 Екіпажі самохідних артустановок 2С7 "Піон" здійснили навчання в районі проведення ООС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ООС, навчання проводилися в районах відведення з використанням сучасних методів артилерійської розвідки. Артилеристи відпрацювали навички маскування і ремонту арттехніки в польових умовах. Крім того, в навчаннях було задіяно медслужби, які відпрацьовували екстрену евакуацію поранених і елементи надання першої допомоги.

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