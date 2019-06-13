 Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це небхідно, бо вже "влігся" гусасфальт - покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку. Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальту - зайва крихта відходить через деякий час. Тому працюємо, прибираємо. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів", - написав Кличко.
Він зазначив, що захисну плівку на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, найближчим часом замінять на шар захисного "суперброньованого скла".
"Скляні елементи на мосту залишаться. Вони - абсолютно безпечні", - додав мер.
Про тимчасове закриття мосту також повідомляє Інформатор.
Зазначається, що відкриють міст у п'ятницю ввечері, 14 червня. На цей момент міст з двох боків закрили огорожами і туди не можна пройти.
На місці чергує муніципальна охорона. Вони і розповіли, що ремонт почнуть ближче до вечора.
Как бы потом не случилось, как у классика: "А поутру они проснулись..."
или в кочегаром в каментах пайку мутишь?
можешь не отвечать-с парашного угла не слышно будет...
Це суто технічна проблема, політна будова не має достатньої крутильної жорсткості. Якби настил був із якогось традиційного матеріалу, дерева чи металу, то цього б ні хто не помітив, але настил із скла, а воно крихке, тому незначна депланація скляної панелі викликає тріщиноутворення.
Проектувальникам здавалося, що у конструкції немає нічого складного, і це дійсно так, якби не скляне покриття. Але в Україні ні в кого немає досвіду роботи зі склом на мостах, прописані у ДБН вимоги щодо жорсткості тут явно не достатні, а які мають бути ні хто не знає, от і прокололися.
А Зєбобікам аби помандіти про "ко-ко-ко-корупцию", распіли та відкати.
распиларемонта збудували).
Кроме Зеленского, Порошенко и Коломойского
ПС
Виноват Достоевский
Мозги не вправил, в свое время, Герцену и Чернышевскому
Конструкции были сварены на заводе "Океан" в Николаеве.
С 2011 года завод действительно находился в оперативном управлении "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского. Но с 2013 года, когда завод впервые был признан банкротом, компания, по ее утверждению, вышла из этого проекта.
1. Океан несколько лет принадлежал Новинскому . Как понимать это ПРИНАДЛЕЖАЛ? Он его купил? За какие деньги? Тогда почему завод недавно продали по цене квартиры? Его продал новинский с потерями?
2. То есть Новинский купил (?) завод , ДОВЕЛ ЕГО ДО БАНКРОТСТВА. И ЕГО ЗА ЖТО НИКТО НЕ ВЗУЛ?
Зеленский, пора разобраться с этим абсурдом . А то 4000 уе на учителя никто в бюджет не соберет при такой халатности
В прошлые годы он спускал на воду суда самого разного формата - от сухогрузов до передвижных рыбообрабатывающих баз, мог производить также военные корабли.
Среди его последних проектов - ремонт легендарного плавучего крана "Захарий", который строил Подольско-Воскресенский мост в Киеве и рухнул в Днепр в 2011 году, а также крейсер "Украина", который уже несколько лет "готов на 95%".
С 2012 года предприятие балансировало на грани банкротства. Но цена, за которую его в итоге продали, шокировала украинское сообщество - чуть больше 122 млн. грн. при стартовой цене в 1,8 млрд. грн.
"По-сути, завод ушел по цене дома в Конча-Заспе. Даже если порезать сохранившееся там оборудование на металлолом, получится в несколько раз дороже", - отметил экономист Алексей Кущ.
Интриг в этом деле две. Во-первых, имя нового владельца, которому удалось за копейки прикупить "Океан".
Во-вторых, дальнейшие перспективы этого предприятия. Ведь с учетом ситуации на Азовском море и плачевного состояния украинского флота, у завода мог бы появиться второй шанс.
"Он нуждается в реконструкции, но в принципе может выпускать морские суда, в том числе, военные", - говорит Кущ.
Завод у такому стані, що продати його можна було б і за 1 грн.
Дякувати покупцю - вніс достатньо грошей аби люди отримали понад 80 млн. заборгованості по заробітній платі.
Головне - завод забрали від кацапів.
2. И где гарантия, что когда завод реанимируют , то кацапы опять его не захватят?
Нужны законы , запрещающие продавать стратегические предприятия врагам Украины( даже швейцарцам)- нужна проверка КОНЕЧНЫХ БЕНИФИЦИАРОВ
У 2002 мій знайомий був куратором СБУ по судпрому в Миколаєві.
На мої істерики, що до ЧСЗ відповів - я кожний тиждень починаю з доповідної на Київ, про стан заводу. І кожного разу приходить відповідь - "Не чіпати!".
Так що першого потрібно стратити Кучму - який віддав на поталу кацапам стратегічні підприємства країни.
Одно из стекол на мосту покрылось трещинами. Муниципальная стража говорит, что на нем слишком активно прыгали гуляющие. В сообществе dtp.kiev.ua сообщили, Что Мост Обстреляли Стеклопленку на участке пешеходного моста в Киеве заменят "супербронированным" стеклом. Об этом в Facebook 31 мая написал мэр ...
точняк чмо какое-то позавидовало шо мол расхапали половинуу денег((
ну, или схалтурили как всегда
Поэтому киевский мост действительно недорогой, при этом будет не только функциональным сооружением, но и ещё одной гордостью киевлян, украшением центра города, и сюрпризом для гостей Киева и туристов.
Плевание экскрементами в сторону моста и причастных к его созданию никого не трогает.
Так что плюнуть у тебя не получилось. Но глотнуть ты смог.
автомобильный, пешеходный, трамвайный, длина 506 м, ширина 21,4 м
Длина 210м, ширина 6м
а тупые, это сам Боксер подтвердил, видео имеется.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10583709-most-klichko-ne-poluchil-razreshenie-na-ekspluataciyu-k-delu-podklyuchilas-prokuratura-kieva.html
треба йому пам'ятник поставити
Але для Зєбобіків це не зрада.
.. ну вот... ежели жених с головой , как вы сказываете, то пущай от своего крыльца да до нашего дворца предьявите мост анжынерной системы...и штоб из хрусталя... ясноть?...
(м/ф "Волшебное кольцо")
Проектувальникам здавалося, що у конструкції немає нічого складного, і це дійсно так, якби не скляне покриття. Але в Україні ні в кого немає досвіду роботи зі склом на мостах, прописані у ДБН вимоги щодо жорсткості тут явно не достатні, а які мають бути ні хто не знає, от і прокололися.
А Зєбобікам аби помандіти про "ко-ко-ко-корупцию", распіли та відкати.
Проте а Англії ні хто не мандів про распіли та відкати, а провели дослідження і зробили стабілізуючу систему тросів, яку всі вважають тепер просто архітектурною фішкою. Там всі ЗМІ раділи і пишалися "англійським генієм", що розібралися у проблемі і вирішили її!
А ми самі себе гавном мастимо!
Дна нет.
в Киеветочно.
Коломойський копає під Кличка, хоче і на його місце єврея посадити!
От так і Зєєєєлю вам втюхали!
Те же велодорожки
Теперь велосипедисты ганяют по тротуарам и шугают пешеходов.
А зеленстрой - вообще песня
Разные вековые деревья пихают в 1-2 метрах от жилых домов вместо скверов
Жители сразу вырывают их с корнями, а если не заметили вовремя - поливают керосином
А ещё он не киевлянин, не знает историю города и ведётся на вопли разных проплаченых активистов
Ещё за 400млн. уплаченных киянами налогов, можно на это стекло положить ещё одно за 100. Нормальная, украинская реальность в "иллюзорном европейском угаре".
А то барцы с рижымом столько гавана вылили - опоры могут не выдержать!