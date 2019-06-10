 ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань". ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

"Система побудована таким чином, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі й абсолютно непомітні для противника. Це дозволяє повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів і передавати координати цілей для знищення", - сказано в повідомленні.

Особливість "Ятрані" в тому, що буї можна скидати з вертольота. Це дозволяє швидко створити мережу з сенсорів, що охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів противника.

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Систему кілька разів використовували під час міжнародних навчань "Сі Бриз", повідомили в "Укроборонпромі".

Концерн опублікував відео випробування "Ятрані", що проходили в 2018 році.

Зараз "Ятрань" готують до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках держоборонзамовлення.