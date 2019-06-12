EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2082  49
Матеріали за темою:
Все про:вибори (3948) Рева Андрій (382)

 Рева не планує балотуватися в Раду і готовий працювати тільки під керівництвом Гройсмана. ВIДЕО

Міністр соціальної політики України Андрій Рева не балотуватиметься на позачергових виборах до Верховної Ради і готовий працювати в Кабінеті міністрів тільки за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у середу в Києві.

Відео 112

"Я не планую бути народним депутатом", - сказав Рева

Він також зазначив, що якщо після виборів Гройсман знову очолить уряд і запропонує йому посаду, то він готовий розглядати такий варіант.

"Якщо не буде Володимир Борисович прем'єром, а будуть інші люди, то вибачте, я таких варіантів не розглядаю", - додав Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131956
 
 
 Топ коментарі
 
А в каком месте у гройсмана начало? Где конец - догадываюсь. Гы.
 показати весь коментар
 
Авжеж, воно і у Вінниці знущалося над людьми разом із ще одним холуєм Геморойсмана - теперішнім мером Вінниці Моргуновим. Розпаслося шо свиня коштом платників податків. Минулого місяця отримало зарплатню з усіма виплатами, преміями і добавками до зарплати більш як 122 тис гр і ще й випросило для себе допомогу для сплати комунальних витрат... Бодай ти луснеш ! Ой, треба його вже на зону скоріше, може схудне хоч трохи
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А в каком месте у гройсмана начало? Где конец - догадываюсь. Гы.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський обіцяв зарплату $4000. Каждому !
 показати весь коментар
 
Как каждому 4000? Это шож такое, я потеряю 1000 баксов?
А он каждому обещал или каждому зарплата? Это разные вещи. Гы.
 показати весь коментар
 
не баксов, а евро и не каждому, а только врачам А всем остальным сал сал Что сало, нет салупу.
 показати весь коментар
 
Гройсман получит должность главным на параше и тебя туда же надо гнида Рева не планує балотуватися в Раду і готовий працювати тільки під керівництвом Гройсмана - Цензор.НЕТ 2981
 показати весь коментар
 
 
Тю, а мене за шо? Я ж не пидуст какой нибудь. Бу-га-га.
 показати весь коментар
 
у Гроси три высших образования, а начинал трудовой путь обычным слесарем. А у тебя небось восемь классов, ну и бурса максимум, за плечами.
 показати весь коментар
 
"образования" купляв за аналогичный кусок сала чи трусов?
 показати весь коментар
 
Тебя в википедии забанили или любимое пенсне потерял. Дипломы таких вузов не кутить Да и наши неутомимые зебилы давно 10 раз всё проверили Если шо визжали бы как свинья недорезанная.
 показати весь коментар
 
раз ты сказал,то верю.на педию редко захожу.
 показати весь коментар
 
у публичных людей такого уровня, как правило всё проверено и не только у них, но и у близких. Я в своё время, имел дело с Гросей, по работе, когда он был мэром. Чёрт крученый, как фост у поросёнка. Резкий и очень быстро шарики в голове вращаются. И ***** инту имеет как ворожка. Не, он на своём месте, убирать нельзя, это будет *****.
 показати весь коментар
 
А у меня, наверное - другая Википедия. Образование - межрегиональная академия управления персоналом (МАУП). Дипломом этой дыры можно только подтереться
 показати весь коментар
 
 
Это не у него случайно был скандал с купленным дипломом?
Вторые и далее высшие образования - это как правило полученные на заочке, параллельно с первым. Ни о чем качественном это не свидетельствует - это я по опыту своих однокурсников как раз видел. Так что ***** иди, подсос гнойсмана.
 показати весь коментар
 
 
под началом пахана будешь работать!!!
 показати весь коментар
 
 
это корова,которая сама не плохо доит.
 показати весь коментар
 
 
на подвале, как и Алекс без цифр где ж им ещё быть рецидивистам
 показати весь коментар
 
 
так тогда на виражах не гони.лек в запасе?привет ему.
 показати весь коментар
 
 
да на скамейке запасных ты тож педаль до полика не топи знаешь что мусора припадочные
серёгу с сёдня видел сдеся
 показати весь коментар
 
 
Вот это преданность бескорыстная! Респект! Ешь поменьше.
 показати весь коментар
 
это не "преданность", а трезвый расчет - это тело, своим "рейтингом" способно утопить любой список любой партии...им это надо???
 показати весь коментар
 
 
Не хочет менять хозяев,и не ПРизнаётся почему возникла такая преданность?
 показати весь коментар
 
на винницком рынке будет свой кабинет министров?
 показати весь коментар
 
 
может под началом хройсманна хочет глянуть, какой у него конец. будет ))
 показати весь коментар
 
 
Авжеж, воно і у Вінниці знущалося над людьми разом із ще одним холуєм Геморойсмана - теперішнім мером Вінниці Моргуновим. Розпаслося шо свиня коштом платників податків. Минулого місяця отримало зарплатню з усіма виплатами, преміями і добавками до зарплати більш як 122 тис гр і ще й випросило для себе допомогу для сплати комунальних витрат... Бодай ти луснеш ! Ой, треба його вже на зону скоріше, може схудне хоч трохи
 показати весь коментар
 
 
Тільки біля гросіка, підсвинка вінницького гідранта, таке шикарне корито для "багатоїдять".
 показати весь коментар
 
 
Рева, йди геть. Набрид, старий прихвостень. Йди на пенсію.
 показати весь коментар
 
Рева - не будет баллотироваться ?
А что бы он мог предложить людям?
Напомнить, что они много едят?
Профессиональный холуй и лизоблюд.
 показати весь коментар
 
Ублюдок заявил что он шестерка гройсмана так ето все и так знали
 показати весь коментар
 
Ублюдок заявил что он шестерка гройсмана так ето все и так знали
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРева не планує балотуватися в Раду і готовий працювати тільки під керівництвом Гройсмана. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору