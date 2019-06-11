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Все про:війна (1532) Росія (17419) смерть (3350) Правий сектор (192) добровольці (322) Ухман Михайло (22)

 "Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик. ВIДЕО

Три роки тому - 11 червня 2016 року - під час обстрілу позицій українських воїнів загинули добровольці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще 13 воїнів дістали поранення. Сьогодні побратими загиблих їдуть до місця поховання героїв-добровольців у Хмельницькій, Донецькій, Київській областях та на Закарпатті.

"11 червня 2016 року група бійців ДУК "Правий сектор" зайшла на шахту "Бутівка", щоб виконати завдання... Коли вони зайшли, через деякий час їх накрила російська артилерія... Усі ці стіни не витримували снарядів. Били саме по групі "Правого сектора"... Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде. Смерть наших побратимів, смерть наших друзів - і ЗСУ, і добровольців, не може просто так минути", - каже один з побратимів загиблих під час обстрілу.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Правого сектора" знищують ДЗОТ терористів на Донбасі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131674
 
   
 Топ коментарі
 
я это писал еще перед вторым туром - но до некоторых это не как не дойдет
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Забудем всех погибших? Простим их смерти? Признаем, что они погибли зря?
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кто то же сдал что там бойцы П С ...
вечная память Героям !!!
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я это писал еще перед вторым туром - но до некоторых это не как не дойдет
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и про это писал - и про то как можно бороться с коррупцией в лугандоне? или еще понятней - с людьми с автоматами и при комендантском часе? Главная ошибка пороха - это то шо он избавил основную часть Украины от тягот войны и война для них была где то далеко и не понятно и их не касалась
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Забудем всех погибших? Простим их смерти? Признаем, что они погибли зря?
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Дык они ж не поверят , путлер , скабеиха и всякие соловьи поют что " ИХ ТАМ НЕТ " "Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик - Цензор.НЕТ 3795
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Так воно звідти і пише. Бо війна на ньому якось відобразилася? Воно - волонтер? Ні. Бо не писало б таку дурницю.
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Україна шоче Перемоги,а не миру,бо без перемоги,той ваш мир буде руським.
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Отправляйте телеграмму в кремль "Прекращайте стрелять в Украине."
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Вы такой же Устим Кармелюк, как из фигляра президент. Прекратите обгаживать имя героя и смените ник. И если вы хотите мира, вперёд на фронт, в окопы, и приближайте мир уничтожая оккупантов-парашников с их пособниками дебилами домбаситами.
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Залізь, придурку, в погріб і нехай тобі твої папік з мамою періодично подають хавку та відро для екскрементів. От і буде тобі "мир", пацюче з нахилами дезертира. "Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик - Цензор.НЕТ 1288
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гнойный, а не слишком ли ты патриотичный ник взял как для такого омерзительного высера в своем сообщении? Ты не Устим Кармалюк, ты Зеленый Гавнюк
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Уберите старого идиота Кучму с минских переговоров.если рашисты прячась за спинами лугаднонских люмпенов , убивают украинцев, значит лугандонские люмпены им это позволяют.украина будет себя защищать и будет стрелять в ответ. Если лугандонские люмпенам это не нравится, значит пусть не допускают что бы рашисты прятались за ними или уезжают
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Старый маразматик Кучма , ты знаешь сколько людей потеряли свои дома , свое жилье , ну фигсним, сколько людей потеряли близких, что ты тут сопли по микрофону размазываешь, " они прячутся за люмпенами , мы не должны отвечать" . Пусть люмпены валят в рашу, где им и место. А Украина должна освободить захваченные оккупантом территории
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Я очень разочарован поступком Зеленского, не ожидал что он Кучму переговорщиком сделает.
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Не с кем там мирится. Одни оккупанты и коллаборанты идейные.
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Начнем все с чистого листа
Сойдемся где-то по середине
Главное перестать стрелять
Потому что фоп 6 % "Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик - Цензор.НЕТ 6736
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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