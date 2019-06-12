EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3118  136
Все про:Ахметов (311) Самопоміч (288) Олександра Дрік (1)

 Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік. ВIДЕО

Невідворотність покарання, незалежність контролюючих органів та виховання нетерпимості суспільства до корупції – базові принципи антикорупційної програми "Самопомочі" представила третій номер виборчого списку Олександра Дрік.

"Безкінечний процес без жодних очевидних результатів – головне за останні 5 років про боротьбу з корупцією в Україні. Нас обманюють, що ця боротьба відбувається", – пояснила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV голова ГО "Декларації під контролем" Олександра Дрік, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона пояснює, що ключове завдання для "Самопомочі" – створити єдині правила для усіх. Допоки їх не існує – з'являються відчутні перекоси у суспільстві. "З одного боку Ахметов, який заробляє 1 млрд грн на місяць, з іншого – 60% населення за межею бідності. Ці питання можна вирішувати трьома принципами, на яких ґрунтується наша антикорупційна програма", – наголосила Дрік.

І додає, що досі в Україні не були реалізовані ті кроки, які допомогли би цю різницю вирівняти і усунути. Насамперед – невідворотність покарання. Українці так і не побачили вироків у справах топ-корупціонерів.

"Ніхто не несе відповідальності за те, що робить. Як кримінальної, так і будь-якої іншої. Ми це будемо змінювати", – переконує Олександра Дрік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" представила список для походу в Раду. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131922
 
   
 Топ коментарі
 
Ахметов же в тюрьме уже. Шмаркля на выборах обещал чётко разобраться с олигархами.
 показати весь коментар
 
Вітання тобі від клоуна.
Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік - Цензор.НЕТ 8280
 показати весь коментар
 
Полуправда хуже лжи, тут Беня рулит...
Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік - Цензор.НЕТ 1177
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Всякий активист, политик, который "кроет" только Ахметова, похож на манипулятора.
Для объективности нужно оглашать хотя бы пару-тройку богатейших в Украине.
Четвертый в списке Форбс олигарх Пинчук, на шоу которого выступила активистка Дрик.

Принципиальная активистка Дрик не назвала ни его фамилию, ни Коломойского с Боголюбовым, занимающих 2 и 3 место богатейших людей.
У них тоже огромнейший разрыв в доходах с 60% населения страны.
 показати весь коментар
 
 
Антикорупційні грантожери теж непогано заробляють
 показати весь коментар
 
 
Антикоррупционеры оказались мелкими мошенниками на доверии у демократов. Ну и о какой борьбе с коррупцией можно говорить? Радует, что хоть гранты им прикрутили.
 показати весь коментар
 
Дура ты, Дрик. Коррупция - это когда работники правоохранительной системы владеют триллионами долларов, а государство выпрашивает по миру в тысячи раз меньше и ради этого душит свой народ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не так, коррупция это когда дети дарят бует цветов учиталю, а Ахмитов с Порошенко святые.
 показати весь коментар
 
ні, корупція це коли вчитель умисно занижує оцінки заради того, щоби йому носили квіти і до квітів. А Ахметов із Пецєю, такі самі як Коломойський із Зеленським... в усякому разі поки що я відмінностей не бачу... Хоча ні, бачу для Зе ні мова, ні віра не є цінністю.
 показати весь коментар
 
 
ну да .Зеленскиий и Коломойским пять лет грабили старну, а Порошенко с Ахмтовым с ними боролись.
 показати весь коментар
 
 
Це те, що ви будете казати через 5 років. Дивно що ви цього не розумієте зараз...
 показати весь коментар
 
 
Це не корупція, це тупа заздрість.
Корупція це як саме Ахметка отримує цей лярд! Завдяки маніпуляціям із тарифами та махінаціям на ринку енергетики.
Мені плювати хто і скільки заробляє. Хоч лярд, хоч сто, але це має бути чесне, конкурентне заробляння, а не злодійство... а 73% українців, як я розумію, бісить сам факт що є заможні люди.
 показати весь коментар
 
 
Ти навіть і слова українського вивчити не здатний, тамбовець! За що вам тільки мародер Порошенко гроші платить?
 показати весь коментар
 
отвали, кацап, все здесь знают, кто ты такой и на кого работаешь.
 показати весь коментар
 
Вонючие социалисты-коммунисты!!! СССРа нет!!!! Капитализм!!! Какая разница ,что кто-то много зарабатывает!!! Главное чтобы честно!!! Какая разница грузчикам , что есть миллиардеры??? Кто на что учился!! Кто как учился!!! Прочистите себе мозги!!! Долбанное быдло 73%!!! Билл Гейтс тоже олигарх и его состояние 132 000 000 000долл США!!! И в Америке тоже есть нищие плебеи!!! Олигархи: Илон Маск тоже!!!!
Прочистите себе ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ чесно!!!! А сколько у кого бабла не ваше дело!!!
 показати весь коментар
 
 
ага, уже поверили, гопко после Майдана тоже красиво говорила
 показати весь коментар
 
А когда Коломойский получает 47 миллиардов, то что - талановитий підприемець? Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік - Цензор.НЕТ 414
 показати весь коментар
 
///
Коррупция - термин, обозначающий использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее Закону и законодательству.
Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность.
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами государства и права, либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти.
Системный характер коррупции проявляется в её принудительном характере для тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных: нижние чины собирают взятки и делятся с верхними для сохранения собственной должности.
 показати весь коментар
 
 
Клас! Єдина партія, що послідовно боролась з корупцією!
Чим боролась? Скигленням? Чому не було ЖОДНОЇ заяви від партійців про імпічмент корупціонеру Порошенку? Навіть у наметовому містечку під Радою боялись це слово вимовити, аж поки всіх беркута не пов'язали. Ніяка ви партія. Краще роздивіться - хто фінансує ваше свято Джас Фест. Бо брати гроші у путінських олігархів - не краще рішення для "патріотів".
 показати весь коментар
 
правильно, отнять і поділить, як було в СРСР. а цю сучку в ГУЛАГ або на хімію, бо соціальстичному устрою занадто розумні не потрібні.
 показати весь коментар
 
 
ПОПУЛІЗМ!!!
Не фан ахметки, але, 1 мільярд не можна за місяць спустити на власні потреби!!!
99% цих грошей реінвестується у бізнес.
А населення 100% коштів використовує на власні потреби, у бізнес інвестуїться 0%
Якщо те, що ахметка реінвестує у бізнес роздати населенню, то спочатку буде добре, але за пару років, підприємства, що не оновлюються і не реконструюються, почнуть занепадати і Венесуела здасться нам раєм.
Ми живемо так як живемо, тому, що народ настільки тупий що через тупість вірить таким профурам! Корупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік - Цензор.НЕТ 3091
 показати весь коментар
 
 
Дак а хто довів Україну до такого стану?Різні там самопомочі,народні хронти та інші бепепе.Бажаю всім майданутим вишиванщикам показитись
 показати весь коментар
 
А шо , Булгаков сильно разбирался в вопросах современной политэкономии и социологии ?!

Ну тогда 99% современного европейского и штатовского эстейблишмента "шариковы" , ибо именно там родилась идея устанавливать предельный индекс социальной справедливости по которому , средний максимальный доход не должен превышать средний минимальный более , чем в сто раз .
Вы живёте категориями начала 19-го века , где либерализм в экономике был свежей идеей (Адам Смитт и Дэвид Риккардо) .
Тогда просто тупо не могло быть критической инфраструктуры , маниципального транспорта , медицины и образования .

На сегодня именно самые дикие и отсталые экономики Африки , Азии и Юж. Америки характеризуются макстимальной степенью либерализации и минимальной долей социальных стандартов .
 показати весь коментар
 
А за что его садить? Рада под него все законы приняла все законно на 100%, он получает 1 миллиард, а нищее население и средний бизнес от непомерных тарифов на свет, должно покидать страну... вы подадите на него в суд, а он скажет за что вот все законно, я работаю в "правовому руслі", за которое пробашлял продажным депутатам...
 показати весь коментар
 
не фанат ахметова, но он официально миллиардер и предприниматель, потому под коррупцию он вряд ли попадает. а вот когда нардепы, которые коз в селе пасли, после попадания в раду спустя несколько месяцев начинают на аутлендерах ездить, вот это уже коррупция.
 показати весь коментар
 
Далой Ахметку - победа будет за Беней!
 показати весь коментар
 
Ага, надо у Рината все взять и поделить между вот такими самонемочными дриками...
 показати весь коментар
 
Команда Зе!
А ну ка быстренько у себя на партийном сайте или на фб сварганьте-ка по-быстрому опросник. Посоветуйтесь так сказать, с народом:
А какую же сумму в месяц для Ахметова (при стоимости его всего имущества) народ считает морально оправданной и адекватной?
Просто интересно)))
 показати весь коментар
 
Да Да .... Самопомич во всех дерибанах по боластям имеет свой кусочек....
Единственное что подняли к верху это к концу правления Порошенка - создание мусороперерабатывающего завода во Львове....
И Всё. Нет там никакой последовательности.
Только взятки брать и штаны в парламенте протирать.
 показати весь коментар
 
