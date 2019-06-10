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Все про:озброєння (1100) Укроборонпром (444)

 ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань". ВIДЕО

Система складається зі спеціальних гідроакустичних буїв і цифрового центру обробки інформації. Її кілька разів використовували під час міжнародних навчань "Сі Бриз".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

"Система побудована таким чином, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі й абсолютно непомітні для противника. Це дозволяє повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів і передавати координати цілей для знищення", - сказано в повідомленні.

Особливість "Ятрані" в тому, що буї можна скидати з вертольота. Це дозволяє швидко створити мережу з сенсорів, що охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів противника.

Дивіться також: Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання. ВІДЕО+ФОТО

Систему кілька разів використовували під час міжнародних навчань "Сі Бриз", повідомили в "Укроборонпромі".

Концерн опублікував відео випробування "Ятрані", що проходили в 2018 році.

Зараз "Ятрань" готують до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках держоборонзамовлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131595
 
   
 Топ коментарі
 
Был бы порошенко все ещё презом лично бы "передал" как свое собственное и десять лет ещё пиарился!
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Ще й місяця не минуло. Ай маладець!
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Кажуть, що він будує "Вільха", "Грім", "Нептун" та інше озброєння. Ну, те що мародер Пеця вкрав.
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Был бы порошенко все ещё презом лично бы "передал" как свое собственное и десять лет ещё пиарился!
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Для роботи такого обладнання потрібна супутникова система зв'язку, щоб збирати інформацію з цих буїв і передавати в штаб ВМСУ та Генштаб, а такої супутникової системи немає. Передачу інформації в інших діапазонах ворог може заблокувати засобами РЕБ і повідомлення від буя нікуди не дійдуть!
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Как раз для системы оповещение буев спутниковые данные не нужны, она работает по изменению объема воды, смотри морской бой)))
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А если подводная лодка там не пойдет? Как узнать куда бросать буи?
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Так бум и сенсоры раскидывается по акватории, они всегда на месте ...
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Для передавання інформації в штаб потрібен канал зв'язку, бо канали КВ будуть забиті шумом апаратурою РЕБ, ворога і передати інформацію по тій антені що на відео в буя не вийде і вся ця система ци викинуті на вітер гроші!
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Они не захлушат всю акваторию, а глушить в месте прохода суден тоже смысла нет, и да, мы говорим о Черном море, российские плавающие консервы и так все видят, а тем более уничтожат.... Вообще не понятно за чем в рашке база в Крыму если Украина враг ...
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Тут в другом дело. Обычно такие буи сбрасываются с вертолётов, которые базируются на противолодочных кораблях. Нужна так же противоракетная защита этих вертолётов, да и кораблей тоже.

Хотя штука, конечно, хорошая. Если получится через РЭБ с этого буя что-то услышать.
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Там корабли НАТО плавают, значит знают о чем речь...
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Не надо было нападать на Украину,кацапченоквася,ой,не надо было,подонки...
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....сказанув Ігор -Л і сам себе лайкнув ВСУ приняли на вооружение систему обнаружения подводных лодок "Ятрань" - Цензор.НЕТ 3936 З твоїх слів якийсь ворог благородний -глушить всі діапазони окрім супунникового... ВСУ приняли на вооружение систему обнаружения подводных лодок "Ятрань" - Цензор.НЕТ 1668Маячну верзеш.. Хоч ти визнаний усіма форумчанами астрофізик та геніальний конструктор міжзоряних крейсерів та зауважу що супутник в даному випадку не потрібен ,це лише ускладнить систему,а сигнал скоріше за все передається в довгохвильовому діапазоні що майже не поглинається водою на відміну від інших,більш вищих частот.Не думаю що розробники настільки дурні,щоб не передбачити і глушіння сигналу і інші методи перешкод супостата роботі буя.Звичайно ті буї з легкістю можна знищити з космосу фотонними торпедами з міжзоряного "Руйнівника" але це занадто дорого. ВСУ приняли на вооружение систему обнаружения подводных лодок "Ятрань" - Цензор.НЕТ 1668
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Ці буї це розробки ще часів срср, тому я б не був на Вашому місці таким впевненим в надійності їх зв'язку! Чим коротші хвилі тим суладніше їх засрати білим шумом!
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и десять лет бы у вас полыхало от этого, да что там - еще не потухло. радуйтесь - вы перемогли, хорош пинать поверженого - затарьтесь боярой, идите пировать
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Он хотел написать что ЗЕ передаст... Буковки неправильно поставил...
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А что передает-передаст Зеленский? Шаурму, кортежи, чуваков-чувих в факинг отрасли, ежедневные ватные закидоны, мочу в глаза и уши 73%. Любители-сердечники по сравнению с зебанутыми кажутся безобиднымисозданиями.
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Ты это очень хорошо подметил, как и своим ником, что при Порошенко это не разрабатывалось, а при Зелемойском - нарисовал и за три недели готово.
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Ватный дятел,а ты в силу скудоумости решил,что это сделано было за 3 недели?
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Не то, что Зеленский, кроме игры куем на рояле и постоянного плагиата у пороха, ему, собственно, и пиариться больше не на чем.
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якби у бабусі був х"й, то вона б була ЗЕдусєм...
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Ось бачите? Прийшов Зеленський і побудував "Ятрань"! А ви кажете, що він нічого не робить для ВСУ! А Петя тільки мародерів 😂😂😂﻿
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Кажуть, що він будує "Вільха", "Грім", "Нептун" та інше озброєння. Ну, те що мародер Пеця вкрав.
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Не захвалюй. Він же не провів секретного військового засідання на Мальдівах.
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Колись ми виловили такий буй. Розібрали на молекули. Самим цікавим виявилась батарея живлення залита якимось полімером.
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Главное, Рома, иметь чувство юмора и не пороть откровенную хню.
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Правда х.з. кто "нажмет на кнопку" шоп уничтожить консервную банку, находясь под прицелом ракет с ЯБ. Толку разве от "а может они испугаются т.к. мы видим где именно бултыхаются их лоханки с мужьями десятидолларовых шкур".))
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Что будет если вплывёт буй-глушилка? Или он тоже будет сброшен с вертолёта.
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всю систему спишут, и пойдут с тобой советоваться
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Лучше сразу идти к Igor L. Я тут не специалист.
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Тоннаж торгового флота Украины, на сегодняшний день, составляет 900 000 тонн...
Для кацапских подводных лодок, попросту нет целей.
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обнаружение подводных лодок в стапах украины........
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вещь нужная, в хозяйстве пригодится. жаль ленточку некому уже резать.
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Перерезать ленточку здесь, это очередной гвоздь в гроб Зеленского, которого пропиарили на том, что Порошенко - мародёр.
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Кацапським підводним човнам не так Ятрань страшна, як криворукі зварювальники
.
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Ахиллесовой пятой любой подобной системы является переда данных с буя (в радиодиапазоне, а любой источник излучения радиоволн легко может быть запеленгован, кроме направленного на спутник сигнала), вряд ли там используется связь на "запутанных электронах"!
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Это опытные образцы. А те, которые надо, там есть то, что нужно, которое передаёт, куда следует. И кто, ****, следует.
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Да, и про запутанность. Ты ж о фотонах хотел сказать, ну правда же? ))))
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японское оружие против лодок с пилотом-камикадзе ВСУ приняли на вооружение систему обнаружения подводных лодок "Ятрань" - Цензор.НЕТ 5496
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Вітаю конструкторів, виробничників і моряків з досягненнями ! З таких подій складається наша спільна Перемога !
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Система контролирования то есть, а кто противостоять будет?
К примеру только в захваченном Крыму строится 8 кораблей которые через 2 года будут значимыми боевыми единицами в Черном море:

