 Невідомі спалили автомобіль колишнього віцемера Ужгорода Цапа. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook, виклавши відео автомобіля, охопленого вогнем, і фото з наслідками пожежі.

"Коли та заважаєш системі і тебе не можуть купити - тебе залякують, переслідують надуманними кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції. І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...", - написав він.

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Як розповіли Mukachevo.net в Головному Управлінні Національної поліції Закарпаття, сьогодні, 13 червня о 4:17 годин на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді на вулиці Капушанській горить автомобіль.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що невідомий підпалив автомобіль Mercedes, власником якого є житель Ужгорода, 1971 року народження.



Фото: Цап/Facebook

З місця події було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором машина була доставлена ​​на спеціальний майданчик.

Триває перевірка, в ході якої буде встановлено всі обставини. Вбачаються ознаки кримінального злочину за ч.2 статті 194, а саме пошкодження або знищення майна шляхом підпалу.