 Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

Так, згідно з повідомленням громадського об'єднання, "слідчі заходи" проводяться в Алушті у Ельдара Кантемірова (відвезли, звинувачують за ст. 205.5.), в селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району у Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року). Також повідомляється про обшуки в будинку Ризи Омерова за адресою: Білогірськ, вул. Маяковського, 9, його батька Енвера Омерова (Білогірськ, Шевченка, 45/1) та в селі Кам'янка Сімферопольського району. Ризу Омерова пізніше затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Крім того, повідомляється, що слідчі заходи російських силовиків відбуваються в с. Ізобільне, Алушта - в будинку Ленура Халілова, голови місцевої релігійної громади і в смт Зуя Білогірського району в будинку Джеппарова Айдера (на даний момент його відвезли).

За цими даними, після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії в Криму Ескендера Сулейманова.

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Повідомляється також, що під час обшуку у дружини Ризи Омерова від пережитого стресу почалися передчасні пологи на 7-му місяці вагітності. Її відвезли до пологового будинку.

Зазначимо також, сьогодні вранці по дорозі в Ростов були зупинені працівниками ДПС сестра і батько Ризи Омерова - Фатма Ісмаїлова і Енвер Омеров. На цей момент Енвер Омеров затриманий.

Фото: Кримська солідарність / Facebook

Фатма Ісмаїлова є дружиною Рустема Ісмаїлова, фігуранта у "справі Хізб ут-Тахрір" (сімферопольська група).



