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 "Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові. ВIДЕО

У Харкові сталася НП з канатним мостом на популярному серед містян пляжі на Журавлівському водосховищі. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, натовп підпилих відпочивальників вирішив перевірити підвісну конструкцію на міцність. Міст обірвався і впав вниз прямо з людьми.

Відеозапис із місця події опубліковано на сторінці ХС•Харків у соцмережі.

"На Журавлівці хомосапіенс розгойдали і звалили канатний міст. На щастя, минулося без серйозних травм. Зазвичай на міст пускали не більше 4-х осіб, але сьогодні охорона була відсутня", - пише автор відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131501
 
 
 Топ коментарі
 
Типичные представители русского мира и по совместительству голосовавшие за зеленского "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове - Цензор.НЕТ 4245
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Да, так и есть. Я не ломаю городское имущество, не ссу в польездах, мусор выбрасывают в урну. Вообщем веду себя как нормальный человек, а не дикарь. А ты часом не из тех, кто этот мост поламал?
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Типичные представители русского мира и по совместительству голосовавшие за зеленского "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове - Цензор.НЕТ 4245
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зебло уже пришло бедоносец в нашем доме Наркоты вышли из подполья и начали ломать, громить, поджигать и убивать детей.
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Типичный порохотроллевый высер. Хоть что-то новое придумайте, позабористее,
а то ваш словесный понос уже выдохся
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Пишу в рамках предоставленой мне методички. За отсебятину денег не заплатят "Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові - Цензор.НЕТ 6632
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Все гораздо хуже: харьковское быдло голосовало за бойко.
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А ПОСТРОИЛИ УКРАЛИ МОСТ ТИПИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО МИРА, И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ГОЛОСОВАВШИЕ ЗА МАРОДЁРА
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Один вы белый и пушистый - все остальные постоянно гадят - то по мостам стреляют, то прыгают по стеклам, то раскачивают его. хорошо, что есть мудрый Боксер и Кернес - делают все для народа
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Да, так и есть. Я не ломаю городское имущество, не ссу в польездах, мусор выбрасывают в урну. Вообщем веду себя как нормальный человек, а не дикарь. А ты часом не из тех, кто этот мост поламал?
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то есть виноваты люди, которые решили по мосту пройтись? А не власти, которые допустили функционирование травмоопасного моста? Вот как случайный пешеход на том мосту должен был знать, что там может ходить не более 4 человек? А если он это и знал и пошел на мост, а за ним увязалась компания 10 человек?
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то есть виноваты люди, которые решили по мосту пройтись?
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Эти существа не ПРОЙТИСЬ просто желали - они искали себе на жопу приключений, падлы. Как и эти в новости.
Я лично исхожу из того, чтобы я кого-то назвал человеком - он этот статус ещё доказать обязан в моих глазах. А если нет, то передо мной животное исповедующее по жизни три основных принципа: пожрать, посрать и переспать.
И точка на этом.
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Люди прыгали на мосту, раскачивали, проверяли на прочность. Они точно не могли знать, что если что-то ломаешь, то оно может сломаться?
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Эти "люди" знать не могли: это же харьковчане.
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Кстати мост Кличко официально не открыт. Государство не ручается, что мост не упадет. В случае чего ты тоже простых людей будешь обвинять, которые поперлись на этот мост, перегрузили и из -за них он рухнул? Еще и быдлом назовешь или скотом, так ведь?
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Бидло,ти завжди ні в чому невинуватий,бо бидло ж і є худоба без мізків.
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Вижу на кадрах 77% 😂👍
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вас уже осталось 5 %, порохоботы - но смердите, как на 25%
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может это харьковские маугли воспитанные в Чугуевских лесах в логове ракши? "Все таки не выдержал. Все выплыли? За#бись!", - подвыпившие отдыхающие оборвали канатный мост на пляже Журавлевского водохранилища в Харькове - Цензор.НЕТ 6314
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Отдыхать нужно красиво! :D
Хороший знак, значит рухнет мост между Харьковом и мордором.
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Эх, Салтовка, Безлюдовка.. Коминтерновский район и Гагарина.. как вы там? Уже и мост рухнул 🙁 всё разваливается (((
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в голове твоей перегородки разваливаются "Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові - Цензор.НЕТ 9575
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А ви говорите, хто обирає **********-клоуна і злодія-гепу...
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Бидло бачить кругом тільки бидлостан, бо кращого нічого і ніколи не бачив.
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А чому ви, благородний дворянин-арієць, ховаєтесь за якимось ніком-шміком?
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Салтовка-Пески. Никакой это не мост, хотели "тарзанку", решили поприкалыватся и соорудили нечто, а нечто взяло и обвалилось.
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они в большинстве! люди так решили, а вьі успокойтесь уже, льете потоки дерьма на людей! главное бьіло избавиться от єтого старого моста! такого плохого моста, как старьій еще никогда не бьіло! не надо вам на тот берег, оставайтесь на єтом, там нас никто не ждет! давайте референдум проведем - надо ли нам на тот берег вообще?
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если бы человечество ориентировалось на толпу, на быдло, а не на "Джордано Бруно", ты еще бегал в шкуре, с копьем в руке. НО вопрос-на каком берегу ты был в своей жизни, и когда? помню выборы 2010, соседка (уже в лучшем мире) моей тети 87 лет все бубнила про Януковича. почему? ну мы же будем с разсией. когда была последний раз? в 1979, перед олимпиадой. по магазинам хорошо походили, накупили дефицита....
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В течение прошедшей недели (с 03.06 по 09.06) на водных объектах погибло 70 человек, во время пожаров - 10.Источник: https://censor.net.ua/n3131456
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Как в Югославии, в кафе смотрят по телику, как на соседней улице воюют . Тут веселятся и празднуют, а украинцев убивают .
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А вежу Ейфеля у Парижі слабо розгойдати відпочивающим пiд газом* хлопцям з Харькова ?
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У Харкові є і своя вежа тіпа Ейфелева... ще стоїть)
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Зестадо устроило праймериз - кто добежит до конца моста тот бесплатно получит место в от Зекоманды в ВР, а это экономия 300 000 убитых енотов на взятке !
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и после этого будете говорить что в проблемах виноват порошенко или другой през... в киеве на новом мосту все стекла побили которые должны вес человека выдерживать с запасом. все засрали, поломали...
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Харьковские поддержал развалимост-челендж Киевских зебилов(
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Типичный Харьков - 80% быдла и почитателей Гепы.
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Харьковские мостоломы, мля! А может, с Белгорода подкатили и диверсию сотворили?
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Девушка выбрала позу какую-то дебильную.
Денег не дадут.
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Только штрафами можно образумить таких маугли! Или общественными работами на благо городов!
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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