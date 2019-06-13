 "Відносини зі США деградують, стають дедалі гіршими", - Путін. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир", передає Цензор.НЕТ.
"Нинішня адміністрація схвалила, на мій погляд, кілька десятків рішень про санкції проти Росії за останні роки", - сказав Путін, додавши, що відносини між Москвою і Вашингтоном "деградують, стають дедалі гіршими".
Однак, за словами Путіна, він сподівається, що Росія і США зможуть вийти на "деякі рішення" після саміту "Великої двадцятки" в Осаці наприкінці червня.
Водночас президент країни-агресора зазначив, що відносини РФ і Китаю, навпаки, "розквітають", і що ця "стратегічна дружба" турбує деяких американських політиків.
Как-то раз вообще сказал, что Россия - великая страна!
сухо, короче хуже не бывает. Подошел к воде и начал жадно пить. Пьет,
Пьет, пьет....
А сзади из леса выходит охотник. Видит лося, прицеливается, стреляет
и попадает.
Лось стоит... Охотник опять взводит курок, целиться, стреляет и попадет.
Лось стоит и пьет.... Охотник в третий раз прицеливается, стреляет и попадает
в лося. Лось поднимает голову из воды и говорит:
- "Не понимаю. Я пью, пью, а мне все хуже и хуже...
файна новина)
А не может так быть, что всё из-за подлых депутатишек Госдумы? Орали, заразы, чтоб на них полезные санкции наложили? Вот и Америка наложила на Расею...
или там про лунный трактор....
"А кто это сделал ?!"
"Пусть доллар растет. Чем выше доллар, тем больше у нас рублей!"
І ножєк Буша нє било !»
На распределении которой, кстати, Окурок и сколотил "первый миллион"!
Замуш вишло, чи шо?
отношения РФ и Китая, наоборот, "расцветают"
а если ЕС и Штаты ограничат импорт из Китая?))
А дружбы с Китаем следует опасаться едва ли не больше, чем вражды.