Судостроительный завод "Море"» г. Феодосия

3 малых ракетных корабля проекта 22800 (длина 67 м, водоизмещение 800 т.)

«Судостроительный завод "Залив"» г. Керчь
3 малых ракетных корабля проекта 22800 (длина 67 м, водоизмещение 800 т.)
2 патрульных корабля проекта 22160 (длина 94 м, водоизмещение 1500 т.) один из которых спущен на воду.

Наши Кентавры что построили длинной 23 метра и водоизмещением 50 т. как муравьи против них.

Может пора начинать уже что-то строить?
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Нам не нужно напрягать скудный бюджет, чтобы бодаться со всем мордорским флотом. Достаточно иметь подавляющее преимущество против возможных действий боевиков ОРДЛО и уметь наносить мордору ущерб, который сделает очень дорогой авантюру захвата украинских городов с моря. А все новые версии "Кузи" и "невидимые" аналоговнетные подводные лодки держит под контролем 6-й флот США.
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Читай https://uc.od.ua/columns/1533/1203907
Отсутствие украинских двигателей стравило российских кораблестроителей
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Так построили на "Ленинской кузне" уже судно с системой РЭБ на
базе рыболовного сейнера и

торжественно сдали в эксплуатацию.
Через 3с (три) недели оно успешно сгорело, похоронив 70 миллионов на его постройку свинарчуками .
ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань" - Цензор.НЕТ 1849
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Хорошая система одно но работа ограничена зарядом аккумулятора, гидроакустический буй представляет собой миниатюрную гидроакустическую станцию, которая сбрасывается на парашюте в зоне вероятного нахождения вражеской подводной лодки с целью подтверждения факта её присутствия и определения координат. При падении в воду активизируется источник питания буя (как правило, это аккумулятор, заполняемый забортной водой), из цилиндрического поплавка на установленную глубину опускается гидрофон, который улавливает акустические сигналы от различных источников и передаёт их на самолёт-носитель по УКВ-радиоканалу.Учитывая наличие подлодок на ЧФ нам бы подошла стационарная система действующая на постоянной основе с запиткой с берега как система

SOSUS хотя ради шести подводных лодок проекта 636.3 имеющийся у ЧФ разворачивать дорогостоящую систему проще потопить их в пункте дислокации ракетой "Нептун"
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https://dumskaya.net/news/plavuchiy-dok-ochishchennyy-korpus-i-furshet-dly-072169/
*****

Какие там системы ,
если за 5 (пять) лет сумели с турчиновым из личного кабинета сделать несколько пусков экспериментальных ракет.

Распил бюджетных средств по полной .
А лучший флагман флота Украины -
смотрим фото
ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань" - Цензор.НЕТ 3077
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Цензор.НЕТВідеоТехнологіїЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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