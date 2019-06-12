 "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису спілкування поліцейського та американця опубліковано в соцмережі.
"Хто неросіянина привів?" - каже на запису поліцейський і, уточнивши громадянство затриманого, продовжує: "Хто американця привів? Американець вільний".
🤣
Слегка переделал оригинал:
Франция - французам, Англия - британцам,
А шведам - Швеция от края и до края.
А Россия - страна для иностранцев,
И я другой такой страны не знаю.
А с иностранцами из сильных и развитых стран уже включаются комплексы местечкового, третьесортного недогосударства - лизоблюдство, дешевая показуха и понты ("посмотрите как мы хорошо живем, не хуже вас и ничего, что в говне, нам так даже нравится"), вот это все. А местные холопы, на то и холопы, чего с ними считаться, их задача царю с боярам прислуживать, тихо сидеть в своем хлеву и не отсвечивать.
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Сэр, сорри, сэр! Лет ми спик фром май харт - зис из неуфьязочька хеппен! Ай эм сорри ван таузенд раз, сэр! Ес, ес, ю а фри, оф коз, экскьюз ми, сэр...
коренныхвяликих
Русиш зольдат, если бы ты только знал, что такое свобода и насколько этот американец своден, то ты бы проглотил свою панамку от зависти.
Вход в автозак оплачен только для Русске- В.В Х**ло