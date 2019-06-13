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 Невідомі спалили автомобіль колишнього віцемера Ужгорода Цапа. ВІДЕО+ФОТО

Невідомі спалили автомобіль колишнього першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook, виклавши відео автомобіля, охопленого вогнем, і фото з наслідками пожежі.

"Коли та заважаєш системі і тебе не можуть купити - тебе залякують, переслідують надуманними кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції. І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...", - написав він.

Невідомі спалили автомобіль колишнього віцемера Ужгорода Цапа 01

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Як розповіли Mukachevo.net в Головному Управлінні Національної поліції Закарпаття, сьогодні, 13 червня о 4:17 годин на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді на вулиці Капушанській горить автомобіль.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що невідомий підпалив автомобіль Mercedes, власником якого є житель Ужгорода, 1971 року народження.

Невідомі спалили автомобіль колишнього віцемера Ужгорода Цапа 02
Фото: Цап/Facebook

З місця події було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором машина була доставлена ​​на спеціальний майданчик.

Триває перевірка, в ході якої буде встановлено всі обставини. Вбачаються ознаки кримінального злочину за ч.2 статті 194, а саме пошкодження або знищення майна шляхом підпалу.

Невідомі спалили автомобіль колишнього віцемера Ужгорода Цапа 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132156
 
 
 Топ коментарі
 
"У віце-мера Цапа спалили гравіцапу!" - ось так заголовки треба писати. Ато вам грошей ніхто не дасть. (С) Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 3750
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якщо кацапа то він козел тому і спалили.....
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Дивно, але Іштван розуміє українську мову Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 8845
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Он свободно говорит на нескольких языках
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не бит, не крашен. продаст. новый ещё получше купит.
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Теперь это бывший автомобиль бывшего вице-мэра.
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Поэтому все чиновники должны пересесть с мерседесов и прочих евроблях на ланосы.
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"У віце-мера Цапа спалили гравіцапу!" - ось так заголовки треба писати. Ато вам грошей ніхто не дасть. (С) Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 3750
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Дiдько, а я так вірив у свою винятковість. Welt Schmerz, ви щойно розтоптали моє его. Невідомі спалили автомобіль колишнього віцемера Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 2425
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Курить меньше в салоне нужно и бычки тушить. Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа - Цензор.НЕТ 4321
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Ну да, ещё борца с системой из себя сделает . . .
В своё время его "брали на горячем", а он из себя белого и пушистого сейчас строит . . .

Это типа как львовский судья Зварич восстановиться на работе хотел - тоже "незаконно обиженный", понимаешь . . .
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНевідомі спалили автомобіль колишнього віцемера Ужгорода Цапа. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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