 Поліція встановила двох нападників на телеоператора Макарюка під час сутички в Харкові, - заступник начальника ГУПН Чиж. ВIДЕО

Про це повідомив на прес-конференції заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Чиж, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ХарківTimes.

"Ми бачимо, хто і як штовхає Макарюка… На даний момент встановлено два нападника, які здійснювали активні дії щодо журналіста. Ми розуміємо, хто це, на даний момент збираємо доказову базу", – сказав він.

Чиж також повідомив, що лікар Сергій Білешко надав слідству довідку про те, що на даний час заборонено розмовляти з Макарюком, зважаючи на стан його здоров’я. За його словами, як тільки лікарі дозволять, з Макарюком буде проведено слідчі дії. До цього часу слідство збирає відео з місця події, призначено низку експертиз.

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Співробітники ринку знайшли відеокамеру, яку відібрали в оператора нападники та розбили її. Вони передали її слідству, відеокамеру долучено до матеріалів слідства.

Чиж заявив, відповідаючи на запитання журналістів, що буде проведено службове розслідування щодо правильності дій співробітників поліції на місці конфлікту. В той же час він заявив, що оцінює дії своїх підлеглих на "відмінно".

Поліція просить громадян, у яких є відомості або відео щодо подій на ТЦ "Барабашово", надати їх слідчим Київського або Московського відділів поліції.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камеру розбито, сам - у лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на журналіста за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.