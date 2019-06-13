 "Та мені нах#й твій президент не впав! Я зараз в’#бу тебе нах#й, і мені нічого за це не буде", - росгвардієць побив промоутера біля Кремля. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковано відеозапис з фрагментом конфлікту.
"Та мені нах#й твій президент не впав, зрозуміло? Мені зарплату платить не твій #обаний президент!" - відповідає росгвардієць на аргументи промоутера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковано відеозапис з фрагментом конфлікту.
"Та мені нах#й твій президент не впав, зрозуміло? Мені зарплату платить не твій #обаний президент!" - відповідає росгвардієць на аргументи промоутера.
Сейчас проверим - ты же вчера целый день на Цензоре гадил.
А вы буквально восприняли.
- этим на улицах занимаются злобные правосеки...
...смотри дальше кремлевский зомбоящик - узнаешь много нового!
Породивши цих виродків, тупін не врахував уроки історії, коли пралєтаріат в ліце матросав і рабочіх зносили Каляна2 з престолу. І тільки-но почнуть горіти автобуси гвардєйцев на вулицях магучої, ці в'**у#и пєрємєтнутцца на сторану народа, срочна устанавлівать справєдлівасть і сбрасивать с прєстола карупцианєра.
"Дебилы, бл№" (с)
П.с. Хто Вам такі дурні методички пише? Візьміть нормального райтера у штат)
А Европе демократия, но всякие пи.дарасы по митингам бегают.