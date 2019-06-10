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 Отруєння в таборі у Чернівецькій області: п'ятьох підлітків і одного дорослого госпіталізовано. ВІДЕО (оновлено)

Майже 30 дітей, які відпочивають у літньому таборі в селі Репужинці Заставнівського району Чернівецької області, госпіталізовані із симптомами отруєння. Зараз у таборі працюють лікарі, які з'ясовують причини захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційне агентство АСС.

"Виклик про нездужання вихованців отримали і фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України. Як розповів журналістам ІА АСС Сергій Торський, заступник директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України", сьогодні, 9 червня, отримали повідомлення про скарги на біль у животі та блювоту в 30-ти дітей, які відпочивають у таборі в Репужинцях. Наразі туди виїхали фахівці з лабораторії та медики Заставнівської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника ГУ Держпродспоживслужби Чернівецької області Олександра Александрюка, у хворих дітей спостерігалася нудота і блювота.

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"Але ситуація поліпшується. Комісія в складі Держпродспоживслужби і обласного лабораторного центру працює на місці. Встановлюємо, що могло викликати захворювання дітей", - розповів Александрюк.

Зазначимо, сьогодні у відеокоментарі, оприлюдненому на сайті поліції в Чернівецькій області, заступник начальника слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Іван Ільчук повідомив, що п'ятеро дітей, які відпочивали в дитячому оздоровчому таборі на Буковині, напередодні були госпіталізовані в Кіцманську ЦРЛ з діагнозом "гострий ентероколіт".

"9 червня поліцією Буковини під час моніторингу соцмереж було виявлено розміщену публікацію, в якій ідеться про групове отруєння 26 осіб у дитячому оздоровчому таборі в селі Репужинці, серед яких 24 дитини і двоє дорослих. Проведеною перевіркою та опитуванням медичних працівників усіх медичних закладів міста Чернівці та області встановлено, що 9 червня близько 17-ї години в інфекційне відділення Кіцманської ЦРЛ з діагнозом "гострий ентероколіт" з табору села Репужинці доставлено 5 дітей та одного дорослого", - повідомив Ільчук.

За його словами, решта дітей перебувають на місці дислокації табору або будинку за місцем проживання під наглядом батьків.

Черговий лікар Кіцманської ЦРЛ Артем Руснак додав, що 9 червня в лікарню були доставлені п'ятеро дітей віком від 13 до 17 років і один дорослий з діагнозом "гострий гастроентероколіт неясного генезу".

"На цей момент хворі отримують повноцінне лікування. Їхній стан задовільний", - зазначив медик.

Як уточнив Ільчук, наразі поліцією проводиться перевірка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131440
 
 
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Скажите это ещё барига наживается на наших детях или уже Узеленский?
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а главврач при обходе тебе что сказал сегодня по этому поводу?
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Что бы я сегодня колол тебе двойную дозу галоперидола
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если через монитор просочишься, то вколишь Боль в животе и рвота: 30 детей отравились в лагере в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 9863
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Иди в палату я скоро подойду и мы обсудим твои страхи монитора
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Когда эта безалаберность прекратится
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Ніколи, літо все таки, така халепа буває в усіх країнах, в тій же Болгарії з Грецією так само хворіють.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїОтруєння в таборі у Чернівецькій області: п'ятьох підлітків і одного дорослого госпіталізовано. ВІДЕО (оновлено)
 
 
 
 
 
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