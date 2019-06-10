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Все про:страйк (38) Львівщина (882) шахтарі (110) патрульна поліція (879)

 Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати. ВIДЕО

Шахтарі держпідприємства "Львіввугілля" перекрили міжнародну трасу Львів-Рава-Руська з вимогами виплатити їм заборгованість по заробітній платі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу управління патрульної поліції у Львівській області, гірники безупинно ходили по пішохідних переходах в селах Воля Висоцька і Смереків (Жовквівський р-н області) - до 60 осіб у першому населеному пункті і близько 100 - у другому.

"Об'їзди облаштовані, транспортні засоби пропускають кожні 15 хвилин по 10 хвилин. Дітей, інвалідів та громадський транспорт пропускають поза чергою", - зазначено в повідомленні прес-служби патрульної поліції.

При цьому в поліції повідомили, що через деякий час акція протесту на переході у Волі Висоцькій закінчилася.

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Як повідомлялося, минулого тижня оголосили страйк гірники двох шахт "Львіввугілля" - "Степовій" та "Межирічанській". Вони вимагають виплати заборгованості із зарплати, що перевищує по ДП 200 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131499
 
 
 Топ коментарі
 
Если шахтёрам не хватает на хлеб, пусть кушают шаурму! Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 5667
Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 5559
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Зеленский, что же ты наделал? Почему зарплату шахтерам не заплатил? При Порошенко такого не было!!!
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Саме це при порошенку і було, саме наслідки злочинної змови порошенко-ахметова і призвела до зупинки західноукраїнських шатх та до невиплат зарплат, бо це вугілля ніхто не купляє, а купляють терористичне вугілля з ОРДЛО!
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Зеленский, что же ты наделал? Почему зарплату шахтерам не заплатил? При Порошенко такого не было!!!
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Саме це при порошенку і було, саме наслідки злочинної змови порошенко-ахметова і призвела до зупинки західноукраїнських шатх та до невиплат зарплат, бо це вугілля ніхто не купляє, а купляють терористичне вугілля з ОРДЛО!
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Причина страйків - невиплата зарплати, а причина невиплат зарплати - використання іншого вугілля на всіх ахметівських ТЕС, з ОРДЛО, яке йде через росію! Потрібно терміново переводити всі ТЕС на вугілля з Західної України та Польщі! Досить годувати уродів в ОРДЛО та рижого щура ахметова, який купляє в ОРДЛО гівняне вугілля з копанок за безцінь а продає його нам по схемі Роттердам+!
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так а чо зелебеня не переводит тэс на бурый уголь?
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Після виборів в парламент і формування нового уряду, почнуть реальні кроки у всіх сферах життя країни! А поки недоучка Гройсман сидить в кріслі Голови уряду, нічого крім проблем чекати не варто!
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а,ну да...власти не хватает... Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати - Цензор.НЕТ 8580так по конституции ему и не положено больше власти.он и ща умудряется превысить полномочия,распустить раду на ровном месте.
так шо пусть займется прямыми обязанностями,а партия пусть на выборы идет.сама.без него.
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Раду потрібно пустити в розхід а не розпустити. Це ще Зеленський ніжно з ними поступає, міг би і як Надя Савченко, азербайджанискими гранатами нагодувати - ніхто не сумував би!
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хотелки-то такэ...есть законы и коституция.а благими намерениями дорога в ад выстелена.
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Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати - Цензор.НЕТ 1996 Igor L
Після виборів в парламент і формування нового уряду, почнуть реальні кроки у всіх сферах життя країни!

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реально уже как то жалко становится ,не обремененных лишним умом,зебобиков Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати - Цензор.НЕТ 3559
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Весь сир переходит с супертоксичного угля на газ, ветер и солнце.

А порохоботы хотят уничтожать население Украины угольной генерацией
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Весь світ топить вугіллям бо це найбільш дешевий ресурс, дешевше тільки ядерна енергія.
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Походили, походили-проголодались и по домам
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а им ещё не сказали, что задолженность по зарплате будут выдавать шаурмой?
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Если шахтёрам не хватает на хлеб, пусть кушают шаурму!
Шахтеры перекрыли трассу Львов–Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 5559
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Зробіть нарешті епохальну реформу державного управління і корупція зменшиться у рази!
Держава та держуправлінці неповинні займатися проблемами видобування вугілля,нафти,газу та керувати бізнес виробництвом будь чого(держгосподарства,лісгоспи,спиртзаводи ітд).Держава повинна надавати якісні послуги а не підміняти собою ті сфери де ефективніше справляється приватний бізнес.Скільки вже можна жити на граблях.
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Що за дурість перекривати дорогу?!
Хіба їм заборгували водії які нею їдуть?!
Ідіть ублюдки під Кабмін, Верховну Раду і там перекривайте все що заманеться.
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ти не знаєш значення слова ублюдки?...оно здесь неуместно...президент лично выслушал проблемы шахтеров...а гройсман лично писал заявление об отставке по требованию президента
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"Яким боком" тут водії, що страждають через цих ублюдків?!
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водії мають гроші на шаурму, як і президент, який знає проблеми шахтарів... але так і не придбав обіцяної квартири і палець об палець не вдарив, щоб були зарплати шахтарям і "чист" дороги водіям
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Цензор.НЕТВідеоПодіїШахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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