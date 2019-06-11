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 Політика України, Суспільство
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 Патрульні за 4 роки врятували майже дві тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях. ВIДЕО

За час роботи патрульної поліції її співробітники врятували майже дві тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський репортаж" на телеканалі "Еспресо".

Серед врятованих були люди, які намагалися накласти на себе руки, тонули, і ті, хто потрапив у ДТП.

Як діяти в подібних ситуаціях, поліцейських вчать в Академії патрульної поліції. Протягом шести місяців, крім тактичної підготовки і фізичних навантажень, курсанти проходять відповідне навчання на курсах "Стресостійкість" і "Толерантність і дискримінація". Курсантів навчають бути стійкими до таких потрясінь. Майбутніх поліцейських ставлять у непередбачені умови і різні ситуативні дії вони відпрацьовують до автоматизму.

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"Ми не прагнемо відпрацювати чіткий алгоритм дій у певній ситуації. Наше головне завдання, щоб поліцейські розуміли ситуацію і самі приймали рішення - швидке, обдумане і законне", - говорить начальник циклу загально-правових дисциплін Академії патрульної поліції Яна Потапова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131771
 
   
 Топ коментарі
 
а также побили почти все "приусы"))
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А скільки дітей вбила нова поліція?
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и задавили и убили и посадили детей
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Вот, а вы говорите, что реформа не работает. Спасибо Арсену Авакову за новую милицию!!!
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Скільки ДТП за участю поліцейських? Скільки з смертельним результатом?
Якщо взяти в процентному відношенні кількість ДТП на кількість автовласників, а потім в процентному відношенні кількість ДТП за участю поліції на кількість автомобілів поліцейських, то буде наочно видно результати реформ Авакова.
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А все бухгалтеры сделали за год 459930 месячных и годовых отчета.
Спасать и защищать граждан -- это их работа, а не достижение.
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Так тут і пишуть про роботу яку вони виконують... шо не так?
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Якщо врахувати,що патрульних біля десяти тисяч,то кожен врятував нуль цілих сім сотих особи в рік...Тобто нормальною мовою нуль цілих хрєн десятих...Але ми тут не враховуємо врятованих котиків,песиків,один навіть їжачка врятував,що необачно перебігав дорогу перед патрулькою...А скільки старушок перевели на другу сторону вулиці,а скільки хабарів не взяли!..У них навіть план є по невзятим хабарям,так з гордістю і пишуть в рапортах - сьогодні я не взяв п"ятсот гривень хабаря,насварив порушника і відправив до напарника...А які у патрульних чисті очі!На це ще Порох звернув увагу...Правда,і тусується він переважно з мутноокою шваллю...
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К сожалению люди необъективны и один зашквар каких то уродов ставит крест на доверии ко всей полиции, в которой, может быть, есть достаточное кол-во адекватных людей.
Спасли тысячу человек? - да ладно, это же пустяк. Но попробуй сбить одного и все. И я тут не оправдываю уродов в форме, которые нарушают закон, а попросту говорю о том, что применять принцип - один обосрался, значит все засранцы - не разумно.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПатрульні за 4 роки врятували майже дві тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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