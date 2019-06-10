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 Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

Так, згідно з повідомленням громадського об'єднання, "слідчі заходи" проводяться в Алушті у Ельдара Кантемірова (відвезли, звинувачують за ст. 205.5.), в селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району у Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року). Також повідомляється про обшуки в будинку Ризи Омерова за адресою: Білогірськ, вул. Маяковського, 9, його батька Енвера Омерова (Білогірськ, Шевченка, 45/1) та в селі Кам'янка Сімферопольського району. Ризу Омерова пізніше затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Крім того, повідомляється, що слідчі заходи російських силовиків відбуваються в с. Ізобільне, Алушта - в будинку Ленура Халілова, голови місцевої релігійної громади і в смт Зуя Білогірського району в будинку Джеппарова Айдера (на даний момент його відвезли).

Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи 01

За цими даними, після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії в Криму Ескендера Сулейманова.

Також читайте: Окупаційний суд у Криму продовжив на 2 місяці утримання в СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова. ФОТО

Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи 02

Повідомляється також, що під час обшуку у дружини Ризи Омерова від пережитого стресу почалися передчасні пологи на 7-му місяці вагітності. Її відвезли до пологового будинку.

Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи 03

Зазначимо також, сьогодні вранці по дорозі в Ростов були зупинені працівниками ДПС сестра і батько Ризи Омерова - Фатма Ісмаїлова і Енвер Омеров. На цей момент Енвер Омеров затриманий.

Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи 04

Фото: Кримська солідарність / Facebook

Фатма Ісмаїлова є дружиною Рустема Ісмаїлова, фігуранта у "справі Хізб ут-Тахрір" (сімферопольська група).

Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи 05
Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131454
 
 
 Топ коментарі
 
татар в Крыму шманают постоянно, а кто-то вообще слышал хотя бы об одном обыске у коллаборантов в Украине за последние пару лет?
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Рецепт резидента:
нада проста пєрєстать ґаварить, что Крим акупіррван і что кримскіє татари - корєнной народ
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Пусть их моджахеды защищают Или все заняты на курортах шаурму оккупантам продают Как землю при Украине требовать так их тысячи собирались а теперь как в кацапской поговорке А ну татары брысь под нары
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татар в Крыму шманают постоянно, а кто-то вообще слышал хотя бы об одном обыске у коллаборантов в Украине за последние пару лет?
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Гепрокуратура України та українська прокуратура Криму має завести кримінальне провадження за фактом терористичного акту, вчиненого російськими силовиками-терористами! Всі дані про учасників незаконних обшуків у громадян України мають бути подані в міжнародні суди та трибунали, щоб притягнути російських силовиків терористів до кримінальної відповідальності за терористичну діяльність!
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пєтю сімонєнко шмонали.Навіть зброю знайшли.Мали би посадити за незаконне зберігання зброї.але видно справу зам"яли і все тихенько.Пєтя й надалі виношує плани світового панування комунізму.
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Індиферентно. Українцями б так переймалися.
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это тебе сказал твой работодатель? по ходу ты от коллаборант, от выборов до выборов
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пока нынешний состав ВР себя показал во всей красе, Майдан прошел, ублюдки зашли
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Рецепт резидента:
нада проста пєрєстать ґаварить, что Крим акупіррван і что кримскіє татари - корєнной народ
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так это рецепт предыдущего президента, только грозный на словах
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абидна, що у вас практично немає "прєдидущего прєзідєнта"?
завжди був цей
і буде
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я говорил о Порошенко, а нынешний чистый конечно и как человек не отличился плохо, посмотри что будет, а ВР действительно надо было переизбрать. Посмотрим
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Та не, какой от стресса, от счастья
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Когда уже у ***** начнутся преждевременные долгожданные похороны?
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Товарищ Зе приедет, селфачки сделает с шаурмой и все ок!
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А что так распереживались за монголов? Аль они украинцы? Темнокожим же и евреям в Раду вход воспрещён, по мнению чистокровных носителей идентичности в Дурналистики?
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Пусть их моджахеды защищают Или все заняты на курортах шаурму оккупантам продают Как землю при Украине требовать так их тысячи собирались а теперь как в кацапской поговорке А ну татары брысь под нары
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Если размножаются, значит не все так плохо.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїОкупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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