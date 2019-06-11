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 Політика України
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 "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які люблять обговорювати когось іншого, - Бірюков. ВIДЕО

Волонтер, ексрадник Петра Порошенка, громадський діяч Юрій Бірюков розповів в інтерв'ю про те, як проходить оновлення партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", яка роль у цьому процесі громадської організації "Справа громад", як набиралися нові кадри в партію "Європейська солідарність", і що буде зі старими обличчями БПП, а також про те, як змінити "політичне життя" партій в Україні.

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:40 "Звірка годинників": "зрадофіли" і "порохоботи"
7:15 Оновлення "Блоку Петра Порошенка"
12:00 Громадська організація "Солідарна справа громад"
23:07 Список партії "Європейська солідарність"
27:55 "Старі обличчя" БПП
40:28 Розкол "порохоботів"
47:22 Електронні декларації
48:28 Війна
51:05 Прогноз на майбутнє

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".

Очолив партійний список Петро Порошенко. Другий номер у списку - голова Верховної Ради Андрій Парубій. Далі в "п'ятірці" - перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, співачка і волонтер Софія Федина.

На з'їзді також представили кандидатів у депутати - лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва, волонтера-медика Яну Зінкевич, ексгубернатора Львівщини Олега Синютку, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131750
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот, кто первый внедрил порохоботство в массы.
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Бирюк на скриншоте похож на Киселя. Совпадение? Не думаю.
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Список порохоботов узнаем когда Стэця допросят с пристрастием.
А таких как Бирюков надо тщательно проверять и колоть по имущественно-денежным вопросам. Если разбогател во время войны - к стенке.
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Очень тяжело противостоять диктаторским режимам демократическими методами, если это вообще возможно. Враг в лице ***** имеет неоспоримое преимущество в виде единоличного принятия решений по всем ключевым вопросам, когда нам приходиться соблюдать рутину демократических институтов при обсуждении принятия решений. Главное оружие против демократии - внесение неразберихи в обсуждении общих вопросов, стравливании оппонентов друг на друга , что бы те не смогли выработать общей стратегии поведения. Очень эффективны в этом случае СМИ и социальные сети. Сегодня это хорошо видно по поведению порохоботов на этом форуме. Всего лишь пара десятков проплаченных троллей пытаются сорвать дискуссии нормальных юзеров, сея дурные лозунги и кривые картинки.
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Успокойся. Хватит срать. У тебя истерика походу.
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типичная реакция порохобота
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то есть все те кто не принял пианиста голобородька порохобот ?
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ну, що Ви так глобально?
Усі, що не вставили у речення з 5-ти слів: офшори, барига, соя, шоколад, зубожіння, тарифний геноцид,........................................................................Свинарчуки і т.д.і т.п. - це вороги роду людського та живуть за рахунок святих платників податків.
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карочи, срач-переписка энгельсовских с каутскими будет только прирастать ))
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Проблема и трагедия папуасов-порохососов в том, что они, пребывая в абсолютном меньшьнстве (не более 6-7 процентов от общего числа избаретелей), никак не могут смирится с тем, что народ мощным пинком по разьевшейся на казенных харчах жопе отправил их прогнившего соевого божка на политическую свалку. Проталкиваемая ими идеология махрового галичанского нацонализма, замешанная на галычанской же идеологии (из всех воров самой большой патриот тот, у которого самая богатая вышыванка и тот, кто больше всего рыдает во время исполнения гимна Украины), отторгается всеми здравомыслящими украинцами, которым все эти потешные проворовавшиеся организмы с псевдопатриотической трескотней надоели хуже пареной репы.
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С Петей панамским все ясно, его отправили в политический аут, но как объяснить выбор 77% на наивысший пост в стране, в качестве президента, клоуна-*********-украинофоба?
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Просто ничего другого под рукой не оказалось. Пошел бы на выборы вместо Зеленского Вакарчук - набрал бы не намногим меньше.
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Что серьезно? прям никого в первом туре не было? а не проголосовало ли тупое стадо за сериал на самом честном Г+Г канале?
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75 процентов украинцев для тебя тупое стадо??? Напоминает старый армейский анекдот: Разьяренный прапорщик спрашивает гражданских - если вы все такие умные, то ответьте мне, почему вы тогда строем не ходите???
