EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  4132  14
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1106) вишкіл (1187) ЗСУ (283)

 Українські воїни на Humvee і БТРах відпрацювали захист узбережжя Азовського моря від вторгнення ворожого десанту. ВIДЕО

На березі Азовського моря на Humvee і БТРах сили ООС відпрацювали захист узбережжя від вторгнення ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Бойові екіпажі "БТР" та Humvee Донецького прикордонного загону в польових умовах, наближених до бойових, вчергове відпрацювали питання участі прикордонних підрозділів в протидесантній обороні узбережжя Азовського моря в районі проведення операції Об'єднаних сил. Не зважаючи на різкі зміни погоди - від спеки до проливних дощів, "зелені берети" здійснили маневрування на броньованій техніці та влучно били по цілям, в тому числі з ходу", - сказано в повідомленні.

Таким чином удосконалено практичні навички механіків-водіїв з керування бойовою технікою, а також навідників баштово-кулеметних установок у знанні матеріальної частини зброї та веденні вогню вдень і вночі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота. ФОТОрепортаж

"Стали в пригоді тут і можливості БПЛА для розвідки противника, місцевості та коригування вогню", - додали в штабі.

Українські воїни на Humvee і БТРах відпрацювали захист узбережжя Азовського моря від вторгнення ворожого десанту 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132133
 
   
 Топ коментарі
 
Какое вторжение?
У Игрь Валерича ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ...
А у ЗЕ не сепары и окупанты...а ПОВСТАНЦЫ!!!
 показати весь коментар
 
Так Свинарчуки молодцы. Добывали у страны агресора запчасти к технике. Эти запчасти больше негде купить. А они рискуя собственными жизнями, контрабандным путем укрепляли нашу армию. За это героя Украины нужно дать, а не осуждать!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Запевай!
"Сдадут Украину *****, договорятся посередине, зрада"
 показати весь коментар
 
 
А де коментар Данилюка? Може БТРи гудуть занадто сильно? А Humvee куряву пускають?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
на Ху чём?
фото есть у кого шо за херь?
ставлю на киевский торт что через свинарчука нам прилетело
 показати весь коментар
 
Так Свинарчуки молодцы. Добывали у страны агресора запчасти к технике. Эти запчасти больше негде купить. А они рискуя собственными жизнями, контрабандным путем укрепляли нашу армию. За это героя Украины нужно дать, а не осуждать!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну вам свинаботам виднее=)
 показати весь коментар
 
 
ну это только соплеботы готовы собственную армия растренькать, чтобы потом кормить чужую.
 показати весь коментар
 
 
Какое вторжение?
У Игрь Валерича ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ...
А у ЗЕ не сепары и окупанты...а ПОВСТАНЦЫ!!!
 показати весь коментар
 
 
Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта - Цензор.НЕТ 5217
это хумвии для тех кто не в курсе
раньше назывался хаммер)
 показати весь коментар
 
Марка зародилася в результаті конверсії американського армійського позашляховика HMMWV M998 (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), скорочено «Ха́мви» (англ. HUMVEE). Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта - Цензор.НЕТ 8284а Хаммер,то уже как жаргон пошел..
 показати весь коментар
 
 
у меня хранится журнал"Зарубежное Военное Обозрение" за 83 год, с первой фотографией Хаммера, а журнальчик стырил с армии я с учебки еще и два года с собой таскал и на дембель с ним...а теперь стыдно . за то шо стырил...
 показати весь коментар
 
 
Крим здали,бо не було наказу,Луганськ взяли і віддали,бо була команда зверху відступати,до чого це,Україною керують виродки,які дбають лиш про свої кишені,а пересічні українці воювати вміють нам би реального націоналіста головнокомандуючого і москалями вже давно б не смерділо в Україні.Першочергово повісити Мєртвєчука і далі по списку.
 показати весь коментар
 
 
недели 2 назад в районе нп Кирилловка на рейде 4 км стоял *********** сторожевой катер...
вот там нужно было оперативно провести учения...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодіїУкраїнські воїни на Humvee і БТРах відпрацювали захист узбережжя Азовського моря від вторгнення ворожого десанту. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору