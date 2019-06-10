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 "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка". ВIДЕО

Член так званої "громадської палати ДНР" Олександр Болотін, який живе неподалік лінії фронту, визнав, що саме бойовики "ДНР" першими відкривають вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це розповідає у своєму відеоблозі журналіст Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, уперше за п'ять років людина, яка офіційно має стосунок до "ДНР", визнала, що саме деенерівські формування порушують Мінські угоди та зривають перемир'я", - зазначає блогер.

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Слід зазначити, що соратники Болотіна вже оголосили його зрадником. Наприклад, терорист Гіркін пропонує Болотіна повісити.

Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів! - пособник ДНР Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в мирних прилітає отвєтка 01
Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів! - пособник ДНР Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в мирних прилітає отвєтка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131469
 
   
 Топ коментарі
 
Какой-то орк обвиняет своих...
Секретутка зелёного гидранта обвиняет украинских военных в обстрелах мирных орков...
Чёкнутся можно.
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Я даже не обижаюсь. Мне понятно, как таким, как ты, тяжело конвертировать мысли в слова, чтобы хоть кто-то, хоть что-то понял... "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 5504
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Схоже ця війна путіна вже остаточно задовбала навіть самих послідовних прихильників терористів, бо ідіотизм російських терористів він не піддається жодній логіці та жодному розумінню, як і вся терористична росія, яка сере всім сусідам тільки щоб насерти, а не для того щоб чогось досягнути! Нарешті цей дебільний тероризм путіна почав нервувати місцевих мешканців і вони вже готові побити говнозахисників які нічого крім військових злочинів, пограбувань, террору місцевого населення та ідіотських провокацій не принесли на землю Донбасу! Прийшов час наступу для ЗСУ!
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Досить вже постити ідіотські фейки російських говноновин! Ті хто розповсюджують російську пропаганду - це вороги!
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не тобі про фейки морозити,ти краще напиши,як твій Гриценко з рейтингом летить в трубу, а не в ВР, чи ти вже перефарбований зе біл? "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 3009
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Гриценко проведе в раду значну кількість депутатів, Гриценко від виборів до виборів збільшує армію своїх прихильників. На останніх виборах за Гриценко проголосувало 1,8 млн виборців, а зараз буде більше 2 млн. виборців, а це дозволить мати в Раді значну фракцію і суттєво впливати на рішення ВРУ!
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Щось в мене сумніви є що Гриценко зможе 5% прихильників зібрати. Це хіба що по мажоритарці хтось зайде. Але в такому випадку фракції в парламенті не зибрати. Хіба що в якусь увійти.
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На виборах Президента 2014 року Гриценко отримав 1,5 млн голосів, а на виборах 2019 року отримав 1,8 млн голосів. На виборах до ВРУ очікуємо більше 2 млн. голосів виборців і виборчий блок демократів, патріотів, ветеранів та майданівців!
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1,5 мільона голосів на виберах президента можуть бути далеко не півтора мільона на виборах в Раду. Ці відсотки не тотожні.
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Виборці Гриценка дуже зугртовані і об'єднані, навіть антипіар мафії не зменшив їх чисельність! Попри всі обливання лайном, рейтинг Гриценка тільки зростає від виборів до виборів, а невдачі Зеленського на посту Президента, та прикри казуси в роботі його призначенців, опустять загальний рейтинг не тільки партії Зеленського, а всіх нових партій Вакарчука та інших, бо виборцям стане зрозуміло що без досвіду політичної роботи та досвіду боротьби з мафією - ніякого результату не буде! В результаті рейтинг Гриценка ще більше виросте до виборів в парламент і можна буде говорити про велику кількість депутатських мандатів.
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В тунель но приведет своих депутатов.А ты троль кацапский что то опять в полный рост на работу вышел.Строчишь по всем темам всезнайка кацарылый.
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Це проблема прес-секретаря, що вона так подає інформацію, що її можна таким чином інтепретувати.
Як на мене - ця Мендель має бути негайно звільнена за такую подачу інформації.
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Як на мене Мендель абсолютно професійно відкоментувала ті ідіотські заяви які зробив ідіот Кучма. Тут неможливо було інакше пояснити ці дебільні кучмівські ініціативи! Кучма взагалі не дуже дружить з головою і експромт це не його сильна сторона, тому виходять ось такі дебільні заяви, які потім потрібно складно коментувати! Але Мендель зі всім справилась дуже добре, ніхто б краще за неї не зміг вирулити з цього ідіотського становища! Проблема не в Мендель а в Кучмі та його дебільних ініціативах! Ще пару таких заяв від Кучми і Зеленський відправить його далі пропивати відсутні мізки за дачу!
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Кожен бачить те що йому дуже хочеться . Гони далі .
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Ну так опровергни хотя бы... где он не то сказал
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Ясно, значит обычный безосновательный пердежь.
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А що ви очікували від тролика - москалика ?
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Чучело не хочет быть расходным материалом повесив флаг лугандона....
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чомусь пригадався анекдот про "мірний совєцкій трактор" на китайському кордоні
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Зе астоновись!, порохоботы в отчаянии просили что б ты делал иначе!
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Ну это видео подтверждает, что ВСУ отвечает, а петяботы говорили, что зрада. И что то ниразу зе не сделал, как вещали петяботы
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зю пока занят узурпацией власти. не до фронта ему... и ведёт он себя как (?) опытный уголовник - хрен за руку поймаешь.
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Я должен поверить фактам или твоему комментарию "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 3378 Сложный выбор...
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попробуй выключить дурочку и поверить своим глазам.
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Бойцы, которых убивают рашисты и их наемники, заставили Зе и Генштаб отменить свои решения.

Джерела у "Азові" стверджують, що події відбувались таким чином:

"...У даному випадку такого дозволу "Азов" не отримав, і загинули наші бійці.

Чи Українська армія повинна чекати, поки ворожі снаряди будуть влучно попадати в ціль, що приведе до безповоротних втрат, чи буде знищувати заздалегідь виявлених терористів, які порушують мінські домовленості, та направляють заборонені Мінськом види озброєння в наших солдатів?
Ми переконані, що наявність заборонених за мирними угодами видів озброєння має каратися негайно".
Источник: https://censor.net.ua/r3131421
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Какой-то орк обвиняет своих...
Секретутка зелёного гидранта обвиняет украинских военных в обстрелах мирных орков...
Чёкнутся можно.
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Раньше вы от этого кайфовали. Что изменилось? К тому же вы все топили, что ответки не будет "ЗРАДА", но она есть и тут не так, в чем проблема?
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Кого там насобирал петро, на пропаганду бюджет явно порезали... Что тебе перевести и на какой язык, дурень?
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Я даже не обижаюсь. Мне понятно, как таким, как ты, тяжело конвертировать мысли в слова, чтобы хоть кто-то, хоть что-то понял... "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 5504
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Мне эта правда не нужна, я и так знаю, мне нужна гора трупов террористов .
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И с каких пор верим патриотам ДНР?Проституцией попахивает.
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А ми їм не віримо. Ми намагаємось втілити їхні жахи у життя.
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Ты меня понимаешь как никогда)))Ну короче проплаченный блогерок.Только вот есть беда.Я (и не только),умею пользоваться интернетом.Поищи меня ниже и ответь-кому верить?
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Гіркінд та саня болотін-це начеб то гітлер та гебельс? І тому треба всі їхні речення повторювати?
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Последний отчет ОБСЕ против твоего скрина текста
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Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода

Подконтрольные правительству районы

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия сноваобнаружил 2 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») в менее чем 50 м от жилых домов на северной окраине н. п. Черненко (86 км к югу от Донецка).
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Мордва, яким чином це опинилось на непідконтрольній території?
"Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 6587
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Купленно за уголь в РФ.
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Мордва, це озброєння вироблено у Орді.
Будь яка військова техніка яка опинилась на території України без її дозволу є акт агресії.
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Теперь ты прокоментируй мой пост. Верней копипасту с сайта ОБСЕ.
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9К35 «Стрела-10» це не наступальна зброя. Скажи Скабеєвой що вона не може пошкодити дома.
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Почему это чучело на видео не говорит на украинском?
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Человек - пук ??? "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, ****, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка" - Цензор.НЕТ 1564
Пук пук...
Ти саменьке українською володієш чи тіко пукаєш ?
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Продемонструйте володіння польскою мовою.
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вопрос остался прежний так кто сегодня зарабатывает на войне ? кто в этот момент деребанит бюджет ? может нужно перестать стрелять
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Мокшанів потрібно винищувати всіма можливими способами.
І нікого не шкодувати і не втрачати жодної нагоди.
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Красный крест починил крышу террористу. Спасибо Красному Кресту за помощь и поддержку терроризма во всем мире и в частности в Украине.
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Мои знакомые активно поддерживающие ЛНР до 15го года.Все сейчас в глубоком разочаровании,а уже все поезд ушел.Только вот такие крики души и остаются.
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Наверное сей стронник дыныры уже на дне речки в фидера
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Орки послушно выполняют указания Путина - стрелять из-за спин женщин и детей, мол - "пусть попробуют ответить". Это дикари дрались по правилам, что с них взять?, а на нынешней войне подлость считается за доблесть. Когда же они поймут что мирное население им нужно исключительно для этого?
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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