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 Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко пояснив, чому ввів економічну блокаду Донбасу, коли був главою держави. Він назвав це своїм відповідальним рішенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Коли Путін ввів рублеву зону на окупованій території - це посилення окупації. Путін своїм указом конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи, фабрики, які давали роботу людям на окупованих територіях, конфіскував їх у держави і т.д. Ми сказали, поки ви не повернеться це законним власникам, Україна не купуватиме продукцію вкрадених підприємств", - повідомив він.

Він зазначив, що це не блокада, а принципова позиція: "Жодної блокади немає, є моє відповідальне рішення".

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"Якщо ми закликали весь світ - не купуйте краденого, введіть санкції, а самі будемо купувати, то це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу", - зазначив Порошенко.

Він також нагадав, що ці підприємства виведені з податкової зони України: "Це означає, що все, що вони зароблять, піде на фінансування тероризму".

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Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131662
 
 
 Топ коментарі
 
Петро ніяк не зможе зрозуміти, що він вже пересічний українець. Що йому краще мовчати. Бо все, що каже, викликає спротив. Каже правильні речі, а люди робитимуть все навпаки. Бо сам коли був при владі, казав одне, а робив навпаки.
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"Если мы призвали весь мир - не покупайте краденого, введите санкции, а сами будем покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса", - отметил Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3131662
И тогдп Петя сказал "да будет Роттердам" - и он был.
Кстати транзит угля через Беларусь в Украину за год
увеличился в 980 раз.
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А что ж Зе Роттердам+ не хочет отменять? Предложил еще на год продлить?
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'Мое решение'??? Ха-ха-ха!
Все помнят ту знаменитую истерику порошенко, когда семенченко с ветеранами АТО заблокировали торговлю с ордло.Как он визжал, что мы потеряем деньги налогами, что замерзнем . Тогда все были просто поражены этим, так как все были уверены, что получаем уголь прямехонько из Роттердама)))
А теперь вот опять ложь. Это, оказывается, был ответ путину))
Ну, если предположить, что на всех нападет амнезия, то шанс у порошенко таки остаётся))
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думаю может за ГОЛОС проголосовать?
шобы боров со своим евросвинарчуками пролетел на выборах
электоральное поле у них примерно одинаковое
львов по идее скорее всего проголосует за своих, а не за винницких
если Славик пообещает категорически не брать кнура и членов его семьи в свою партию
я наверное проголосую за Славика, шобы был баланс какой то в раде против партии Зе
и Мишико надо брать, а то ни одного харизматичного политика в партии( Славик все таки больше артист ... стопудово от Мишико будет одна только польза, Славику даже делать ничего не надо будет, Мишико сам поснимает овечьи шкуры с зеленых))
так же могу поспорить на ящик пива шо скоро в голосе нарисуются садовой, березюк и прочие осколки самопомочи)
ДАВАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫЕ ЛИЦА В РАДЕ!
старые уже нарулили, шо мы теперь самые нищие и корумпированые
в одиночку пеця никогда не смог бы достичь такого "замечательного" результата
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Давайте! Голосуємо за об'єднаних націоналістів. Не за ватного пропагандиста Співака, який іде в команді Зеленського. Не за партію країни агресора медведчука. Не за Батьківщину, яка поназбирала у список всяких пройдисвітів. Не за Вакарчука, який на президентських виборах не зміг визначитися, з ким він, а лише щось бекав-мекав. Не за старого кучмівця Смішка, якого пропихають олігархи. Голосувати треба за націоналістів. Або за Гриценка. Який також націоналіст, тільки чомусь ніде про це не заявляє.
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Гриценко какой то фальшивый
еще и жену бросил как *****
а вот за националистов можно было бы
но они как по мне опять наступают на те же грабли
ставят во главе партии очередную непроходную вафлю, как и на президентских
еще и в хлам заезженную как в этот раз
из тягнибока такой же лидер как из ляшка танкист
Ильенко надо ставить или Белецкого
молодых волков которые остальным в раде глотки ппоперегрызают
... чиста субъективное мнение, не совсем может получилось выразиться как хотел, но где то рядом
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Поперегрызают, если туда заходить будут хотя бы за зарплатой
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Тягнибок и не балотировался даже! Кошулинский шел от Свободы с довольно хорошей программой.
А Ильенко с Белецким ведут какие то мутные дела с Сабаковым.
В общем, Свобода не является сильной партией. Всегда ее голоса кто то отбирал и проходил за их счет в парламент. А они не защищаются никак. Безвольная команда и партия. Потрясут бумагами из избирательных комиссий, что то там повякают тихесенько и все на этом. Постоянно поддерживал их.
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всех радикалов и справа и слева нах, от них только беда.
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нужны молодые лидеры
за которыми потянется молодежь
вот!
