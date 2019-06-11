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Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (1988) бешкет (389) Укроборонпром (447) Ситник (484)

 "Ще в березні 2016 року 87 сторінок доказів у справі "Укроборонпрому" я особисто офіційно передав директору НАБУ Ситнику", - Матіос. ВIДЕО

Матеріали з доказами про корупцію в "Укроборонпромі" були передані військовою прокуратурою в НАБУ ще в березні 2016 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в спеціальному відеозверненні розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос та звинуватив НАБУ в поширенні неправдивої інформації.

"5 червня НАБУ поширила недостовірну інформації про те, що Головна військова прокуратура не дала доступ до матеріалів кримінального провадження про корупцію в "Укроборонпромі". Про те, що під час поставок запчастин оборонним підприємствам здійснювалися корупційні дії. Звертаю увагу - це абсолютна неправда. Нагадую, що ще в березні 2016 року 87 сторінок доказів я особисто, в цьому кабінеті, офіційно передав директору НАБУ Артему Ситнику. Передані матеріали свідчили про ймовірну причетність кількох цивільних і посадовців, а також безпосередньо детективів НАБУ до корупційних дій і можливого отримання хабарів. Тобто до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Такими справами за законом має займатися виключно НАБУ, але після довгих трьох років бездіяльності і розповідей про те, що всі протидіяли НАБУ, ця установа і її керівництво видало нову порцію брехні на генеральну і військову прокуратуру". - сказав Матіос.

Дивіться також: Розкрадання в "Укроборонпромі": прокуратура висунула підозри керівництву ДП "Харківський бронетанковий завод" і детективу НАБУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131722
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро может всплыть еще много потужных рехформ в армии за последние 5 лет, поэтому главные действующие лица заблаговременно перекладывают ответственность друг на друга.
Ведь воры и мародеры свинарчуки заносили всем.
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Ну передал, а дальше НАБУшник и кореш Сулугуни Гизо Углава, все замял, вместе с Жекой ШЕвченко(подсосом Авакова)
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потому что это - не его работа. У него сотни таких дел. Он передал то что просили - остальное дело Сытника вашего любимого.
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правых и неправых?

ты не за Зеленского случаем голосовал? то же отсутствие логики и законности.
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Матиос на контракте, а Сытника выбирала высокая конкурсная комиссия, с привлечением всяческих специалистов, как и другого, розовощекого, а теперь никого не слышно и не видно, все помалкивают, как таких дураков выбрали...
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Хотя о чем это я? У нас как выберут так выберут, примеров много. У победы много матерей, поражение всегда сирота...
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3 года все всё знали и продолжали воровать, а теперь стрелки переводят. "Еще в марте 2016 года, 87 страниц доказательств по делу "Укроборонпрома" я лично, официально передал директору НАБУ Сытнику", - Матиос - Цензор.НЕТ 807
Клоуны до которых Зеленскому ой как далеко
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Найди Бигуса и спроси, чего три года ждал, и куда теперь делся?
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Передав і на три роки замовчав. Чому не бив у дзвони? Мовляв Ситник покривач корупції, а Свинарчук...
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потому что это - не его работа. У него сотни таких дел. Он передал то что просили - остальное дело Сытника вашего любимого.
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Только не надо из Матиоса лепить честного прокурора. Достаточно взглянуть на его автомобиль, чтобы понять, что честный прокурор на такой заработать не может в принципе.
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Маотис сто пудов готовится в депутатики. А сытник уже реально - сбитый летчик. И не надо для этого 87 страниц доказательств по свинарчукам и так давно всем и все понятно
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Скоро может всплыть еще много потужных рехформ в армии за последние 5 лет, поэтому главные действующие лица заблаговременно перекладывают ответственность друг на друга.
Ведь воры и мародеры свинарчуки заносили всем.
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Ну передал, а дальше НАБУшник и кореш Сулугуни Гизо Углава, все замял, вместе с Жекой ШЕвченко(подсосом Авакова)
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))))))))))))) он просто хотел сказать, шо при предыдущем презе, такого бы никогда не произошло. от он снова отобьёт себе старое кресло у нового и тогда пойдёт уж музыка не та!!!
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Топи их, Толя-Тепловизор! И Петю за собой потянут с его "потужними реформами".
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87 страниц? ***** какая то. уголовные дела по краже курицы и то больше по размерам.
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і саме з того часу, це чмо продажне зависло на різних телеканалах, набиваючи собі ціну. достойний "член" прогнившої і наскрізь загнившої системи.
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Ну НАБУ - это не сферический конь в вакууме - в деле были замешаны детективы НАБУ и люди Президента, которого трогать было низзя.
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Покажіть сопроводжувальний документ з підписом пана Ситника, що він отримав документи, чи журнал, де він поставив свою закарлючку. Якщо він отримав, то має нести кримінальну, політичну і фізичну відповідальність.
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Темные дела творятся, все знали, но никаких действий. Поди теперь разберись, а сажать то некого. ПЭТРО святый, остальные АНГЕЛЫ. А воруют, наверное ВСЕ.
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Матіос - це людина з команди Януковича. Який ідіот поставив його прокурором?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ще в березні 2016 року 87 сторінок доказів у справі "Укроборонпрому" я особисто офіційно передав директору НАБУ Ситнику", - Матіос. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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