 Потрібно "швидко викидати з посад" менеджерів "Укрзалізниці", які випускають на маршрути погані вагони, - Гройсман. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду, звертаючись до голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.
"Я не втручаюся в управління компанії, але тих керівників депо, які випускають у неналежному стані рухомий склад, той, що ми іноді бачимо у ЗМІ, люди публікують, я хочу вам сказати, що таких керівників треба дуже швидко викидати із займаних посад. І це питання, зокрема, для управлінців. Підбирайте нормальних людей, щоб вони розуміли, що те, що вони випускають на маршрут, - це те, на чому вони самі хотіли б їздити", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд розгляне низку питань, що стосуються інфраструктури.
За это и сняли его))
Когда за месяц перед выборами эти милые поросята начинают просыпаться..... Делать потягушечки...... Строить с просонья грозные рожици......
Счасс слезу пущу!
прикольно так, чинуша каждый
чушь брякнет сдуру, сам фигея
глядь, сотня разных долбодятлов
уже ведутся на идею
самой бедной в Европе.