороже себестоимости.Так что Привет - давай досвиданья.
І порохоботи
Поскачуть нахрєн
Без роботи
наче в нас ракет забагато...
Зарплата -3000грн в Луганске - делать там нечего,умные уехали,остались старики и бандюки и те, кому некуда деваться. Мертворожденные бандобразования РФ...
"Вильха" это малый ракетный щит Украины!
вот сложно прочесть весь коммент?!..
так тебе понятнее?!
Дядя Саша с дядей Гогой строил щит над синагогой...
Шоб вам не хіхікать і не либитись перед ******, Україні потрібні от такі дівайси.
" Кровавый Пастор" еще не ответил за сданный без единого выстрела
Украинский К Р Ы М и
связи со синарчуками за раскраденные вктивы в течении ПЯТИ лет правления этих безбожников !
" Джававелины" хранящиеся на базе возле Львова .
На них батарейное питание (АКБ) уже давно выработали ресурс хранения .
Зачем тогда хранить этот хлам - если нет средств закупить новые АКБ.
Плюс к этому имеется регламент обслуживания теж джавелинов...
Тому кто организовал и вытянул на себе колоссальный объем работы и создал Украине возможность создавать прекрасной оружие.
Спасибо вам, Александр Валентинович Турчинов ! Пройдет время и забудутся зеленские и данилюки - а тебя будут помнить все и друзья и враги !
Слава Украине ! Смерть Ворогам !