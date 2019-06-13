 "Та мені нах#й твій президент не впав! Я зараз в’#бу тебе нах#й, і мені нічого за це не буде", - росгвардієць побив промоутера біля Кремля. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковано відеозапис з фрагментом конфлікту.

"Та мені нах#й твій президент не впав, зрозуміло? Мені зарплату платить не твій #обаний президент!" - відповідає росгвардієць на аргументи промоутера.

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