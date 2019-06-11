 "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які люблять обговорювати когось іншого, - Бірюков. ВIДЕО

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00:40 "Звірка годинників": "зрадофіли" і "порохоботи"

7:15 Оновлення "Блоку Петра Порошенка"

12:00 Громадська організація "Солідарна справа громад"

23:07 Список партії "Європейська солідарність"

27:55 "Старі обличчя" БПП

40:28 Розкол "порохоботів"

47:22 Електронні декларації

48:28 Війна

51:05 Прогноз на майбутнє

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".

Очолив партійний список Петро Порошенко. Другий номер у списку - голова Верховної Ради Андрій Парубій. Далі в "п'ятірці" - перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, співачка і волонтер Софія Федина.

На з'їзді також представили кандидатів у депутати - лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва, волонтера-медика Яну Зінкевич, ексгубернатора Львівщини Олега Синютку, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе.