 Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі в районі Водяного (з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм), а також у районі Павлополя (зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета), Верхньоторецького (з 120-мм мінометів), Талаківки (з великокаліберних кулеметів), двічі - поблизу Гнутового (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новоолександрівки (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів), двічі - в районі Зайцевого (з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

"Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка. Втрат немає, знищено одного терориста.