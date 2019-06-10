 Екіпажі самохідних артустановок 2С7 "Піон" здійснили навчання в районі проведення ООС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ООС, навчання проводилися в районах відведення з використанням сучасних методів артилерійської розвідки. Артилеристи відпрацювали навички маскування і ремонту арттехніки в польових умовах. Крім того, в навчаннях було задіяно медслужби, які відпрацьовували екстрену евакуацію поранених і елементи надання першої допомоги.
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phantom4
Поучились хорошо? Надеюсь. Удачи ребята.
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10.06.2019 16:14
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SergTranscarpathian
шкода що не послали з десяток подарунків в Лугандяо...
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10.06.2019 16:17
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Igor L
Ці навчання вже краще, евакуацію відпрацювали і технічну і медичну. А тепер потрібно те саме відпрацювати вночі. Потрібні керовані активно-реактивні снаряди калібру 203мм для САУ Піон, щоб можна було обстрілювати цілі в морі на відстані більше 50км для знищення ворожих кораблів та катерів які загрожують українським кораблям, або здійснюють небезпечні маневри біля українських кораблів, або приймають участь в морському десанті терористів на українське узбережжя.
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10.06.2019 16:23
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Vladimir Tim
То все з іншого . Головне совкова показуха.Нажаль.
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10.06.2019 16:43
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stavr
RESPECT
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10.06.2019 16:33
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