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А были варианты разве? Юлю и Гриценко как по мнению Пэпы основных конкурентов при помощи пиара вывели из игры еще в первом туре. Плюс Пэпа нехило врубил админресурс подачками повышенных пенсий, поездками с рекламой в регионы, расстановкой своих людей везде и т.д. ИМХО по плану Пэпы во второй тур и должны были выйти он с Зеленским. Токо вод малость Пэпа не доучел украинский народ. Он думал что он выйдет с клоуном во второй тур с процентами с точностью донаоборот чем так как получилось и легко побъет клоуна во втором туре. Ибо кто такой зеленский по его мнению - хохмач клоун. А кто такой Пэпа - видный уважаемый (как он думал) политик, хозяйственник, государственный муж. Кого плебс выберет - конечно же его. Токо всенародная "любовь" к Пэпе все уже показала еще в первом туре. Ну а во втором просто подтвердила. Т.е. Пэпа проиграл и кому - клоуну. Значит выходит, что он сам хуже клоуна. Как-то так. Плевок от украинцев за все его действия на посту президента он получил зачетный. Ну а парламентские выборы его добъют окончательно. И глупо надеятся, что Зеленский рейтинг потеряет сильно к выборам в парламент. Зеленского то и выбрали может токо потому, что он не так называемая быдло-ылита, а человек из народа.
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Жаль, что соевым орангутангам написанное Вами не понять в принципе, у них давно вместо мозгов коричневая субстанция, впихнутая туда поизносившимся соевым идолом
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Ну я выразил свое видение сего процесса. И свои размышления. А поймут или нет - меня мало парит. Народ просто устал от всякого рода ЫЛИТ. Посему победа таких как Зеленский закономерна. Теперь главное чтобы у него получилось то что он анонсировал хотя бы процентов на 30-40. Этого уже будет достаточно для того чтобы пролонгировать себя на этом посту еще на один срок. Ну а соевые - что соевые. Одни просто упоротые, но таких мало. Остальные просто свой хлебушек отрабатывают.
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Петя думал,що Зеля як соперник,краще за Юлю и у него легче выграть.Просчитался. "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які ******* обговорювати когось іншого, - Бірюков - Цензор.НЕТ 2040
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Вот те на. Свиноботы, вас зрадылы.
P.S. А разве сам аферист Бирюков не только и делал, что обсуждал других кандидатов перед выборами?
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Злодюжка Бірюков вирішив научити когось жити
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У Бирюка уже и стрижка тюремная, эта правильно "Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які ******* обговорювати когось іншого, - Бірюков - Цензор.НЕТ 7265
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Давайте гоніть всі на Порошенко. Так, він не ідеальний, але немає ні одної людини ідеальної. Він бачить світ в тому руслі, щоб стати такими, як європейці. Робить все,щоб заховатися за спільну парасольку безпеки - НАТО. Але це дуже не подобається популістам, бо що вони зможуть запропонувати, крім обіцянок. Ось і є момент вилити бруду. Але ніхто не зможе переконати українців голосувати не за нього. Ми пам*ятаємо дружбу з кацапами, безблоковість і кацапи скоренько все виправили. Тільки сліпий цього не зможе побачити. А "нові" морди себе вже показали, вони мріють злити Україну ворогу під дивізом "хочемо миру". То як хочете миру, то бервіть автомат і на війну. Тільки пероемога дасть мир. Але ці цього не зроблять, вони привикли сидіти в темлі, ходити в кабаки, мати тачки і здавати тих, хто їх захищає. Ми також зрозуміли слово "барига". Я чітко побачив це слово за такими людьми, що вивели з банку 5,5 млрд баксів, що деруть гроші з газових труб, які подають газ населенню (облгази), які не мають права цього робити. А "барига" у них Порошенко і міляє їм та фабрика "Рошен". Що Рошен у вас забрала гроші і вивела в овшори.
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Замість тисяч слів - одна лишень цифра з результатів останнього соцопитування. Партія Панамських Патріотів (сьогодні - ПЕС) набирає лише 5.8 відсотка голосів.
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Все добре. Порошенко і його партія на вірному шляху - в Європу і НАТО. У всіх знову підгорає і всі знову проти Порошенко. УЦим все сказано.А ще краще бути Пес, вірна тварина, аніж скунсом, чи гієною. Постійно смердить і нападає.
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Про парасольку у вигляді НАТО казала ще Тимошенко. Але ж вона злодійка, хоча жодного факту не довели. А ось Порошенко рятівник. Нічого, що міліони гріб.
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Никто не гнал на Порошенко, не замечали его ошибок, пока он в открытую не стал воровоать окружив себя прохососами. Ни один президент не будет терять попоулярность в периоод непопулярных реорм. Если бы он ушел красиво, не цепляясь за кормушку, его можно было бы простить.
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Отрывают от корыта. Есть почему грустить. Ничего, пусть принесет Зеленскому новую модель солдатских трусов, может и примут в команду.
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Неимоверно радует, что помимо отрыва от власти самого Хряка, за ним последует вся эта порохосраная мерзость... все эти Бирюковы, Геращенки, Олешки, Полтавы, тьма их... целый выводок отвратных подсвинков будут вынуждены распрощаться со своими теплыми местечками.
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совершенно верно. Только из-за этого нужно было голосовать за Зелю, что бы больше никогда не видеть эитих уродов рядом с корытом.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які люблять обговорювати когось іншого, - Бірюков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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