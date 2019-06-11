 Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"Коли Путін ввів рублеву зону на окупованій території - це посилення окупації. Путін своїм указом конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи, фабрики, які давали роботу людям на окупованих територіях, конфіскував їх у держави і т.д. Ми сказали, поки ви не повернеться це законним власникам, Україна не купуватиме продукцію вкрадених підприємств", - повідомив він.
Він зазначив, що це не блокада, а принципова позиція: "Жодної блокади немає, є моє відповідальне рішення".
"Якщо ми закликали весь світ - не купуйте краденого, введіть санкції, а самі будемо купувати, то це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу", - зазначив Порошенко.
Він також нагадав, що ці підприємства виведені з податкової зони України: "Це означає, що все, що вони зароблять, піде на фінансування тероризму".
Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.
Шарикце Сiрко
И тогдп Петя сказал "да будет Роттердам" - и он был.
Кстати транзит угля через Беларусь в Украину за год
увеличился в 980 раз.
Все помнят ту знаменитую истерику порошенко, когда семенченко с ветеранами АТО заблокировали торговлю с ордло.Как он визжал, что мы потеряем деньги налогами, что замерзнем . Тогда все были просто поражены этим, так как все были уверены, что получаем уголь прямехонько из Роттердама)))
А теперь вот опять ложь. Это, оказывается, был ответ путину))
Ну, если предположить, что на всех нападет амнезия, то шанс у порошенко таки остаётся))
шобы боров со своим евросвинарчуками пролетел на выборах
электоральное поле у них примерно одинаковое
львов по идее скорее всего проголосует за своих, а не за винницких
если Славик пообещает категорически не брать кнура и членов его семьи в свою партию
я наверное проголосую за Славика, шобы был баланс какой то в раде против партии Зе
и Мишико надо брать, а то ни одного харизматичного политика в партии( Славик все таки больше артист ... стопудово от Мишико будет одна только польза, Славику даже делать ничего не надо будет, Мишико сам поснимает овечьи шкуры с зеленых))
так же могу поспорить на ящик пива шо скоро в голосе нарисуются садовой, березюк и прочие осколки самопомочи)
ДАВАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫЕ ЛИЦА В РАДЕ!
старые уже нарулили, шо мы теперь самые нищие и корумпированые
в одиночку пеця никогда не смог бы достичь такого "замечательного" результата
еще и жену бросил как *****
а вот за националистов можно было бы
но они как по мне опять наступают на те же грабли
ставят во главе партии очередную непроходную вафлю, как и на президентских
еще и в хлам заезженную как в этот раз
из тягнибока такой же лидер как из ляшка танкист
Ильенко надо ставить или Белецкого
молодых волков которые остальным в раде глотки ппоперегрызают
... чиста субъективное мнение, не совсем может получилось выразиться как хотел, но где то рядом
А Ильенко с Белецким ведут какие то мутные дела с Сабаковым.
В общем, Свобода не является сильной партией. Всегда ее голоса кто то отбирал и проходил за их счет в парламент. А они не защищаются никак. Безвольная команда и партия. Потрясут бумагами из избирательных комиссий, что то там повякают тихесенько и все на этом. Постоянно поддерживал их.
за которыми потянется молодежь
вот!
теперь получилось)
а молодые это Ильенко и Белецкий
больше пока никого интересней там не бачу
Не знаю - завидовать зебам или нет, что у них такая огромная голова, в которой могут умещаться кардинально противоположные вещи.
Что ты на это скажешь, люмпен?
Уголь через Беларусь уже будет считаться чистым - комерсы покупают. Если короче - схематозы станут юридически более защищенными. Наргду Украины - как обычно павышение тарифов.
Внятно обьяснил, лишенец?
головне, шоби ліксєїч) так само пролетів повз в.зради), як це було у другому турі!
і для цього є всі передумови - отже чекаємо, коли картинка) стане дійсністю!
«В связи с абсолютно безответственными действиями политиканов, которые в теме блокировки устроили себе абсолютно циничный пиар на крови, возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства. Причем угрозы сегодня распространяются не только на энергетическую отрасль», - подчеркнул Порошенко на заседании СНБО.
«Они (сторонники блокады - Прим.Ред.) «защищают» украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест, а украинскую гривну - от стабильности», - метал громы и молнии глава государства.
А еще президент считает, что из-за действий блокирующих групп Украина предстает в образе слабого государства, погрязшего в «хаосе и атаманщине», и «такой представляется картина в зарубежных СМИ». Более того, блокада «дискредитируют Украину в глазах населения временно оккупированных территорий», мешая их возвращению в состав государства.
Втім, ви, зебіли, навіть придумали передвиборчі програми "за все хорошее против всего плохого", безо всяких налрукованих букв на цю тему...
Значить, не здатні.Тому що - зебіли.
Какая блокада? Если с рф открытая граница в 400 км.
Почитайте из истории, что такое блокада!
- Объявить территории оккупированными( прекращение выплат пенсий..., содержание населения - забота оккупанта), ввести на этих территориях военное положение (наших ребят будут судить военные суды, а не сепарские судьи).
- Отменить особый экономический статус Крыму. (а то возврат НДС достиг неприличных сумм барыгам на содержание предателей качественными украинскими продуктами)
- Перекрыть поставки света и сырья из Житомира заводу Титан в Крыму.
- Луганск, Донецк. Свет, водоснабжение, пенсии и прочие выплаты - не проблема Украины!
- ЖД сообщение прекращать не только с Новоотсоссией, а и с наРФИей.
- Визовый режим на основе биометрики с рассеянами!
Не начнем сами себя уважать, нас никто не будет!
Это присосавшееся к власти чмо и ссаными тряпками от нее не отогнать,держитесь от него подальше, оно токсичное и может в истерике покусать.