 "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка". ВIДЕО

Про це розповідає у своєму відеоблозі журналіст Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, уперше за п'ять років людина, яка офіційно має стосунок до "ДНР", визнала, що саме деенерівські формування порушують Мінські угоди та зривають перемир'я", - зазначає блогер.

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Слід зазначити, що соратники Болотіна вже оголосили його зрадником. Наприклад, терорист Гіркін пропонує Болотіна повісити.



