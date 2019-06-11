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 Політика України, Суспільство
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 Патрульні за 4 роки врятували майже три тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях. ВIДЕО

Серед врятованих були люди, які намагалися накласти на себе руки, тонули, і ті, хто потрапив у ДТП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський репортаж" на телеканалі "Еспресо".

Як діяти в подібних ситуаціях, поліцейських вчать в Академії патрульної поліції. Протягом шести місяців, крім тактичної підготовки і фізичних навантажень, курсанти проходять відповідне навчання на курсах "Стресостійкість" і "Толерантність і дискримінація". Курсантів навчають бути стійкими до таких потрясінь. Майбутніх поліцейських ставлять у непередбачені умови і різні ситуативні дії вони відпрацьовують до автоматизму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

"Ми не прагнемо відпрацювати чіткий алгоритм дій у певній ситуації. Наше головне завдання, щоб поліцейські розуміли ситуацію і самі приймали рішення - швидке, обдумане і законне", - говорить начальник циклу загально-правових дисциплін Академії патрульної поліції Яна Потапова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131771
 
 
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и задавили и убили и посадили детей
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Вот, а вы говорите, что реформа не работает. Спасибо Арсену Авакову за новую милицию!!!
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Скільки ДТП за участю поліцейських? Скільки з смертельним результатом?
Якщо взяти в процентному відношенні кількість ДТП на кількість автовласників, а потім в процентному відношенні кількість ДТП за участю поліції на кількість автомобілів поліцейських, то буде наочно видно результати реформ Авакова.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПатрульні за 4 роки врятували майже три тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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