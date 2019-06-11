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 Проросійські терористи дозволяють засудженим "переведення" із ОРДЛО в обмін на розвіддані, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, що прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу СБУ, під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим "МГБ ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на контрольованій українською владою території є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із "силовими структурами" квазіреспублік. Зокрема на виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув`язнені повинні збирати для "МГБ ЛНР" інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів.

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Аби змусити в`язнів до протиправної діяльності проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання. Крім того, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію. Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим "спецназом МГБ" силових прийомів придушення масової непокори на в`язнях.
Наразі засуджені надали співробітникам СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Заходи із перевірки тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131853
 
 
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Разрешают оккупанты, а не выдуманные т. н. террористы.
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я не понял, а на фига нам зэки с лугандона? что живем богато или корм бесплатный? да не брать их из луганды, они ведь там местные а мы с ними возимся как дурень с торбой..... что то я видимо вообще не понимаю... ребята в поену сидят а мы всяких гандонов привечаем !!!
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Открою тебе великую тайну,люди получали сроки вплоть до 15 лет,и те,кто сели в 2014м выйдут только в 2029м. Они могут быть и с Киева,Львова, Харькова и т,д.
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Любимцы и подопечные Ирки Геращенко и пороха.Понабирала отребья и посадила на шею украинцам
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Ну,тобі то чого хвилюватися? До швабів їх не відправлять. У Чистяково(Торезі) на 28-й та у Кіровську на27-й зонах, відбували покарання люди з усієї УкраїниВони повноправні громадяни цієї держави. Такого ми навіть колись президентом вибрали.Але він не виправдав наших сподівань.Не навчився грати пенісом на роялі,тому ми його і прогнали.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПроросійські терористи дозволяють засудженим "переведення" із ОРДЛО в обмін на розвіддані, - СБУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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