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 Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко. ВІДЕО+ФОТО

У Києві закрили на ремонт до 14 червня новий пішохідно-велосипедний міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це небхідно, бо вже "влігся" гусасфальт - покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку. Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальту - зайва крихта відходить через деякий час. Тому працюємо, прибираємо. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів", - написав Кличко.

Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко 01

Він зазначив, що захисну плівку на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, найближчим часом замінять на шар захисного "суперброньованого скла".

"Скляні елементи на мосту залишаться. Вони - абсолютно безпечні", - додав мер.

Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко 02

Про тимчасове закриття мосту також повідомляє Інформатор.

Зазначається, що відкриють міст у п'ятницю ввечері, 14 червня. На цей момент міст з двох боків закрили огорожами і туди не можна пройти.

На місці чергує муніципальна охорона. Вони і розповіли, що ремонт почнуть ближче до вечора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132187
 
   
 Топ коментарі
 
Провал закрыт на реставрацию. - А с какой целью собирают деньги на Провал? - Чтобы не так проваливался.
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Только на одном этом мосте на местном уровне миллионы долларов распили. Сколько мутят в ВР страшно даже представить. Понятно, почему свиньи у корыта так отчаянно готовы биться даже за лишний несколько месяцев!
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Думаю что виноват Зеленский....правильно порохососы?..)
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Провал закрыт на реставрацию. - А с какой целью собирают деньги на Провал? - Чтобы не так проваливался.
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Когда спортсмен с отбитой головой занимается не спортом, а чем-то более интеллектуальным - провал будет во всем и постоянно ремонтироваться!
Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 6064
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Хорошая должность мэра в Киеве: можно бездарно тратить "вникуда" сотни миллионов бюджетных гривень и тебе за это ничего не будет. Кульминация клоунады: на арену выпустили клоуна-боксера и при Зеле раскрылся весь цвет его природных дарований. А что? Глупо, бездарно, но ведь весело?
Как бы потом не случилось, как у классика: "А поутру они проснулись..."
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Мне нравится, когда эти бездари начинают говорить про моральную ответственность.
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Только на одном этом мосте на местном уровне миллионы долларов распили. Сколько мутят в ВР страшно даже представить. Понятно, почему свиньи у корыта так отчаянно готовы биться даже за лишний несколько месяцев!
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эксперДное мнение питухА может заинтересовать только тупых куриц.. - "их есть у нас" (Интервенция)
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шо,альфа-питух,какой бюджетец пилишь?
или в кочегаром в каментах пайку мутишь?
можешь не отвечать-с парашного угла не слышно будет...
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Помовчало б краще!
Це суто технічна проблема, політна будова не має достатньої крутильної жорсткості. Якби настил був із якогось традиційного матеріалу, дерева чи металу, то цього б ні хто не помітив, але настил із скла, а воно крихке, тому незначна депланація скляної панелі викликає тріщиноутворення.
Проектувальникам здавалося, що у конструкції немає нічого складного, і це дійсно так, якби не скляне покриття. Але в Україні ні в кого немає досвіду роботи зі склом на мостах, прописані у ДБН вимоги щодо жорсткості тут явно не достатні, а які мають бути ні хто не знає, от і прокололися.
А Зєбобікам аби помандіти про "ко-ко-ко-корупцию", распіли та відкати.
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Так много наукообразия за которым скрывается одно: эта мерзкие гады у власти чхать хотели на реальные потребности киевлян. Сейчас "их время": время обогащения, круговой поруки и полнейшего бесстыдства. Ну и, конечно, воровать надо непременно в вышиванках и пид гасло "Слава Украине".
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Суцільна злобна брехня. Всі твердження бездоказові.
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Охренел Кличко и Столар....420 лямов в откаты пустили.....негодяй редкий, скудоумный придурок с отбитыми мозгами и совестью.
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Ну, тут как у том древнем анекдоте про мартышку, крокодила и банановые шкурки. Придурок не придурок, а свои 420 лямов с моста имеет. (И дальше будет иметь, бо нескончаемый источник распила ремонта збудували).
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Дык он как глянцевая обложка...а внутри туалетная бумага из коррупционеров дерибанщиков.
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А мені міст подобається. І сину теж. А ти й далі заливайся жовччю, "правдолюб" довбаний)))
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Ты местечковое какое отношение к Киеву имеешь, сидишь в Зажопинске и не воняй.
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Так зачем было ходить по нём,вот и сломался..правильно Виталька?
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Такое себе дежавю как Черновецкий ремонтировал линию скоросного трамвая. В результате вместо обещаного года ремонт затянул на 5 лет, и денег выделялось из бюджета в 5 раз больше а после открытия все начало отваливаться. А теперь на конечной скоросного трамвая куда вбухали сотни миллионов все развалили и начали строить 25-ти етажное здание посреди дороги, где и так постоянные пробки.
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Думаю что виноват Зеленский....правильно порохососы?..)
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и Коломойский...это он придумал. Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко - Цензор.НЕТ 9982
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Дополнение к посту ниже

Кроме Зеленского, Порошенко и Коломойского
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Кроме Зеленского и Порошенко людей на планете Земля больше нет?



