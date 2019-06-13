 "На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у відеозверненні, яке розмістила в своєму Facebook.
Рожкова зазначила, що повернулася в Україну з конференції в США і продовжила роботу. Також спростувала інформацію, поширену в деяких ЗМІ, що вона нібито не повернулася з конференції у Вашингтоні.
"Щодо останнього рішення суду, який усунув мене від роботи: ми не отримали рішення суду, на сьогодні я працюю. У разі отримання такого рішення Національний банк оскаржить його в законному порядку", - заявила Рожкова.
Нагадаємо, НБУ повідомив, що отримав листа від фізичної особи, де повідомляється, що Баришівський районний суд Київської області заборонив Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.
Но то все случайности, канешн)
Баришевський суд продовжує смалити. Там походу абонемент.
Вчора цей особистий суд Бєні намагався створити проблеми конкуренту бєніной МАУ - компанії СкайАп, але нічого не вийшло.
А зараз цей суд знищує незалежність НацБанку України. Тому що Нацбанк має принципову позицію по Привату та його націоналізації. Тому що саме НБУ зломав схематоз Бєні з виводу капіталів з Привату.
Баришевський суд відсторонив замголову НБУ Катерину Рожкову за заявою якогось ноунейма. Раніш позови против НБУ хоча б депутати робили, але наразі епоха бідності скінчилась, тому заробляють прості мешканці Баришевського району.
ЦЕ Б.....Ь П.......Ь.
Незалежніть НБУ захищена законом. Саме задля того щоб ніякі Бєні не могли мститись за те що хтось знищив їх кримінальні схеми.
Але Бєні та його суддям пофіг на всьо.
Просто пофіг.
Антон Швец
Эх, бляха-муха!
На кого бы мне подать в Барышевский суд? Как там фамилия вот этого, с такой толстой противной рожей?
ушел мародер наш а дело живет....