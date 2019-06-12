 Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли: в районі Водяного (зі стрілецької зброї), Старогнатівки (з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), поблизу Авдіївки (з ручного протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з гранатометів різних систем).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив вісім обстрілів: чотири рази - в районі Зайцевого (з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Новгородського (з 120 і 82 мм мінометів, стрілецької зброї), двічі - поблизу Луганського (з гранатометів різних систем), Новолуганська (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Новотроїцького (з гранатометів різних систем).

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"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня ворог 24 рази атакував позиції ОС на Донбасі: поранено трьох українських воїнів, знищено 2 і поранено 7 найманців РФ.