 "Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, натовп підпилих відпочивальників вирішив перевірити підвісну конструкцію на міцність. Міст обірвався і впав вниз прямо з людьми.

Відеозапис із місця події опубліковано на сторінці ХС•Харків у соцмережі.

"На Журавлівці хомосапіенс розгойдали і звалили канатний міст. На щастя, минулося без серйозних травм. Зазвичай на міст пускали не більше 4-х осіб, але сьогодні охорона була відсутня", - пише автор відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА