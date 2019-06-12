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Все про:РНБО (508) Данилюк Олександр (280) операція Об'єднаних сил (1267) Олександр Сирський (9)

 Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС. ВIДЕО

Делегація Ради національної безпеки і оборони України на чолі із секретарем Олександром Данилюком відвідала зону проведення операції Об'єднаних сил, зокрема передові позиції в районі Авдіївки.

Як повідомляється в середу на сторінці ООС у фейсбуці, мета візиту - ознайомлення із ситуацією на лінії зіткнення, оцінка ймовірності загроз, що стоять перед захисниками України і мирним населенням Донецької та Луганської областей, передає Цензор.НЕТ.

Члени РНБО в межах візиту заслухали доповідь командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського щодо загальної ситуації.

Крім того, робоча група РНБО відвідала передові позиції українських військ у районі населеного пункту Авдіївка, побувала на Приазов'ї, де вивчила стан справ у військових частинах, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 24 рази атакував позиції ОС на Донбасі: поранено 3 українських воїнів, знищено 2 та поранено 7 найманців РФ, - штаб

Представники РНБО також вивчили проблемні питання в роботі одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131894
 
 
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прочему СНБО не озаботилось высказываниями Представителя Президента в КабМине Геруса, который предложил Медведчуку и Бойко поставлять газ из России в Украину на прямую.. ведь это финансирование государства агрессора.. почему ГПУ и СБУ об этом молчат?!.. почему "95 квартал" об этом не шутят?!
Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3299
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Они мониторы ищут

Без мониторов никак...
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Данилюк - это как Гриценко, если нужно завалить какую-то работу - дай ее Данилюку

Интересно, кто будет мешать ему в СНБО


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Вспомнилось:
- Что вы мне глазки строите?
- Я тебе что, кооператив строить....
Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6194
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смотришь на такое и невольно вспоминается героический владимир-президент в голубой рубашечке среди зеленки
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Йшов четвертий тиждень після виборів у країні, яка воює... А до виборів численна Зєкоманда з ситуацією в зоні ООС не хотіла знайомитись? Генеральських і лейтенантсьеих погон не було? Розумію. Як без погон та на війну. Розумію.
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Для чого Данилюка так посилено охороняють зі зброєю? Зброя не потрібна впринципі: "треба прікратіть ж стрєлять в апалченцев" і у відповідь не можна стріляти як казав Льоня Куча.
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Обнаружили войну,шибко удивились.Поискали шаурму,не обнаружили,шибко огорчились. Вернулись в Киев-войны нет,шаурма есть. Вывод- в стране порядок
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А Владімір тим часом що робить? На тренажері педальки крутить?
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Замаскувались нормально. З передка їх ніхто й не помітив.
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туристы... фольклорные экскурсии. знакомятся с жизнью аборигенов.
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Оооой, немогу! 😂😂😂﻿
На это очень смешно после кровавого пастора смотреть 😂😂😂﻿
Рэмбо, ёпрст! 😂😂😂﻿
Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9517
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Ну согласитесь, Турчинов - таки МОНСТР! У ваты пердаки самовозгорались от одной фотографии.
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На 4й неделе правления Зеко манды ? Ню- ню/
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДелегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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