 ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань". ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".
"Система побудована таким чином, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі й абсолютно непомітні для противника. Це дозволяє повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів і передавати координати цілей для знищення", - сказано в повідомленні.
Особливість "Ятрані" в тому, що буї можна скидати з вертольота. Це дозволяє швидко створити мережу з сенсорів, що охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів противника.
Систему кілька разів використовували під час міжнародних навчань "Сі Бриз", повідомили в "Укроборонпромі".
Концерн опублікував відео випробування "Ятрані", що проходили в 2018 році.
Зараз "Ятрань" готують до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках держоборонзамовлення.
Хотя штука, конечно, хорошая. Если получится через РЭБ с этого буя что-то услышать.
Для кацапских подводных лодок, попросту нет целей.
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К примеру только в захваченном Крыму строится 8 кораблей которые через 2 года будут значимыми боевыми единицами в Черном море:
Судостроительный завод "Море"» г. Феодосия
3 малых ракетных корабля проекта 22800 (длина 67 м, водоизмещение 800 т.)
«Судостроительный завод "Залив"» г. Керчь
3 малых ракетных корабля проекта 22800 (длина 67 м, водоизмещение 800 т.)
2 патрульных корабля проекта 22160 (длина 94 м, водоизмещение 1500 т.) один из которых спущен на воду.
Наши Кентавры что построили длинной 23 метра и водоизмещением 50 т. как муравьи против них.
Может пора начинать уже что-то строить?
Отсутствие украинских двигателей стравило российских кораблестроителей
базе рыболовного сейнера и
торжественно сдали в эксплуатацию.
Через 3с (три) недели оно успешно сгорело, похоронив 70 миллионов на его постройку свинарчуками .
SOSUS хотя ради шести подводных лодок проекта 636.3 имеющийся у ЧФ разворачивать дорогостоящую систему проще потопить их в пункте дислокации ракетой "Нептун"
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Какие там системы ,
если за 5 (пять) лет сумели с турчиновым из личного кабинета сделать несколько пусков экспериментальных ракет.
Распил бюджетных средств по полной .
А лучший флагман флота Украины -
смотрим фото