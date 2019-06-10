 Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу управління патрульної поліції у Львівській області, гірники безупинно ходили по пішохідних переходах в селах Воля Висоцька і Смереків (Жовквівський р-н області) - до 60 осіб у першому населеному пункті і близько 100 - у другому.
"Об'їзди облаштовані, транспортні засоби пропускають кожні 15 хвилин по 10 хвилин. Дітей, інвалідів та громадський транспорт пропускають поза чергою", - зазначено в повідомленні прес-служби патрульної поліції.
При цьому в поліції повідомили, що через деякий час акція протесту на переході у Волі Висоцькій закінчилася.
Як повідомлялося, минулого тижня оголосили страйк гірники двох шахт "Львіввугілля" - "Степовій" та "Межирічанській". Вони вимагають виплати заборгованості із зарплати, що перевищує по ДП 200 млн грн.
яйцаЗрада мешает.
так шо пусть займется прямыми обязанностями,а партия пусть на выборы идет.сама.без него.
Після виборів в парламент і формування нового уряду, почнуть реальні кроки у всіх сферах життя країни!
А порохоботы хотят уничтожать население Украины угольной генерацией
Буратіні не до вас.
Ватаны всех стран, хуьх!
Держава та держуправлінці неповинні займатися проблемами видобування вугілля,нафти,газу та керувати бізнес виробництвом будь чого(держгосподарства,лісгоспи,спиртзаводи ітд).Держава повинна надавати якісні послуги а не підміняти собою ті сфери де ефективніше справляється приватний бізнес.Скільки вже можна жити на граблях.
Хіба їм заборгували водії які нею їдуть?!
Ідіть ублюдки під Кабмін, Верховну Раду і там перекривайте все що заманеться.