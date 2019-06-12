 Рева не планує балотуватися в Раду і готовий працювати тільки під керівництвом Гройсмана. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у середу в Києві.Відео 112
"Я не планую бути народним депутатом", - сказав Рева
Він також зазначив, що якщо після виборів Гройсман знову очолить уряд і запропонує йому посаду, то він готовий розглядати такий варіант.
"Якщо не буде Володимир Борисович прем'єром, а будуть інші люди, то вибачте, я таких варіантів не розглядаю", - додав Рева.
А он каждому обещал или каждому зарплата? Это разные вещи. Гы.
Вторые и далее высшие образования - это как правило полученные на заочке, параллельно с первым. Ни о чем качественном это не свидетельствует - это я по опыту своих однокурсников как раз видел. Так что ***** иди, подсос гнойсмана.
серёгу с сёдня видел сдеся
🤣
ну и пес с ним))))
А что бы он мог предложить людям?
Напомнить, что они много едят?
Профессиональный холуй и лизоблюд.