ПС
Виноват Достоевский


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Я ж говорю - Достоевский

Мозги не вправил, в свое время, Герцену и Чернышевскому


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Главное, что к металлоконструкциям нет притензий.
Конструкции были сварены на заводе "Океан" в Николаеве.
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Завод ОКЕАН несколько лет принадлежал компании с офшорными корнями Zonel Operations Ltd. За ней, как подозревают, стоят российские инвесторы, что еще в 2016 году подтвердил бизнесмен Вадим Новинский, когда СМИ пытались приписать предприятие к списку его активов.

С 2011 года завод действительно находился в оперативном управлении "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского. Но с 2013 года, когда завод впервые был признан банкротом, компания, по ее утверждению, вышла из этого проекта.
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Несколько вопросов к прокуратуре
1. Океан несколько лет принадлежал Новинскому . Как понимать это ПРИНАДЛЕЖАЛ? Он его купил? За какие деньги? Тогда почему завод недавно продали по цене квартиры? Его продал новинский с потерями?
2. То есть Новинский купил (?) завод , ДОВЕЛ ЕГО ДО БАНКРОТСТВА. И ЕГО ЗА ЖТО НИКТО НЕ ВЗУЛ?

Зеленский, пора разобраться с этим абсурдом . А то 4000 уе на учителя никто в бюджет не соберет при такой халатности
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Из госсобственности ушло очередное некогда стратегическое предприятие. На прошлой неделе с молотка продали николаевский судостроительный завод "Океан".

В прошлые годы он спускал на воду суда самого разного формата - от сухогрузов до передвижных рыбообрабатывающих баз, мог производить также военные корабли.

Среди его последних проектов - ремонт легендарного плавучего крана "Захарий", который строил Подольско-Воскресенский мост в Киеве и рухнул в Днепр в 2011 году, а также крейсер "Украина", который уже несколько лет "готов на 95%".

С 2012 года предприятие балансировало на грани банкротства. Но цена, за которую его в итоге продали, шокировала украинское сообщество - чуть больше 122 млн. грн. при стартовой цене в 1,8 млрд. грн.

"По-сути, завод ушел по цене дома в Конча-Заспе. Даже если порезать сохранившееся там оборудование на металлолом, получится в несколько раз дороже", - отметил экономист Алексей Кущ.

Интриг в этом деле две. Во-первых, имя нового владельца, которому удалось за копейки прикупить "Океан".

Во-вторых, дальнейшие перспективы этого предприятия. Ведь с учетом ситуации на Азовском море и плачевного состояния украинского флота, у завода мог бы появиться второй шанс.

"Он нуждается в реконструкции, но в принципе может выпускать морские суда, в том числе, военные", - говорит Кущ.
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У вас дуже викривлена інформація.
Завод у такому стані, що продати його можна було б і за 1 грн.
Дякувати покупцю - вніс достатньо грошей аби люди отримали понад 80 млн. заборгованості по заробітній платі.
Головне - завод забрали від кацапів.
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1. Если Новинский его банкротил умышленно, чтобы разогнать кадровый состав специалистов и угробить оборудование- ПОЧЕМУ ЕГО НЕ ПОСАДЯТ?
2. И где гарантия, что когда завод реанимируют , то кацапы опять его не захватят?
Нужны законы , запрещающие продавать стратегические предприятия врагам Украины( даже швейцарцам)- нужна проверка КОНЕЧНЫХ БЕНИФИЦИАРОВ
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Гадаю питання риторичне.
У 2002 мій знайомий був куратором СБУ по судпрому в Миколаєві.
На мої істерики, що до ЧСЗ відповів - я кожний тиждень починаю з доповідної на Київ, про стан заводу. І кожного разу приходить відповідь - "Не чіпати!".
Так що першого потрібно стратити Кучму - який віддав на поталу кацапам стратегічні підприємства країни.
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Схоже, Зє зробив для цього усе необхідне...))
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Abrakadabr Abrakadabrov Пуленепробиваемое стекло на заказ, конструкции из пуленепробиваемого стекла

