 Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік. ВIДЕО

"Безкінечний процес без жодних очевидних результатів – головне за останні 5 років про боротьбу з корупцією в Україні. Нас обманюють, що ця боротьба відбувається", – пояснила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV голова ГО "Декларації під контролем" Олександра Дрік, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона пояснює, що ключове завдання для "Самопомочі" – створити єдині правила для усіх. Допоки їх не існує – з'являються відчутні перекоси у суспільстві. "З одного боку Ахметов, який заробляє 1 млрд грн на місяць, з іншого – 60% населення за межею бідності. Ці питання можна вирішувати трьома принципами, на яких ґрунтується наша антикорупційна програма", – наголосила Дрік.
І додає, що досі в Україні не були реалізовані ті кроки, які допомогли би цю різницю вирівняти і усунути. Насамперед – невідворотність покарання. Українці так і не побачили вироків у справах топ-корупціонерів.
"Ніхто не несе відповідальності за те, що робить. Як кримінальної, так і будь-якої іншої. Ми це будемо змінювати", – переконує Олександра Дрік.
Для объективности нужно оглашать хотя бы пару-тройку богатейших в Украине.
Четвертый в списке Форбс олигарх Пинчук, на шоу которого выступила активистка Дрик.
Принципиальная активистка Дрик не назвала ни его фамилию, ни Коломойского с Боголюбовым, занимающих 2 и 3 место богатейших людей.
У них тоже огромнейший разрыв в доходах с 60% населения страны.
Корупція це як саме Ахметка отримує цей лярд! Завдяки маніпуляціям із тарифами та махінаціям на ринку енергетики.
Мені плювати хто і скільки заробляє. Хоч лярд, хоч сто, але це має бути чесне, конкурентне заробляння, а не злодійство... а 73% українців, як я розумію, бісить сам факт що є заможні люди.
Прочистите себе ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ чесно!!!! А сколько у кого бабла не ваше дело!!!
Коррупция - термин, обозначающий использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее Закону и законодательству.
Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность.
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами государства и права, либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти.
Системный характер коррупции проявляется в её принудительном характере для тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных: нижние чины собирают взятки и делятся с верхними для сохранения собственной должности.
Чим боролась? Скигленням? Чому не було ЖОДНОЇ заяви від партійців про імпічмент корупціонеру Порошенку? Навіть у наметовому містечку під Радою боялись це слово вимовити, аж поки всіх беркута не пов'язали. Ніяка ви партія. Краще роздивіться - хто фінансує ваше свято Джас Фест. Бо брати гроші у путінських олігархів - не краще рішення для "патріотів".
Не фан ахметки, але, 1 мільярд не можна за місяць спустити на власні потреби!!!
99% цих грошей реінвестується у бізнес.
А населення 100% коштів використовує на власні потреби, у бізнес інвестуїться 0%
Якщо те, що ахметка реінвестує у бізнес роздати населенню, то спочатку буде добре, але за пару років, підприємства, що не оновлюються і не реконструюються, почнуть занепадати і Венесуела здасться нам раєм.
Ми живемо так як живемо, тому, що народ настільки тупий що через тупість вірить таким профурам!
Ну тогда 99% современного европейского и штатовского эстейблишмента "шариковы" , ибо именно там родилась идея устанавливать предельный индекс социальной справедливости по которому , средний максимальный доход не должен превышать средний минимальный более , чем в сто раз .
Вы живёте категориями начала 19-го века , где либерализм в экономике был свежей идеей (Адам Смитт и Дэвид Риккардо) .
Тогда просто тупо не могло быть критической инфраструктуры , маниципального транспорта , медицины и образования .
На сегодня именно самые дикие и отсталые экономики Африки , Азии и Юж. Америки характеризуются макстимальной степенью либерализации и минимальной долей социальных стандартов .
А ну ка быстренько у себя на партийном сайте или на фб сварганьте-ка по-быстрому опросник. Посоветуйтесь так сказать, с народом:
А какую же сумму в месяц для Ахметова (при стоимости его всего имущества) народ считает морально оправданной и адекватной?
Просто интересно)))
Единственное что подняли к верху это к концу правления Порошенка - создание мусороперерабатывающего завода во Львове....
И Всё. Нет там никакой последовательности.
Только взятки брать и штаны в парламенте протирать.
По-перше, Москва обмежила нам поставки нафтопродуктів на 30-50%, і це загрожує нам зірвати збір урожаю, бо жнива - це такий процес, який потребує багато-багато пального. Пан Герус вказав, хто винний у стані речей - звісно, екс-президент Порошенко. Чого не сказав пан Герус - це того, що з цією кризою робити? Він знав про такий стан справ - про ці наміри Росії йшлося, ще коли президент Зеленський був кандидатом. Тепер же з'ясовується, що рішень команда президента Зеленського не має… Перепрошую, а якого тоді лиха вона взагалі у владу рвалася? Аби тепер нюніти?
Третя (за Герусом) катастрофа - перспектива припинення транзиту російського газу в Західну Європу. Мовляв, клята Москва хоче припинити транзит через Україну, а це призведе до дефіциту газу, і тоді Україна, мовляв, не зможе купувати газ у європейських країн. Доречне запитання - чому? Україна, взагалі-то, газ у Європи успішно купувала майже весь період президентства Порошенка. Що категорично змінилося зараз? Європа не хоче більше мати справ з Україною? А чому? З Порошенком от мала - і не кривилася. Що змінилося зараз? Може причина в тому, що команда Зеленського не здатна домовитися з Європою? То нехай звернеться за порадою до Порошенка, гадаю, він підкаже їм, що робити в таких умовах, якщо хлопці вже настільки в розпачі. Чим не вихід?
Нарешті - друга катастрофа. Ви здогадалися! Звісно, це впровадження нового ринку електроенергії за європейською моделлю, яке мусить статися 1 липня поточного року. Звісно, Україна до нього «не готова». Звісно, впровадження оптового ринку електроенергії, яке на секундочку - одне із зобов'язань України, зафіксоване в межах Меморандуму про співпрацю України з ЄС - «виключно в інтересах Ахмєтова». Звісно, команда Зеленського «діє не в інтересах Коломойського», позаяк ринок електроенергії на кілька мільярдів зменшує прибутковість його феросплавних заводів. Звісно, команда Зеленського за все хороше проти всього поганого… Як завжди. Як коли про зняття блокади з ОРДЛО просторікує, наприклад.
Я насмілюся нагадати пану Герусу про те, як він сам критикував команду президента Порошенка з приводу і без. Я нагадаю пану Герусу, що сьогодні він - держслужбовець і мусить не галасувати про катастрофи, а пропонувати шляхи їхніх рішень. Бо аби галасувати про катастрофи - в країні існує опозиція, а якщо команда президента не здатна домовитися з урядом і ладна лише в істериці битися - вона така мені і даром не потрібна. Не вміють керувати країною - хай ідуть геть, бажаючих опинитися на їхньому місці - до біса.
А взялися за гуж - пізно казати «не дуж». Якщо команда президента бачить проблеми - хай працює над їх вирішенням. Годі битися в істериках.
Коррупция - когда зеро назначает главой СБУ того, кто грел его насосанные в РФ капиталы в офшоре на Кипре..