теперь получилось)
а молодые это Ильенко и Белецкий
больше пока никого интересней там не бачу
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мне Парасюк нра-бьет по сбушному иблету четко!
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А в чем принципиальная разница между национал- социалистами всех мастей, социалистами от Батькивщины, Ляшка, Гриценко и т.д.В чем популистические лозунги националистов отличаются от других? Только в том что "Украина понад усе"???? Это уже было в Истории в Германии -Третий Рейх, чем закончилось? Газовыми камерами для евреев и всех кто думает по другому? На сегодняшний день только изначальная Либеральная идеология жала наиболее эффективный результат развития человечеству! Отличие Либеральной идеологии от Социалистической вы можете увидеть на примерах США- там чисто либеральное государство, основанное на принципах демократии , балланс интересов реализуется через принцип Гражданства США- а им могут быть люди любой национальности- ибо их личные права быть самим собой защищены Конституцией государства.
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А теперь, когда предприятия стали кацапскими, Кучма, как представитель президента Зелемойского, которого уговаривал Пинчук стать представителем озвучил, что надо возобновить товарооборот.
Не знаю - завидовать зебам или нет, что у них такая огромная голова, в которой могут умещаться кардинально противоположные вещи.
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Не знаю, как у вас в Белоруссии ( не путать с Беларусью), но блокаду собирались снимать после того, как предприятия вернут Украине и выйдут из рублёвой зоны
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Не знаю, как у вас, у нас, Мендель с Molli не путают.
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бацьке привет передавай. Походу он ваш барин надолго.
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Зебам привет передавай, походу Украина с зебами и их непрерывными сменами курса в никуда - надолго.
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Порошенковская афера ограбления народа - "Роттердам +" войдет в анналы истории и своей чудовищной наглостью и ложью будет соперничать с путинским "нас там нет" за первое место
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Роттердам+ должен был отмениться с 1 июля. Зе предлагает продлить еще на год.
Что ты на это скажешь, люмпен?
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Энергетический рынок Украины поделят между пятью оснгвными игроками - барыгами. К слову Петя в него тоже вложился. Естественно законы, льготы писали под себя.
Уголь через Беларусь уже будет считаться чистым - комерсы покупают. Если короче - схематозы станут юридически более защищенными. Наргду Украины - как обычно павышение тарифов.
Внятно обьяснил, лишенец?
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Стоп. Блокады нет? Странно. Петекантропы верещат на форумах о совершенно противоположном Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7838 Так шо... Це зрада?
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ротердам+ из Ростовской обл - это не в счёт, по петиным прикидам...
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у наступний раз моя черга постить Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1835
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зачотна) гіфка!!! Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 600
головне, шоби ліксєїч) так само пролетів повз в.зради), як це було у другому турі!
і для цього є всі передумови - отже чекаємо, коли картинка) стане дійсністю! Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9717
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"Называю так скотину, чтобы не жалко резать было"
Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4817
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"Врите, врите.....что нибудь да останется..." А это оказывается петя санкции ложил. В принципе все петины месаджи надо пропускать мимо сознания. Ведь эта падаль брешет в 99процентах.
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как "запел" петушок...порохотвари! а мы все помним 2016 год и как петя топал ножками! как кричал угрожал и требовал(!) прекратить(!) блокаду! __________ Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4874
«В связи с абсолютно безответственными действиями политиканов, которые в теме блокировки устроили себе абсолютно циничный пиар на крови, возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства. Причем угрозы сегодня распространяются не только на энергетическую отрасль», - подчеркнул Порошенко на заседании СНБО.
«Они (сторонники блокады - Прим.Ред.) «защищают» украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест, а украинскую гривну - от стабильности», - метал громы и молнии глава государства.
А еще президент считает, что из-за действий блокирующих групп Украина предстает в образе слабого государства, погрязшего в «хаосе и атаманщине», и «такой представляется картина в зарубежных СМИ». Более того, блокада «дискредитируют Украину в глазах населения временно оккупированных территорий», мешая их возвращению в состав государства.
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зебіл, ти хоч здатен сприйняти прочитане? Те, що надруковано, а не власні видумки?
Втім, ви, зебіли, навіть придумали передвиборчі програми "за все хорошее против всего плохого", безо всяких налрукованих букв на цю тему...
Значить, не здатні.Тому що - зебіли.