Одно из стекол на мосту покрылось трещинами. Муниципальная стража говорит, что на нем слишком активно прыгали гуляющие. В сообществе dtp.kiev.ua сообщили, Что Мост Обстреляли Стеклопленку на участке пешеходного моста в Киеве заменят "супербронированным" стеклом. Об этом в Facebook 31 мая написал мэр ...
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Что Мост Обстреляли\\\\\\

точняк чмо какое-то позавидовало шо мол расхапали половинуу денег((
ну, или схалтурили как всегда Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 8361
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я думаю желающих наступать на стекло будет не много , доверия нет
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В завтрашний день не каждый может смотреть. потому что не может, а может но не все, т.к. завтрашний день может не каждый смотреть, потому что....Избранное... Собрание дебилизмов...Кличко В.В.
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400 миллионов гривень, то-есть, 15 миллионов долларов. За такие деньги такой неординарный мост, учитывая, что часть этих денег - это НДС - это более чем приемлемая сумма. Например, ремонт моста Понятовскего в Варшаве обойдётся почти в 100 миллионов евро.
Поэтому киевский мост действительно недорогой, при этом будет не только функциональным сооружением, но и ещё одной гордостью киевлян, украшением центра города, и сюрпризом для гостей Киева и туристов.
Плевание экскрементами в сторону моста и причастных к его созданию никого не трогает.
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Патологические воры и брехуны, воруют все подряд и нагло, а потом брешут также нагло. Мост Понятковского стационарный мост для автомобилей и трамваев шириной 21 и длиной 506 метров!!!. Чтобы все ворованные деньги вам поперек горла встали!!!!
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Ремонт и строительство - немножко разные вещи.
Так что плюнуть у тебя не получилось. Но глотнуть ты смог.
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Ремонтировать новый мост для вора - норма, можно гордиться, второй раз хапнули, как дороги каждый месяц.
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most Poniatowskiego - мост через Вислу в Варшаве

Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 3995

автомобильный, пешеходный, трамвайный, длина 506 м, ширина 21,4 м
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Мост Кличко - пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов

Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 3782

Длина 210м, ширина 6м
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Злые языки утверждают, что этот объект в эксплуатацию не введен. То есть здравомыслящие инженеры не хотят ставить подпись бо там тюрьма и позор в случае чего.
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это не злые языки а тупые, это сам Боксер подтвердил, видео имеется.
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Киевская прокуратора. осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами средствами, выделенными на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, который не был принят в эксплуатацию. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН письме процессуального руководителя в производстве - прокурора отдела прокуратуры города Ирины Игнатюк к Киевскому горсовету. В письме прокурора отмечается, что согласно информации Департамента государственной архитектурной строительной инспекции от 28 мая, этот мост не был принят в эксплуатацию.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10583709-most-klichko-ne-poluchil-razreshenie-na-ekspluataciyu-k-delu-podklyuchilas-prokuratura-kieva.html
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Все желающие могут сравнить Пешеходный Мост и мост кличка. Один стоит и не шатается хрен знает сколько лет, второй закрыли на ремонт через пару дней после открытия. Плюс для просто стояния на мосту кличка надо иметь крепкие нервы, оно шатается как дурное под ногами.
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ДнепроГЭС тоже вибрирует под ногами... Но на нём нагрузка в миллионы раз выше. И стоит десятки лет.
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був такий мер у Києві - Косаківський. нічого не вкрав (в усякому разі - не доведено), нікого не зобидив, але нічого й не зробив.
треба йому пам'ятник поставити
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Потому что его приказов не выполняли - главным в Киеве (главой КМДА) Кучма назначил Омельченко. И сейчас я жду от Зеленского, когда он погонит Боксера с должности главы КМДА, куда его назначил Порошенко в 2014 году. А мером пусть остается - там из полномочий перерезание ленточек.
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дякувати Богові, блазень не має повноважень самодержця
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А, то це Бок писав Конституцію? Ну да, дякую, дякую(догори ср@кою)
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Страшно представить, что бы случилось если бы этот мост был через Днепр для птиц.
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Зачем закрывать мостъ из-за того что там камушки из асфальта вываливаются? Просто метлой или какой машинкой пройтись не судьба?
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Просто удивительно, сколько в Киеве мудаков расплодилось. Когда просто ходишь, не заметно, а когда послушаешь и комменты почитаешь, то хоть иди и топись , будто со всей Украины здесь собрались Медом чтоли для них здесь помазано?
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Ну как обычно, строят очень дорого но из дерьма, в Китае мост втрое длиннее построили вчетверо дешевле и никаких ремонтов и брака стекла, притом на высоте 300 метров.
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поїдь до Китаю і спробуй за свою роботу, як тут, отримати такі ж гроші (в еквіваленті життєвих благ), як тут. потім порівнюватимеш
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Регламентні роботи, серйозно? А де можна побачити регламент нового моста?
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так чудно бабло распилили что захотелось через месяц повторить.....падли ненажерливі
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Да ладно, что там тот мост за пол-миллиарда, который развалился и закрылся через неделю после открытия. Вон Зеленский шаурму купил, а еще на рояле играл, вот где настоящая зрада Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 970
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проблема соевых - то, чем он на рояли играет. бо у соевых с этим провал!
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Він 43 лимони баксів Приватбанку вивів у офшори Коломойського через свої фірми. Правда він про це не знав, бо Зєєєля - зіц-прєдсєдатєль Фунт, він там лише папери підписує, а всім крутить Іцик Клопомойський! Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 5328
Але для Зєбобіків це не зрада.
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***
.. ну вот... ежели жених с головой , как вы сказываете, то пущай от своего крыльца да до нашего дворца предьявите мост анжынерной системы...и штоб из хрусталя... ясноть?...
(м/ф "Волшебное кольцо")
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На этом мосту необходимо ограничить движение! И наставить видеокамеры!
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Це суто технічна проблема, політна будова не має достатньої для скляного настилу крутильної жорсткості. Якби настил був із якогось традиційного матеріалу, дерева чи металу, товсе було б в порядку, але настил із скла, а воно крихке, тому незначна депланація скляної панелі викликає тріщиноутворення.
Проектувальникам здавалося, що у конструкції немає нічого складного, і це дійсно так, якби не скляне покриття. Але в Україні ні в кого немає досвіду роботи зі склом на мостах, прописані у ДБН вимоги щодо жорсткості тут явно не достатні, а які мають бути ні хто не знає, от і прокололися.
А Зєбобікам аби помандіти про "ко-ко-ко-корупцию", распіли та відкати.
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Додам. Таке трапляється не лише у нас. Пішоходний міст "Міленіум" у Лондоні після відкриття так хитався, що люди з нього у річку вилітали! Проектувала всесвітньо відома компанія Ейв Еруп, але й вони прокололися!
Проте а Англії ні хто не мандів про распіли та відкати, а провели дослідження і зробили стабілізуючу систему тросів, яку всі вважають тепер просто архітектурною фішкою. Там всі ЗМІ раділи і пишалися "англійським генієм", що розібралися у проблемі і вирішили її!
А ми самі себе гавном мастимо! Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 5149
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...показали недавно по 1+1 видео - китайцы построили мост из стекла в 2 раза длиннее, 600 метров над землей между горами, 1 500 000$. Эти умудрились построить в 2 раза короче-ниже в 15 раз дороже.

