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Все про:НБУ (443) суд (5199) Рожкова Катерина (28)

 "На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду. ВIДЕО

Перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що на сьогодні вона працює, оскільки офіційно не отримувала рішення Баришівського суду про заборону виконувати обов'язки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у відеозверненні, яке розмістила в своєму Facebook.

Рожкова зазначила, що повернулася в Україну з конференції в США і продовжила роботу. Також спростувала інформацію, поширену в деяких ЗМІ, що вона нібито не повернулася з конференції у Вашингтоні.

"Щодо останнього рішення суду, який усунув мене від роботи: ми не отримали рішення суду, на сьогодні я працюю. У разі отримання такого рішення Національний банк оскаржить його в законному порядку", - заявила Рожкова.

Нагадаємо, НБУ повідомив, що отримав листа від фізичної особи, де повідомляється, що Баришівський районний суд Київської області заборонив Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132210
 
   
 Топ коментарі
 
Так совпало что Рожкова вела дело Приват против бени в штате Делавер.
Но то все случайности, канешн)
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Беня вже НБУ хоче рейдернуть?
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до лохів, що обрали дурнуватого клоуна, довго доходить, що Беня повернувся їх доїти?
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Так совпало что Рожкова вела дело Приват против бени в штате Делавер.
Но то все случайности, канешн)
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Велика подяка тобі від лохів України, працюй ще.
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до лохів, що обрали дурнуватого клоуна, довго доходить, що Беня повернувся їх доїти?
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ЧТОБ ТЕБЕ ВСЮ ЖИЗНЬ В КАНДАЛАХ И С КАЙЛОМ РАБОТАТЬ.. И НА МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.
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С ТАКОЙ РОЖЕЙ ТОЛЬКО У ТУАЛЕТА - ЗАНЯТО КРИЧАТЬ..
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Що не день, то новий трешак

Баришевський суд продовжує смалити. Там походу абонемент.
Вчора цей особистий суд Бєні намагався створити проблеми конкуренту бєніной МАУ - компанії СкайАп, але нічого не вийшло.
А зараз цей суд знищує незалежність НацБанку України. Тому що Нацбанк має принципову позицію по Привату та його націоналізації. Тому що саме НБУ зломав схематоз Бєні з виводу капіталів з Привату.

Баришевський суд відсторонив замголову НБУ Катерину Рожкову за заявою якогось ноунейма. Раніш позови против НБУ хоча б депутати робили, але наразі епоха бідності скінчилась, тому заробляють прості мешканці Баришевського району.

ЦЕ Б.....Ь П.......Ь.

Незалежніть НБУ захищена законом. Саме задля того щоб ніякі Бєні не могли мститись за те що хтось знищив їх кримінальні схеми.
Але Бєні та його суддям пофіг на всьо.
Просто пофіг.

Антон Швец
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работай, катерина...а то завтра решением какого-то райсуда и президента лишат полномочий
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"Напомним, НБУ сообщил, что получил письмо от физического лица, где сообщается, что Барышевский районный суд Киевской области запретил Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности."

Эх, бляха-муха!
На кого бы мне подать в Барышевский суд? Как там фамилия вот этого, с такой толстой противной рожей?
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Украинская такая фамилия -- на ко- начинается
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Барышевский суд засудит всех зебениных обидчиков и, наконец, увидит Париж...
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ДЕДУШКА УМЕР, НО ДЕЛО ЖИВЕТ - ЛУЧШЕ БЫ БЫЛО НАОБОРОТ…(стих про ленина если кто не в курсе) "На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду - Цензор.НЕТ 3494

ушел мародер наш а дело живет.... "На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду - Цензор.НЕТ 7597
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ох и рожа... наверняка дюжина пластических хирургов выучилась на ней "На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду - Цензор.НЕТ 1773
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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