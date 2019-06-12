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 Потрібно "швидко викидати з посад" менеджерів, які випускають на маршрути погані вагони, - Гройсман. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що менеджерів, які випускають на маршрут рухомий склад у неналежному стані, потрібно звільняти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду, звертаючись до голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

"Я не втручаюся в управління компанії, але тих керівників депо, які випускають у неналежному стані рухомий склад, той, що ми іноді бачимо у ЗМІ, люди публікують, я хочу вам сказати, що таких керівників треба дуже швидко викидати із займаних посад. І це питання, зокрема, для управлінців. Підбирайте нормальних людей, щоб вони розуміли, що те, що вони випускають на маршрут, - це те, на чому вони самі хотіли б їздити", - заявив Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки в Україні побудували 6,8 тис. км доріг, - Гройсман

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд розгляне низку питань, що стосуються інфраструктури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131929
 
 
 Топ коментарі
 
А ти Гiперлупа вже викинув? Трусельман за все роки прем'єрства замість того щоб щось робити, тільки розповідав що потрібно зробити. Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров, выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1564
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4-ый год премьерства....Оно прозрело!
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И Гнойсмана побыстрее надо выкинуть на свалку истории.
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Постой паровоз, не стучите колес, кандухтор нажми на тормоза
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Нуууу.. тормоз уже есть. Осталось найти кондуктора)
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Це мабуть Гройсман про себе, коли зламалась перша "тяга" на Бориспіль, бо квапились її запустити.
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Соглашусь с гнойсманом из парашенка менеджер никудышный
За это и сняли его))
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Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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А ти Гiперлупа вже викинув? Трусельман за все роки прем'єрства замість того щоб щось робити, тільки розповідав що потрібно зробити. Нужно "быстро выкидывать с должностей" менеджеров, выпускающих на маршруты плохие вагоны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1564
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за таких правил першим треба викинути самого дурника.
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И Гнойсмана побыстрее надо выкинуть на свалку истории.
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Достал этот винницкий жид. У него на хитрой роже написано, что ворюга несусветный.
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говорит - правильно... говорят они все правильно и то что мы хотим услышать... и фсе!
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сравни зарплаты ТОП -менеджеров УЗ и работяг и тогда узнаешь почему так происходит.. кроме того ремонтировать просто нечем! а возле ворот стоят поляки, каждого спеца за руку ловят и перетягивают к себе...
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А Коболева из Нафтогаза уже выкинул?
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и кстати..действительно святое))) орден же Филарет дал))))
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Театр. У нас каждая власть, когда теряет ее родимую и уходит в "оппозицию" становится такой "умной", "решительной", "продвинутой", "народной" ( особенно), что аж диву даешься. И при чем кого не возьми, хоть регионалов, хоть солидарчан, хоть фронтовиков. Просто "озарение какое то"( Чудны дела твои Господи.)
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А что ж вы выкинули того поляка, Бальчуга?
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Самые успешные гастроли закончились. За 1.5 года несколько миллионов долларов....Сидит себе в Польше и смеётся над Украиной.
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Как это УМИЛЯЕТ!!!!
Когда за месяц перед выборами эти милые поросята начинают просыпаться..... Делать потягушечки...... Строить с просонья грозные рожици......
Счасс слезу пущу!
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***
прикольно так, чинуша каждый
чушь брякнет сдуру, сам фигея
глядь, сотня разных долбодятлов
уже ведутся на идею
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не переживай...скоро и тебя выкинут....сам себя не похвалишь, никто не похвалит...
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Ура! гройсман родился и приступил к работе премьером...
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Начать надо с тебя, самого первого херового менеджера
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Стара народна мудрість:"Тоді рай настане, коли жида не стане".
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПотрібно "швидко викидати з посад" менеджерів, які випускають на маршрути погані вагони, - Гройсман. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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