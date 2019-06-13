 Українські воїни на Humvee і БТРах відпрацювали захист узбережжя Азовського моря від вторгнення ворожого десанту. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Бойові екіпажі "БТР" та Humvee Донецького прикордонного загону в польових умовах, наближених до бойових, вчергове відпрацювали питання участі прикордонних підрозділів в протидесантній обороні узбережжя Азовського моря в районі проведення операції Об'єднаних сил. Не зважаючи на різкі зміни погоди - від спеки до проливних дощів, "зелені берети" здійснили маневрування на броньованій техніці та влучно били по цілям, в тому числі з ходу", - сказано в повідомленні.
Таким чином удосконалено практичні навички механіків-водіїв з керування бойовою технікою, а також навідників баштово-кулеметних установок у знанні матеріальної частини зброї та веденні вогню вдень і вночі.
"Стали в пригоді тут і можливості БПЛА для розвідки противника, місцевості та коригування вогню", - додали в штабі.
"Сдадут Украину *****, договорятся посередине, зрада"
фото есть у кого шо за херь?
ставлю на киевский торт что через свинарчука нам прилетело
У Игрь Валерича ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ...
А у ЗЕ не сепары и окупанты...а ПОВСТАНЦЫ!!!
это хумвии для тех кто не в курсе
раньше назывался хаммер)
вот там нужно было оперативно провести учения...