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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Москва (561) Росгвардія (5)

 "Та мені нах#й твій президент не впав! Я зараз в’#бу тебе нах#й, і мені нічого за це не буде", - росгвардієць побив промоутера біля Кремля. ВIДЕО

У московському парку "Заряддя", розташованому біля Кремля, боєць Росгвардії побив промоутера, що роздає рекламні листівки. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковано відеозапис з фрагментом конфлікту.

"Та мені нах#й твій президент не впав, зрозуміло? Мені зарплату платить не твій #обаний президент!" - відповідає росгвардієць на аргументи промоутера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132120
 
   
 Топ коментарі
 
Апплодирую крьімчанам! Достойньій вьібор!
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Расплата за путинизм будет выглядеть именно так - не бандеры и лесные братья, а разделение общества на вертухаев и пыль лагерную.
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За Голунова сыр-бор а за Крым и Донбасс ни слова. Пусть их полицаи метелят по полной.
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А я дуже хотів, щоб Галунова засудили... Можливо хоч це розворушило б те болото...
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Не, ну если по чесноку, так мне их през тоже нах..уй впился. Да и вся их свободная демократическая парашка вместе с борюсиком моисеевым, сережкой зверевым и *********-киселевским разносолом
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Апплодирую крьімчанам! Достойньій вьібор!
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Я вчера был на дне рождения. Так там один из приглашенных гостей был откровенный зебил.. Говорит, что каждый год ездит в крым и типа там стало лучше. Давно я так не ржал "Та мені нах#й твій президент не впав! Я зараз в’#бу тебе нах#й, і мені нічого за це не буде", - росгвардієць побив промоутера біля Кремля - Цензор.НЕТ 5672
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А я знаю одного дебіла-порохобота. Так він каже: порох крав і нам не заважав. свинарчук, навроді
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В какое время был на дне рождения?
Сейчас проверим - ты же вчера целый день на Цензоре гадил.
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Я вам говорил уже, что в вашем случае самолайк не грех - это я фигурально, с намеком на умственную неполноценность.
А вы буквально восприняли.
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Про самолайк я там довольно подробно все обьяснил "Та мені нах#й твій президент не впав! Я зараз в’#бу тебе нах#й, і мені нічого за це не буде", - росгвардієць побив промоутера біля Кремля - Цензор.НЕТ 4592
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Расплата за путинизм будет выглядеть именно так - не бандеры и лесные братья, а разделение общества на вертухаев и пыль лагерную.
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А в нас що краще?
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Зараз краще, а при міліції було точно так
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У нас мітингують мало не щодня в різних містах одночасно.
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Канешно козломордый, у нас точно также только вместо росгвардейцев
- этим на улицах занимаются злобные правосеки...
...смотри дальше кремлевский зомбоящик - узнаешь много нового!

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Антипутинский переворот начнется с росгвардии???
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Його вже вигнали. Йде розслiдування. Не буде там нiякого перевороту. Всi силовики на утриманнi Кремля.
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Маловато будет,сожрите там друг друга!
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Как будто у нас не так и зебилов не рвет от злости?
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І такі в'**#л-росгвардія паражняк нє гоніт.
Породивши цих виродків, тупін не врахував уроки історії, коли пралєтаріат в ліце матросав і рабочіх зносили Каляна2 з престолу. І тільки-но почнуть горіти автобуси гвардєйцев на вулицях магучої, ці в'**у#и пєрємєтнутцца на сторану народа, срочна устанавлівать справєдлівасть і сбрасивать с прєстола карупцианєра.
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А мені подобається! Так і має базаріть опрічнік з холуйом.........
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"Дави его б№дь, дави!"(с)
"Дебилы, бл№" (с)
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Твой **%ный президент... Наверное что-то знает!
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Мусор говорит - а я похож на мусора?)))) ахахаха...
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Строчити постики? Важлива справа, згоден. Зайняті люди саме цим займаються)
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так парень на видео тоже не бегал, а просто флаеры раздавал.
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Щооооо?)))) У рф впевненість у завтрашньому дні? Це як? Впевненість, що завтра введуть нові санкції та буде ще гірше, аніж учора? Стабільність політична- це диктатура, не пишіть такого.
П.с. Хто Вам такі дурні методички пише? Візьміть нормального райтера у штат)
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В КНДР полицейское государство, но зато есть политическая стабильность в стране, уверенность в завтрашнем дне.
А Европе демократия, но всякие пи.дарасы по митингам бегают.
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пИхуй на кацапов, хоть пусть все выздыхают в один день - пИхуй!!!
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Путин это просто кукла, за Росгвардией там стоят намного серьезней люди.
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Похвально.. кацапьё начинает махач за миску баланды.
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Знаем как таких уволили - перевели с повышением.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Та мені нах#й твій президент не впав! Я зараз в’#бу тебе нах#й, і мені нічого за це не буде", - росгвардієць побив промоутера біля Кремля. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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