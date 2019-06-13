 Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це небхідно, бо вже "влігся" гусасфальт - покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку. Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальту - зайва крихта відходить через деякий час. Тому працюємо, прибираємо. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів", - написав Кличко.

Він зазначив, що захисну плівку на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, найближчим часом замінять на шар захисного "суперброньованого скла".

"Скляні елементи на мосту залишаться. Вони - абсолютно безпечні", - додав мер.

Про тимчасове закриття мосту також повідомляє Інформатор.

Зазначається, що відкриють міст у п'ятницю ввечері, 14 червня. На цей момент міст з двох боків закрили огорожами і туди не можна пройти.

На місці чергує муніципальна охорона. Вони і розповіли, що ремонт почнуть ближче до вечора.

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