 "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час відвідування півострова.
"Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони або іншого відомства, але хоча б щоб це вписувалося в загальну інфраструктуру міста, щоб красиво це зробити", - заявила Поклонська.
Даже референдум проводить не нужно.
Оградить и точка.
А как же народовластие?
вышки сделанные по стиле Пизанской и Эйфелевой башен
Буде красиво. А чо?
Держи конфету! Сосательную!
Пробував - смакує цілком файно.
...
А тим часом у кацапів бренд "Белочка" вже випускає свій зкріпний імпортозамінний ґабсент під назвою ТРЫН-ТРАВА
песочкоммелкой галечкой! только мелкой галечкой.
Люди просят хотя-бы не городить гигантский забор на склонах гор, откуда открывается превосходный вид на море. От недавно появившегося под посёлком Олива "царь-забора", население просто ошалело. Вооружённая охрана летом отгоняет туристов от мест, где можно взглянуть вниз, на море. Там всегда были госдачи, но такого хамского отношения к народу никто не ожидал.
Каждый день на объекте работает более 500 человек и десятки единиц техники.
По поводу того, что нужно куда то и кому то писать письма, это все пустое. Наверху все знают и для себя же всё это строят. Так как масштаб полугосударственно-частной стройки поражает своим размахом. И без одобрения и крышевания с самого верха, такое строительство не затевается.
Пока собираются подписи, на территории уже вовсю ведется стройка. Заросли можевельника и краснокнижной красной сосны уничтожаются, на берегу моря строят какой-то элитный объект - местные жители говорят что строят дачу большому чиновнику
"гражданских отсечь"...
Хіба лихі люди не ********** сексом трахатися?