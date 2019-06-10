 "Все-таки не витримав. Усі виплили? За#бись!" - відпочивальники напідпитку обірвали канатний міст на пляжі Журавлівського водосховища в Харкові. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, натовп підпилих відпочивальників вирішив перевірити підвісну конструкцію на міцність. Міст обірвався і впав вниз прямо з людьми.
Відеозапис із місця події опубліковано на сторінці ХС•Харків у соцмережі.
"На Журавлівці хомосапіенс розгойдали і звалили канатний міст. На щастя, минулося без серйозних травм. Зазвичай на міст пускали не більше 4-х осіб, але сьогодні охорона була відсутня", - пише автор відео.
а то ваш словесный понос уже выдохся
ПОСТРОИЛИУКРАЛИ МОСТ ТИПИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО МИРА, И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ГОЛОСОВАВШИЕ ЗА МАРОДЁРА
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Эти существа не ПРОЙТИСЬ просто желали - они искали себе на жопу приключений, падлы. Как и эти в новости.
Я лично исхожу из того, чтобы я кого-то назвал человеком - он этот статус ещё доказать обязан в моих глазах. А если нет, то передо мной животное исповедующее по жизни три основных принципа: пожрать, посрать и переспать.
И точка на этом.
Хороший знак, значит рухнет мост между Харьковом и мордором.
Денег не дадут.