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 "Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський залишив засідання Конституційного Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Президент Володимир Зеленський приїхав на засідання Конституційного суду з розгляду розпуску Ради і виступив з короткою промовою. У своєму виступі він висловив упевненість, що рішення про розпуск Ради відповідає всім критеріям законності.

"Я впевнений, що указ відповідає духу закону. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри - 4%. Народ України аплодує рішенням про розпуск парламенту. Люди впевнені, що оскарження цього рішення - це просто спроба народних депутатів утриматися у своїх кріслах, триматися за недоторканність і можливість збагачення. Наша позиція однозначна", - сказав Зеленський.

Також він висловив упевненість у тому, що юридична позиція команди президента незаперечна і бездоганна, що доведе його представник Федір Веніславський.

"З вашого дозволу, я залишаю зал, щоб ніхто не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було ухвалено під тиском", - заявив Зеленський.

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Він також висловив сподівання, що КСУ ухвалить справедливе рішення, і залишив зал, передавши слово своєму представнику.

Нагадаємо, свій приїзд президент анонсував учора ввечері. За його словами, це буде вперше, коли глава держави буде присутній на засіданні Конституційного Суду.

Як повідомлялося, президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п.1 ч.1 ст.90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ за наявності юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України Федір Веніславський напередодні наголосив, що указ президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів повністю відповідає Конституції України.

"Президент абсолютно однозначно використовував своє право, на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав, і достроково припинив повноваження Верховної Ради. На наше переконання, у Конституційного Суду немає і бути не може жодних правових підстав ставити під сумнів конституційність указу президента", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Веніславський переконаний, що на засіданні КС 11 червня його команда повністю доведе, що указ президента є конституційним і "розіб'є будь-які доводи опонентів".

Представник Зеленського у КС зазначив, що відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті з 29 березня 2016 року, коли з неї офіційно вийшла Радикальна партія Олега Ляшка, є загальновідомим фактом і навіть не потребує особливого доведення. Він також нагадав, що 16 та 17 лютого 2019 року з коаліції "Європейська Україна" вийшли фракції "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Відсутність коаліції визнано і самими народними депутатами, і попередній президент Порошенко заявляв, що він має право достроково припинити повноваження парламенту, але він його не застосовує", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131682
 
 
 Топ коментарі
 
Так, а зачем приходил тогда? или просто скушно ? Сегодня зеленский по делу ты проходишь как свидетель, а завтра как подозреваемый "Чтобы никто не говорил о давлении на суд": Зеленский покинул заседание КСУ - Цензор.НЕТ 8624
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даже олень-заочник из юрфака понимает, что присутсвие президонта на суде это прямое давление. но нашей зеленушке это видимо богдан не расказал "Чтобы никто не говорил о давлении на суд": Зеленский покинул заседание КСУ - Цензор.НЕТ 3900
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Оп-па! Какой текст, какой типаж! Это же надо так засветиться? Ну, оскарблять незнакомых вам людей- это ваш удел, это понятно. Показать себя умнее других-тоже понятно. Но приведя ,,такой,, пример-сравнение, даже смеяться больно. Полное отсутствие логики. Неужели вы думаете, что Зеля принял решение о роспуске Рады с бухты барахты, не посоветовавшись с юристами-профессионалами? У водителя априори не может быть в момент составления протокола адвоката (юриста), который бы подсказал что да как! Не сравнивайте хрен с пальцем! Жаль вас, о всезнающий. Я, лично, не за этих и не за тех. Я за того, кто к моему сожалению не стал Президентом! И пишу по сути, в отличие от некоторых, которые могут только оскарблять от своего скудоумия, и не могут даже мысль сформулировать правильно. За ошибки я молчу. Удачи, о всезнающий эксперт. У вас может быть свое мнение, только не навязывание его другим!
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і навіть, про те, що покидає залу президент прочитав з листка...цю частину також у когось зплагіатили?
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это ж актер, что в сценарии написано то и читает, от себя он даже "Гы-гы" сказать не может если этого нет в сценарии.
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станиславский не поверил бы, что он юрист по образованию...
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юрист по образованию должен в совершенстве владеть государственным языком.
А так как он изъясняется - ну, я не Станиславский но я тоже не верю.
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ну шо, ще хтось сумнівається в тому, що воно - тупе чмо?
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Технично Володька действовал: стоило бы ему остаться, его бы несколько назначенцев по стенке размазали бы...
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ну он тупой... Приводить перед судьями в качестве аргумента низкий рейтинг Рады.... ))))
Даже я , не юрист, понимаю этот абсурд....
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"Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ.


А пізніше зателефонував в КСУ і сказав:
- Можете считать это моим капризом, но если вы так не сделаете, то я вас расстреляю! "Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ - Цензор.НЕТ 7428
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у него не хватит духа даже из своего очка громко стрельнуть в человека, только шептуна пустить и смыться. вонючка.
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это работа Коломойского, которая уже проделана задолго до заседания.
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пізніше зателефонував в ксу, що приміщення заміноване
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А звідколи це у нас юридичною підставою для розпуску ради є рівень довіри до неї народу?
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Спитати б,а за якого рівня довіри до №6 ,Вова добровільно піде з президентського поста .
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Пришол, позвиздел и уволил двоих из ВСП. А так да. Никто ни на кого не дааит.
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От ніби й правда.Тільки трошечки недоказали,саму суть.
Суддя запропонувала перейти до суті розгляду,й спитала,чи є в кого клопотання,чи письмові заяви. Визвався Воха,й зачитав хамсько-політичну заяву.Самі переконайтесь https://www.youtube.com/watch?v=bzho1ds8c24 І нервовий якийсь .Чи Ігарьвалєрьєвічь щось не порішав ?
-Чому приходив ?
-Бо запросили
-Чому пішов ?
-Щоб не тиснути
-???!!!
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Тоесть Янукович ни разу на суд не давил, оказывается?....
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А якого біса воно туди приходило,якщо не для тиску(чи куратор заставив?)
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Технология реванша обанкротившейся группировки Порошенко понятна : обложить нового президента своими проверенньіми коррупционньіми кадрами со всех сторон , заблокировать любьіе попьітки изменить статус-кво прикормленньіми судами и провоцировать и раздувать кризисьі в Украине , крича при єтом об ответственности нового президента и его командьі. То , что будет страдать Украина , не волнует прожженньіх патриотов-искариотов. Да и Кремль против такого развития сбьітий не возражает.
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На самом деле: прибежало запыхане ч-о в КС с опозданием на 5 минут,с трудом загасило сушняк,выплыло на трибуну и прочитало с бумажки про 4%. Все это зафиксировано.)
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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