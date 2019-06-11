 Патрульні за 4 роки врятували майже дві тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський репортаж" на телеканалі "Еспресо".
Серед врятованих були люди, які намагалися накласти на себе руки, тонули, і ті, хто потрапив у ДТП.
Як діяти в подібних ситуаціях, поліцейських вчать в Академії патрульної поліції. Протягом шести місяців, крім тактичної підготовки і фізичних навантажень, курсанти проходять відповідне навчання на курсах "Стресостійкість" і "Толерантність і дискримінація". Курсантів навчають бути стійкими до таких потрясінь. Майбутніх поліцейських ставлять у непередбачені умови і різні ситуативні дії вони відпрацьовують до автоматизму.
"Ми не прагнемо відпрацювати чіткий алгоритм дій у певній ситуації. Наше головне завдання, щоб поліцейські розуміли ситуацію і самі приймали рішення - швидке, обдумане і законне", - говорить начальник циклу загально-правових дисциплін Академії патрульної поліції Яна Потапова.
Якщо взяти в процентному відношенні кількість ДТП на кількість автовласників, а потім в процентному відношенні кількість ДТП за участю поліції на кількість автомобілів поліцейських, то буде наочно видно результати реформ Авакова.
Спасать и защищать граждан -- это их работа, а не достижение.
Спасли тысячу человек? - да ладно, это же пустяк. Но попробуй сбить одного и все. И я тут не оправдываю уродов в форме, которые нарушают закон, а попросту говорю о том, что применять принцип - один обосрался, значит все засранцы - не разумно.