Дна нет.

в Киеветочно.
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600 метров - это в 2,86 раза длиннее, чем 210.
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Г+Г збрехало, не 1,5 млн, а 150.
Коломойський копає під Кличка, хоче і на його місце єврея посадити!
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Ну подумай, власною головою, як може ПОГОННИЙ МЕТР скляного моста шириною 5-6м коштувати 2500 баксів? Це що, по 400-500 баксів за м2? Та одне скло дорожчим буде!
От так і Зєєєєлю вам втюхали! Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко - Цензор.НЕТ 525
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Нельзя сказать, что педалик не старается, но делает всё через жопу.
Те же велодорожки
Теперь велосипедисты ганяют по тротуарам и шугают пешеходов.
А зеленстрой - вообще песня
Разные вековые деревья пихают в 1-2 метрах от жилых домов вместо скверов
Жители сразу вырывают их с корнями, а если не заметили вовремя - поливают керосином
А ещё он не киевлянин, не знает историю города и ведётся на вопли разных проплаченых активистов
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ямковый ремонт! на МТБ хто-то за поразит проехал, лишняя крошка отошла водами. будут вводить ограничение по весу лисапетов. для тяжолых возможно даже закроют.
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За 400млн от киян, этим киянам можно положить "стекло"за 100млн.
Ещё за 400млн. уплаченных киянами налогов, можно на это стекло положить ещё одно за 100. Нормальная, украинская реальность в "иллюзорном европейском угаре".
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Забыли табличку поставить: " Мост стеклянный,не ходить!"..))
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Естественно мост нужно укрепить!
А то барцы с рижымом столько гавана вылили - опоры могут не выдержать!
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Вот єто по нашему, тока открили, тока отфанфарили....и на ремонт
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ага для дебилов нет преград,просто пройдя по мосту стекло не треснет,нет же надо по нему чем то ****** дорогому киевлянину,а виноват конечно мер,хули сразу не из танковой брони делали
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Только не говорите слово "супербронированный", а то у вандалов сразу чешется лом.
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниНовий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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