60%???? Чомусь ООН вважає, що 2%. Представники Світового банку - що 25%. Звідки, курвамать, 60%??? Певне, ООН та Світовий банк теж Петя купив.
 показати весь коментар
 
 
Ну да , давайте отнимем у богатых и раздадим бедным . Это уже было . Не прокатило . Надо , чтобы богатые очень честно платили налоги , а бедные не ждали шары , а работали . Вы зайдите днём в АТБ , очередь . Все "нищие" . Кто работает ? .
 показати весь коментар
 
 
Говоря про украинскую коррупцию нельзя не называть её создателя,вдохновителя и крышевателя потроха рошеновского,иначе разговор про эту коррупция просто болтовня ради пиара.
 показати весь коментар
 
Все панове, нам гаплик. Відвертий і безповоротний. Представник президента Зеленського в уряді, Андрій Герус, у своєму блозі на Фейсбуці чітко окреслив нам межі майбутньої катастрофи. Варіантів виходу з неї він не вказав.
По-перше, Москва обмежила нам поставки нафтопродуктів на 30-50%, і це загрожує нам зірвати збір урожаю, бо жнива - це такий процес, який потребує багато-багато пального. Пан Герус вказав, хто винний у стані речей - звісно, екс-президент Порошенко. Чого не сказав пан Герус - це того, що з цією кризою робити? Він знав про такий стан справ - про ці наміри Росії йшлося, ще коли президент Зеленський був кандидатом. Тепер же з'ясовується, що рішень команда президента Зеленського не має… Перепрошую, а якого тоді лиха вона взагалі у владу рвалася? Аби тепер нюніти?
Третя (за Герусом) катастрофа - перспектива припинення транзиту російського газу в Західну Європу. Мовляв, клята Москва хоче припинити транзит через Україну, а це призведе до дефіциту газу, і тоді Україна, мовляв, не зможе купувати газ у європейських країн. Доречне запитання - чому? Україна, взагалі-то, газ у Європи успішно купувала майже весь період президентства Порошенка. Що категорично змінилося зараз? Європа не хоче більше мати справ з Україною? А чому? З Порошенком от мала - і не кривилася. Що змінилося зараз? Може причина в тому, що команда Зеленського не здатна домовитися з Європою? То нехай звернеться за порадою до Порошенка, гадаю, він підкаже їм, що робити в таких умовах, якщо хлопці вже настільки в розпачі. Чим не вихід?
Нарешті - друга катастрофа. Ви здогадалися! Звісно, це впровадження нового ринку електроенергії за європейською моделлю, яке мусить статися 1 липня поточного року. Звісно, Україна до нього «не готова». Звісно, впровадження оптового ринку електроенергії, яке на секундочку - одне із зобов'язань України, зафіксоване в межах Меморандуму про співпрацю України з ЄС - «виключно в інтересах Ахмєтова». Звісно, команда Зеленського «діє не в інтересах Коломойського», позаяк ринок електроенергії на кілька мільярдів зменшує прибутковість його феросплавних заводів. Звісно, команда Зеленського за все хороше проти всього поганого… Як завжди. Як коли про зняття блокади з ОРДЛО просторікує, наприклад.
Я насмілюся нагадати пану Герусу про те, як він сам критикував команду президента Порошенка з приводу і без. Я нагадаю пану Герусу, що сьогодні він - держслужбовець і мусить не галасувати про катастрофи, а пропонувати шляхи їхніх рішень. Бо аби галасувати про катастрофи - в країні існує опозиція, а якщо команда президента не здатна домовитися з урядом і ладна лише в істериці битися - вона така мені і даром не потрібна. Не вміють керувати країною - хай ідуть геть, бажаючих опинитися на їхньому місці - до біса.
А взялися за гуж - пізно казати «не дуж». Якщо команда президента бачить проблеми - хай працює над їх вирішенням. Годі битися в істериках.
 показати весь коментар
 
 
вона комуністка? хто заважає 60% заробляти 1 млрд в місяць? мозги чи лінь
 показати весь коментар
 
Коррупция - когда медаль ФСБ РФ "За боевое содружество" - самая дорогая награда - (наградили сами же наркоторговцы) - очень греет душу новоназначенного главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева - не сменного организатора концертов "квартала 95" и соседа Зеленского по дому.
Коррупция - когда зеро назначает главой СБУ того, кто грел его насосанные в РФ капиталы в офшоре на Кипре..
 показати весь коментар
 
Что за хрень нам втирают? Если он платит налоги, то пусть хоть триллион зарабатывает!!! Коррупция не в коммерческих структурах, а в государственных!!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКорупція - коли Ахметов отримує 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності, - третій номер списку "Самопомочі" Дрік. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору