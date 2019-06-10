 "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка". ВIДЕО

Про це розповідає у своєму відеоблозі журналіст Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Таким чином, уперше за п'ять років людина, яка офіційно має стосунок до "ДНР", визнала, що саме деенерівські формування порушують Мінські угоди та зривають перемир'я", - зазначає блогер.
Слід зазначити, що соратники Болотіна вже оголосили його зрадником. Наприклад, терорист Гіркін пропонує Болотіна повісити.
Як на мене - ця Мендель має бути негайно звільнена за такую подачу інформації.
Джерела у "Азові" стверджують, що події відбувались таким чином:
"...У даному випадку такого дозволу "Азов" не отримав, і загинули наші бійці.
Чи Українська армія повинна чекати, поки ворожі снаряди будуть влучно попадати в ціль, що приведе до безповоротних втрат, чи буде знищувати заздалегідь виявлених терористів, які порушують мінські домовленості, та направляють заборонені Мінськом види озброєння в наших солдатів?
Ми переконані, що наявність заборонених за мирними угодами видів озброєння має каратися негайно".
Источник: https://censor.net.ua/r3131421
Секретутка зелёного гидранта обвиняет украинских военных в обстрелах мирных орков...
Чёкнутся можно.
===========
Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода
Подконтрольные правительству районы
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия сноваобнаружил 2 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») в менее чем 50 м от жилых домов на северной окраине н. п. Черненко (86 км к югу от Донецка).
Будь яка військова техніка яка опинилась на території України без її дозволу є акт агресії.
Пук пук...
Ти саменьке українською володієш чи тіко пукаєш ?
І нікого не шкодувати і не втрачати жодної нагоди.