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ну у тебя есть возможность разложить все по полочкам. начинай. внимательно прочитаем все что ты напишешь.
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тут в коментах вже стільки всього написано - читайте і сприймайте на рівні критичного мислення. Якщо це вам, зебілам, доступно.
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что же ты падло задом начал вилять ? тебе же по людски написали объясни внимательно прочитаем . песик ты плешивый. нечего сказать ? так заткнись.
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Вы по теме можете что- то сказать? А то все 'зебилы' да 'зебилы'. Заклинило что ли? Кроме мычать умеете что- то ?
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Опухшая от постоянного пьянства и страха перед неминуемой расплатой харя соевого мародера у нормальных людей давно уже вызывает рвотный рефлекс.
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Это ты про Стефанюка? Точно подмечено.
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шо, стыдно под своим флагом фигню писать?
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Вот это поворот ! А как же рассказы о блокаде ? Ану теперь секта Пётра не хотите повозмущатся ? Как вас разводили 2 года ? Санкции против агресора ? А почему только на той территории ? Или там он агресор , а на остальной торговый партнёр ?
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Ну вот к чему это? Тебя тоже 5 лет будет разводить новый любимчик, а потом как перебежчики будете ногами тупать на майдане, если вам дадут его организовать)
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https://www.obozrevatel.com/society/olena-stepova-novosti-iz-zonyi-vojna-eto-esche-i-biznes.htm - прекрасная статья Олени Степовой на обозревателе про бизнес в ордло и перспективы его "развития" не только для Украины, но и ЕС..., никто и никогда не захочет там что-то менять, поздно уже..., ордло - это уже чей-то крутой бизнес, там люди неплохо зарабатывают, а когда впихнут эту помойку в Украину, будут зарабатывать еще больше...
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зебіли погребують розібратися, на жаль.
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Оказывается и блокады нет, а на прошлой неделе брехал, что блокаду снимать нельзя. Зеленский разберется, там торговля идет контрабандой аж уши заворачиваются у СБУшников.
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Половина ЗЕдаунов так топят Петра, что уже забыли , что выбрали еще хлеще, еще большего брехуна и труса в придачу, этот хоть имеет что сказать. Но тут никому ничего не докажешь, вы все денежку отрабатываете лядюги продажные.
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когда я кацапам предлагаю приравнять донецких к блокадникам ленинграда-они чо-то психуют. а ведь многие ленинградцы ездили к немцам за пенсией. колбасой и лекарствами.
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Блокады нет. Подаётся электричество, вода. Возят продукты. Платят в Краматорске пенсии, тем кто приезжает за ними.
Какая блокада? Если с рф открытая граница в 400 км.
Почитайте из истории, что такое блокада!
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запи.делся совсем. а на Донбассе живёт кто? граждане Украины или России? так кого блокировал урод?
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Цензор, нах ти піариш цього мегаВора і Мародера?
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Все, что надо было сделать еще вчера Зе, это:
- Объявить территории оккупированными( прекращение выплат пенсий..., содержание населения - забота оккупанта), ввести на этих территориях военное положение (наших ребят будут судить военные суды, а не сепарские судьи).
- Отменить особый экономический статус Крыму. (а то возврат НДС достиг неприличных сумм барыгам на содержание предателей качественными украинскими продуктами)
- Перекрыть поставки света и сырья из Житомира заводу Титан в Крыму.
- Луганск, Донецк. Свет, водоснабжение, пенсии и прочие выплаты - не проблема Украины!
- ЖД сообщение прекращать не только с Новоотсоссией, а и с наРФИей.
- Визовый режим на основе биометрики с рассеянами!
Не начнем сами себя уважать, нас никто не будет!
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оно будет помогать власти!!??)))))))))))))))))))
Это присосавшееся к власти чмо и ссаными тряпками от нее не отогнать,держитесь от него подальше, оно токсичное и может в истерике покусать.
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Вот иногда поражает лицемерие политиков. как они выступали против блокады ОРДЛО и Крыма, когда это сделали активисты. Как их только не клеймили, говорили что это сделано по указке Кремля об понесенном из за этого колоссальному ущербу для Украины. Потом под давлением людей власть поддержала некоторые элементы блокады. А теперь вот так за нее "борются", как за свое родное и сделанное по их инициативе. Вот па-лы. Линия КРЫМ, ОРДЛО с Украиной должна быть закрыта наглухо " как пробка в бутылке" и открыта только для тех кто хочет покинуть оккупированные территории. ( а не обеспечивать им курортный сезон), и сделать это нужно было еще в 2014-2015 годах. ( Так что Пэтя успокойся, вспомни как ты с Геращенко боролись против блокады, народ у нас конечно с долей потери памяти, но не столько же)
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБлокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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