 Рева не планує балотуватися в Раду і готовий працювати тільки під керівництвом Гройсмана. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у середу в Києві.

"Я не планую бути народним депутатом", - сказав Рева

Він також зазначив, що якщо після виборів Гройсман знову очолить уряд і запропонує йому посаду, то він готовий розглядати такий варіант.

"Якщо не буде Володимир Борисович прем'єром, а будуть інші люди, то вибачте, я таких варіантів не розглядаю", - додав Рева.

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