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 "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві. ВIДЕО

Московські поліцейські висадили з автозаку громадянина США, який був затриманий під час акції протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису спілкування поліцейського та американця опубліковано в соцмережі.

"Хто неросіянина привів?" - каже на запису поліцейський і, уточнивши громадянство затриманого, продовжує: "Хто американця привів? Американець вільний".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму". ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132004
 
   
 Топ коментарі
 
Прально. Автозаки, как и бутылки - это исконно русская забава. Нечего всяким иностранцам туда садиться.
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Кто не русского привёл? Можно подумать ты русский. Мокша мокшей.
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Мусор даже не понял как технично он опустил в унитаз субъектность великодуховного русского человека.. =))
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Кто не русского привёл? Можно подумать ты русский. Мокша мокшей.
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бакланы подавились американским ершом "Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве - Цензор.НЕТ 3135
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Прально. Автозаки, как и бутылки - это исконно русская забава. Нечего всяким иностранцам туда садиться.
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А прикинь, амера бы по ошибке таки увезли и в порядке очереди посадили на бутылку, вот бы шкандаль вышел!
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Так это ж к тому же вероятный противник, пендос и враг скреп! Вон, на акции протеста стабильность расшатывает. Небось, полная сумка печенья и апельсинов с наркотой. Чего ж не забрали, страшно? А страшно.
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Як би не форма, не вгадав би хто з них неруський. "Кто не русского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве - Цензор.НЕТ 2218
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да я тоже поднял тему ментовского очёчка, оказывается оно перед американцем сжимается)) "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві - Цензор.НЕТ 6035 "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві - Цензор.НЕТ 6035
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Мусор даже не понял как технично он опустил в унитаз субъектность великодуховного русского человека.. =))
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Так америкосы же тупые - не поймут пользу морально-физической профилактики в этом автобусе "Кто не русского привел? Американец свободен", - полиция высадила из автозака гражданина США, задержанного во время акции протеста в Москве - Цензор.НЕТ 4931
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Что бы не рюськие не путались в автозаках, всех рюських надо ЧИПИРОВАТЬ - яркими красными пломбами на ухе.

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Я уже выдвигал эту инициативу. Можно еще было клеймо на жопе выжигать, но клеймо плохо в толпе видно особенно когда они еще не совсем пьяные и еще в штанах
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Так лучше"цак" в носу...Красивее будет... Да и мелодичнее... Данелия давно, подобное, предвидел... Кстати, производство их, уже давно налажено - в рыбацких магазинах продаётся... Завтра применю на рыбалке - на леща еду...
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ко всему выше перечисленному - герб "куриноподобный о двух клювах".. на лоб!
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Когда на рашке бунт начнется, кровь будет до второго этажа литься... У них это в крови (пардон за словесный каламбур)
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Это невозможно -- таких способностей в генофонде нет.
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Можно и чеченский учить. Их тоже в Мацкве уважают.
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Кто не русский, тот свободен - всё понятно.
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перефразируя...кто руцкий - тот раб несвободный "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві - Цензор.НЕТ 1585
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Ну все правильно, все блага российского мира они только для россиян. А то лезут нахлебники из кап стран и хотят нахаляву в автозак покататься, и ещё бесплатно жить в Москве (в СИЗО), вместо того чтобы платить за гостиницу. Хорошо что полицейский был бдителен и не допустил
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СССР/Россия всегда были странами для иностранцев, а местное населениe для властей было стадом баранов, с которым можно делать то, что верхи захотят. Блин, до чего же уродская страна! А ещё говорят, что есть Бог. Да если бы он был, то такой стране не было бы дано больше территории, чем Сингапурy.

Слегка переделал оригинал:

Франция - французам, Англия - британцам,
А шведам - Швеция от края и до края.
А Россия - страна для иностранцев,
И я другой такой страны не знаю.
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Кацапская, извращенная логика в этом примерно такая: оккупировать территории, уничтожить там всех сопротивляющихся и несогласных, потом в течении нескольких десятилетий на этих территориях поддерживать гулаг легкого режима, чтобы местные сильно не бунтовали и их легче было ассимилировать, растворить в общем стаде, а потом уже, когда будет достигнут достаточный уровень холопизации, закрутить гайки и загнать в общее стойло.

А с иностранцами из сильных и развитых стран уже включаются комплексы местечкового, третьесортного недогосударства - лизоблюдство, дешевая показуха и понты ("посмотрите как мы хорошо живем, не хуже вас и ничего, что в говне, нам так даже нравится"), вот это все. А местные холопы, на то и холопы, чего с ними считаться, их задача царю с боярам прислуживать, тихо сидеть в своем хлеву и не отсвечивать.
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а очочко то не железное подумал кацап и обосцал штаны.
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Скорей всего у них есть инструкция по этому поводу. У них хватает международных проблем, также как и местных протестующих, поэтому им нафиг не нужны иностранцы, особенно из дальнего зарубежья.
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Точней им и нафиг не нужен человек из США или Канады.
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Я думаю, что в автозаке им не нужен не один иностранец из дальнего зарубежья.
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Что за дискриминация американцев??? Трамп, вводи санкции!
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- Ану полезай, шкура! Продался Госдепу, гнида, майданить вздумал? Ща мы тебе, паскуда, помайданим... Чё говоришь? Сам из Госдепа? Ай не кизди... Кажи докУмент...
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Сэр, сорри, сэр! Лет ми спик фром май харт - зис из неуфьязочька хеппен! Ай эм сорри ван таузенд раз, сэр! Ес, ес, ю а фри, оф коз, экскьюз ми, сэр...
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))))) "стилист!" (С) а тут вот курятину раздавали и иносранцы захотели правоскрепными стать, "на родинке предков". ))))))
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Вообще обнаглели америкосы - автозаки захватывают Но доблесный мусор фсё порешал
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Вот видите. А вы все говорили что в Мацкве только чурок и чечен отпускают. А отпускают всех кто рузького языга не понимает.
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Представляю как бы поздно опомнились и американца в СИЗО на бутылку посадили. Приходит такой американский посол забирать своего а там уже кипишь, суматошно бутылку полностью проглоченную жопой амеру вытаскивают
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Азиаты уважают белых "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві - Цензор.НЕТ 2300 Восток есть Восток, Запад - это Запад...
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Не думаю, что с украинцем так бы прокатило.
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Америкос-вражина, решил замахнуться на исконно русские скрепы - покататся в автозаке и посидеть на бутылке захотел. Почти пролез, шпион пиндосовский !!111!!!
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у америкосов да и не только на касапии больше прав чем у коренных вяликих
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Хто мириканца привёл? Мириканец - свабоден!
Русиш зольдат, если бы ты только знал, что такое свобода и насколько этот американец своден, то ты бы проглотил свою панамку от зависти.
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Нельзя такое прощать! Американцы покушают на нарассеюшку! Надо возвращать Аляску срочно!
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дискримінація за національною приналежністю
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Молодец мужик, прикинуться американцем хватило знаний языка, ментяр даже не смутило , что при слове свободен он все понял на чистом русском
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Судя по выражению лица америкос даже не понял что произошло. Наверное гулял просто. Но ему повезло, могли и мордой по асфальту до посольства протянуть.
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"Кто нерусского привел? Американец свободен", - полиция

Вход в автозак оплачен только для Русске- В.В Х**ло
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А горлають,що "пєндосов нє боімсі".Бояться-бояться,аж до всерачки.
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Да робята апустили вас,по самое никуда,даже в русской каталажке,место тока рассеянам.А янки молодцы,они неприкасаемые
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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