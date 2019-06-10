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Матеріали за темою:
Все про:Крим (6883) окупація (2072) пляж (51) паркан (23) Поклонська (99)

 "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах. ВIДЕО

Колишній окупаційний "прокурор" Криму, а нині - депутат Держдуми Наталія Поклонська вважає прийнятним обмеження на відвідування пляжів в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час відвідування півострова.

"Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони або іншого відомства, але хоча б щоб це вписувалося в загальну інфраструктуру міста, щоб красиво це зробити", - заявила Поклонська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У Лехи крохотусик", - чоловік Поклонської написав вірш про "причандалля" Навального. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131453
 
   
 Топ коментарі
 
да ты,мать твою за ногу,эстетка
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Правильна!!А патом еще камнем с неба каждаго ушлемка русскага мира!!!ПУТЕНГ ПУТЕНГ!!!
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Вот создано существо для сексуальных утех, зачем еще и власть давать?
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Ты гляди...
Даже референдум проводить не нужно.
Оградить и точка.
А как же народовластие?
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Можно и референдум провести. Я даже знаю результаты: 96% - за забор.
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А кто против тому зубы прикладом повыбивать.
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можна колючим дротом оплести, але технікою макраме, шоб красівєнько
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новый дизайн концлагеря.. цветочки занавесочки в бараках..
вышки сделанные по стиле Пизанской и Эйфелевой башен
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А в статье правильно написано, "пляж огадить"😀
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вот пример того, каким няшным может быть говно
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Оооооо! Проклюнулась. Давненько не отжигала. Лечилась наверное.
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тю... повяжите георгиевский лент на все заборы 100500 штук на квадратный метр, и будет красиво.
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Мощами царской семьи оградить. А колеги Путлера раз в год будут торжественную реконструкцию расстрела проводить. Для пущего миролюбия, ой мироточения.
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Также можно заминировать,а минки стразиками украсить
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И тут порохогниль решила погадить
Держи конфету! Сосательную!
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В Одессе даже море позеленело от Зелегнили. Даже природа уже какбэ намекает, а не слишком ли затянулась зеленой тиной, гладь старинного пруда, весь заврался буратина, и на нас идёт беда.
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у вас беда в головах.....вам бы зелёночки попить! "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 4250
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Сам пей, у меня на ЗЕленый цвет аллергия.
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Никогда не пробовала. Кстати, может попробовать, рискнуть здоровьем
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У нас є крафтовий Zelena Mavka (випускається з 2017 року).
Пробував - смакує цілком файно.

"Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 6116
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Із більш відомих - іспанський Xenta норм.
...
А тим часом у кацапів бренд "Белочка" вже випускає свій зкріпний імпортозамінний ґабсент під назвою ТРЫН-ТРАВА "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 9610 "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 9610 "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 9610


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Це вже не "Белочка", а "Зелочка" . В Україні була би в тренді.
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Подлечится тебе надо...ты прям братуха Поклонской , с тем же диагнозом.
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Ой, только соплей не надо, по факту поклонская в квартале не плохо бы смотрелась, жри это...
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Не. Ленка талантливее. Они бы в одном коллективе не ужились.
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Ленка видно с них самая вумная - никуда не лезет. И Степа.
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Дивитись та слухати виперди НЯШИ - до цирку ходити не треба. Там пацієнти Кащенка нервово курять в стороні.
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Можно и холопа на кол посадить во славу Николая II, но красиво это сделать надо.
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ну да . стильненько украсить колючей проволокой и сторожевых собак постричь и помыть "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 2006
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ага огородите пляжи, поставьте там С-400 и напишите на табличке: "Посторонним В". будет, красиво, удобно, романтично и даже возможно медведъ придет за воздушным шариком "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 6917
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Toварищ генерал юстиционных войск, какую военную академию вы окончили ? А то вон население Украины усадило в президентское кресло уклониста от призыва, и теперь армия выполняет его приказы.
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Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать! "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 479
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"Ефрейтор, не пытайте арестованных перед обедом. Их крики портят барыне аппетит."
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Еще одна кривая поклонница клована, призывавшая голосовать за комика на выборах
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Красиво Саакашвили пляжи освобождал в Одессе. Закрывать красиво не получится.
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Оградить рассию колючей проволокой и цветочки повесить,ну что б красиво было
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Да все праильно, загородить колючей проволкой под напряжением и пустить крокадилов "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 3998
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например машку-немытую из мида россии, победительниц конкурса красоты и прочие прелести узкого мира
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С Самого детства отдыхали в Батилемане, красивейшее место. Даже при совке там ничего заборами и колючей проволокой не ограждали. Поздравляю вас Крысяне! Скоро будете купатся только в ванной!
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в какой ванной??? а воду туда откуда буду брать? омовение совершать песочком мелкой галечкой! только мелкой галечкой.
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Дощовою, якщо дощі будуть, а якщо не буде, то скільки того літа.
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Вот тут запутенцы и завыли: Начинается скандал с новым грандиозным строительством, точнее достройкой "дворца Януковича". Надежды народа на что-то общедоступное не оправдались. Маячит перспектива не просто невозможности свободно подойти к морю, но даже его и не увидеть из-за многометровых заборов. Хохлы торжествуют, типа ага, получили! Народ чувствует себя оплёванным. Печально, но наша властная верхушка делает всё возможное, чтобы люди эту власть возненавидели. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 1361
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Местные утверждают, что строится дворец для Матвиенко, с возможностью приёма гостей "ещё выше".
Люди просят хотя-бы не городить гигантский забор на склонах гор, откуда открывается превосходный вид на море. От недавно появившегося под посёлком Олива "царь-забора", население просто ошалело. Вооружённая охрана летом отгоняет туристов от мест, где можно взглянуть вниз, на море. Там всегда были госдачи, но такого хамского отношения к народу никто не ожидал.
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Не звертайте уваги,вона просто йо#нута руцкім міром...
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Что бы было понятно, то что там строил Янукович это просто детский сад. Сейчас полностью перестраивается основное здание, проводятся серьезные противооползневые и берегоукрепительные работы, забор из ракушечника демонтирован и строиться железобетонный 3-х метровый забор с возможностью закладки в него коммуникаций и установки систем видеонаблюдения и датчиков движения. Все реликтовые столетние краснокнижные растения безжалостно вырубаются. Построена огромная вертолетная площадка. Все строится очень добротно и без малейшего намека на экономию средств.
Каждый день на объекте работает более 500 человек и десятки единиц техники.
По поводу того, что нужно куда то и кому то писать письма, это все пустое. Наверху все знают и для себя же всё это строят. Так как масштаб полугосударственно-частной стройки поражает своим размахом. И без одобрения и крышевания с самого верха, такое строительство не затевается. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 5537
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бггг
Пока собираются подписи, на территории уже вовсю ведется стройка. Заросли можевельника и краснокнижной красной сосны уничтожаются, на берегу моря строят какой-то элитный объект - местные жители говорят что строят дачу большому чиновнику

"Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 5808
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И еще ,в последний раз. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 3727 А ты на что рассчитывал? "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 3976 Я работягу пытался расспросить - он испугался, рюски нэ панымай. Бригадир "в штатском" спокойно сказал - строится объект ФСО, на следующий год вы сюда даже близко не подойдёте.
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Хотели сделать красиво. Но, денег нет. Держитесь там и хорошего настроения
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Пляж відгородити...
"гражданских отсечь"...
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Треба Госдуре принять Закон в якому,колючка-это элемент декора.Делов то "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 2223
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так понял крымоватники так саветскага саюза за 5 лет не обнаружили
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У вас забор в головах ещё с времён Союза. Раболепство на лицо.
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ЭТА ДЕВУШКА БЫЛА УКРАИНСКИМ ПРОКУРОРОМ....кто же её туда назначал...наверное в Киеве сидит добрый человек. "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах - Цензор.НЕТ 8662
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Чому обов'язково добрий?
Хіба лихі люди не ********** сексом трахатися?
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а вот нашлась сестра зеленского , которую он не доубил в детстве
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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