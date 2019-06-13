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 "Відносини зі США деградують, стають дедалі гіршими", - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін зазначає, що відносини між Росією та США поступово погіршуються.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир", передає Цензор.НЕТ.

"Нинішня адміністрація схвалила, на мій погляд, кілька десятків рішень про санкції проти Росії за останні роки", - сказав Путін, додавши, що відносини між Москвою і Вашингтоном "деградують, стають дедалі гіршими".

Однак, за словами Путіна, він сподівається, що Росія і США зможуть вийти на "деякі рішення" після саміту "Великої двадцятки" в Осаці наприкінці червня.

Водночас президент країни-агресора зазначив, що відносини РФ і Китаю, навпаки, "розквітають", і що ця "стратегічна дружба" турбує деяких американських політиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про Україну: "Неминуче, що ми відновимо наші відносини"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132180
 
   
 Топ коментарі
 
хуйлон дурака включил - типа не знает почему и до крайности удивлен....
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А ты старый идиот попробуй отдать наворованое!)))
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Хакеры вчера подломили твиттер аккаунт Плюшевого:
"Отношения с США деградируют, становятся все хуже и хуже", - Путин - Цензор.НЕТ 7024
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Порох с Климкиным технично натравили весь мир против **********. А зебилы способны только сдать интересы Украины
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да он и без взлома всякую сказочную бредятину несет....
Как-то раз вообще сказал, что Россия - великая страна!
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Лось с большого бодунища выходит к реке. Голова трещит, тело ломит, во рту
сухо, короче хуже не бывает. Подошел к воде и начал жадно пить. Пьет,
Пьет, пьет....
А сзади из леса выходит охотник. Видит лося, прицеливается, стреляет
и попадает.
Лось стоит... Охотник опять взводит курок, целиться, стреляет и попадет.
Лось стоит и пьет.... Охотник в третий раз прицеливается, стреляет и попадает
в лося. Лось поднимает голову из воды и говорит:
- "Не понимаю. Я пью, пью, а мне все хуже и хуже...
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Да охотник такой-же был. Из трёхстволки стрелял.
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Согласен. Значит у него два ружжа было, если факт перезарядки мы отбрасываем.
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значит нам будет всё лучше и лучше
файна новина)
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Скоро война, которая оставит от России, радиоактивный пепел.
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Ну тоді самогон будемо міряти не у градусах, а у рентґенах.
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Это было по отношению к России или Украине, или обоим?
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Обеим, только в Украине не знают что такое "ножки Буша".
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Что "это"? Сформулировать вопрос по-русски можешь, "американец" из Ольгино?
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М-да, ну ты дебил у тебя все кто тебе не нравится с Ольгино?
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Мабуть, містер сьогодні перепив Jack Daniels на глоді
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Алёше Ступину незачёт. Надо или скулы поднять, или нос опустить.
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Ну если Ху*ло в корень росло- то ещё ничего. "Відносини зі США деградують, стають дедалі гіршими", - Путін - Цензор.НЕТ 7910
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Норм. Просто )(уйло в круг тяжело вписать. Ну никак. Есть вариант в "перспективе", тогда яйца вне ракурса. Художника легко обидеть.
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Если у него такие скулы, то представляю, какие у него яйца.
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Паркансий, МОЛЧАТЬ, у Вас фамилиен не Ржевский!! "Відносини зі США деградують, стають дедалі гіршими", - Путін - Цензор.НЕТ 1988
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Нуу.. Навеное дяде Сему надоели шалости заигравшейся мартышки.
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С чего бы это такая напасть? Даже нет ни одной правдоподобной догадки! Всё началось на ровном месте - жила себе Расеюшка, не трогала никого, и вдруг... А вдруг ли?
А не может так быть, что всё из-за подлых депутатишек Госдумы? Орали, заразы, чтоб на них полезные санкции наложили? Вот и Америка наложила на Расею...
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****** дурака включил - типа не знает почему и до крайности удивлен....
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Как-то многовато сегодня ху#ла на Цензоре. Уважаемые редакторы, может хватит? А то уже подташнивает.
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может лучше про реактор
или там про лунный трактор....
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Дашотыгаваришь. Америке не нравится когда ей угрожают стереть в радиоактивный пепел?
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как же так ! ведь сколько хорошего от рускава мира !
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Расея и Китай стратегические партньоры... Прям как ссср и Третий Рейх 80 лет назад
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ой,а кто это сделал?кто этот негодяй,который испортил отношения?
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Если тебя постоянно бьют по морде, значит у тебя что-то не так с мордой.
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дід путін деградірує, і робиться все йййоообнутішим і йййоообнутішим.
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Отношения США деградируют со всеми. Спасибо президенту идиоту.
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Не може цуранити по усіх під'їздах... Бруньки вже не ті...
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Самое место сказать, выложив гифку Аристарховича.
"А кто это сделал ?!"
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Китаёзы ради выгоды готовы сотрудничать и улыбаться не только с чёртом, но даже и с Путиным, причем эта выгода измеряется миллиардами американских долларов. Америкосы сами печатают доллары и им материальная выгода от плешивого на х@й не нужна, а в остальном, как говорится, сочтемся.
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Просто верх цинизма делать подобные заявления, что они (кацапы) несут мир во всем мире!
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Пациенту всё хуже и хуже... неужто скоро помрёт?...
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а шо ж такое?
"Пусть доллар растет. Чем выше доллар, тем больше у нас рублей!"
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«Етого нікогда нє било, потому чьто, етого нє могло бить нікогда !
І ножєк Буша нє било !»


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Надеюсь, у американцев теперь хватит ума не реанимировать труп гуманитарной помощью?
На распределении которой, кстати, Окурок и сколотил "первый миллион"!
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Деградировало шобло Кремлевское во главе с Путиным...
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Пуйло кокетничает... Санкции - оне ж, *****, полезныя!)
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Стєсняюсь спросіть, а чьто ***** фамілію помєняло?
Замуш вишло, чи шо?
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Да, замуш вишло. Теперь оно *********. Но это строго между нами. Не могу подставлять инсайд.
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,не понял,так шо санкции не на пользу ,кокетничает старый ***** ой кокетничает.Просиш еще,-добавим.
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ватники продались китайцам за дешевые бусы из алиекспресс ))

отношения РФ и Китая, наоборот, "расцветают"
а если ЕС и Штаты ограничат импорт из Китая?))
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кроме старой бабки НИКТО не улыбается. Как же это символично....
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Основываясь на зоопсихологии, для результативного общения со скотами с ними нужно обращаться по-скотски. Вот и вынуждены амеры общаться со скотом ватовонючим так, чтобы до скота дошло. Но слишком много у американцев штампов и стереотипов в общении с дикими кацапами.
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Да, да... А по Молдове без проблем договорились по *********** сценарию...
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Это Россия деградирует, отношения с США - следствие.
А дружбы с Китаем следует опасаться едва ли не больше, чем вражды.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном"Відносини зі США деградують, стають дедалі гіршими", - Путін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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