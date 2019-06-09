EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  753  31
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5202) Донбас (12084) Об'єднані сили (313)

 Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Дивіться також: Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ". ВIДЕО

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі в районі Водяного (з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм), а також  у районі Павлополя (зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета), Верхньоторецького (з 120-мм мінометів), Талаківки (з великокаліберних кулеметів), двічі - поблизу Гнутового (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новоолександрівки (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів), двічі - в районі Зайцевого (з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

"Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: В ООС не було наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь, - командир 46-го батальйону ЗСУ Власенко

Нагадаємо, 8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка. Втрат немає, знищено одного терориста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131409
 
 
 Топ коментарі
 
Потерь нет - главное..........
 показати весь коментар
 
С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 584

Х**ло це знає і діє відповідно.
 показати весь коментар
 
Нарешті дозволили стріляти на випередження ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Опять этот бред о запрещённой вооружении какими то Минским и соглашениями. Одно чучело 4 года кормил этой бурной. Теперь и второе туда же.
 показати весь коментар
 
Твой бох уже тягнысрак. Ты не знал？ а я уже знаю😀
 показати весь коментар
 
 
не может.

его через шлагбаум в Станице Луганской не пропустят
 показати весь коментар
 
 
Вези тягнисрака ко мне, скажу, шо он для тебя бох.
 показати весь коментар
 
Щоб зійшло сонце потрібно синьо-жовтий прапор змінити на жовто-блакитний.
 показати весь коментар
 
потерь нет - значит начали стрелять на опережение....
Значит правду писали, что отменили преступный приказ...
 показати весь коментар
 
 
Хоч тут і спростовували, казали, це чутки, але ж кількість вбитих та поранених була завеликою, отже десь напартачили.
на чиїх руках кров ?
 показати весь коментар
 
 
Ksenia VB - что был приказ не стрелять на опережение совсем - это правда...

Стрелять только в ответ и минимально возможно тоже правда...
Это подтверждают те вояки, которых я читаю с начала войны...
А кровь ясно на чьих руках...
Клоун приказал (попросил) Хомчака , а тот под козырек - "Слушаюсь ваше благородие!"
Вы же читали оду Хомчака написанную в честь Зе? (было на Цензоре)..
Мне за него, как за мужика стыдно стало...
Облизал...
 показати весь коментар
 
 
Ні, не читала...
Не люблю підлабузників, бо вони не мають своєї думки і гідні лише сервірувати столи.
 показати весь коментар
 
 
Писали, что приказа не было на самом деле, а не то, что его якобы отменили.
 показати весь коментар
 
так а чё так много жертв от обстрелов ?
 показати весь коментар
 
 
Потому что попали в блиндаж управляемым снарядом - это одна половина жертв.
Вторая половина жертв - из ПТУРа подбили грузовик.
 показати весь коментар
 
 
а раньше не попадали почему в таких количествах ?
 показати весь коментар
 
 
Как это не попадали? Попадали в блиндаж неоднократно...
Предпоследний раз это было 2 апреля 2019го, когда президентом был еще Порошенко - тогда погибли в блиндаже Яна Червоная и Александр Мелютин.

И от вражеских ПТУРов тоже гибли весной.

" в таких количествах"

Это просто 2 попадания, в каких таких?
 показати весь коментар
 
"Горловка - ответка легла близко от места выстрелов (путенских) и очень быстро. Спасибо" - IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 9 год.9 годин тому
 показати весь коментар
 
Кучма уже не передке или в тылу отсиживается С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1832
 показати весь коментар
 
спасибо, что живые!
раз нет приказа запрещающего ответку... - сыпьте...не жалейте...(пусть этим иудам в два-три раза сильнее вернется...)
 показати весь коментар
 
 
Нарешті дозволили стріляти на випередження ?
 показати весь коментар
 
 
... і сусідського в першу чергу, трясця його мамі!
 показати весь коментар
 
речник нового президента так не вважає
 показати весь коментар
 
 
Кучма старый переговорщик Зедебилоида, а как же не стрелять по детским садам. Когда твои суки с парашостана стреляют не только по жилым домам но и по детским салам. Леонид Данилович старый пердун, может ещё на колени стать.
 показати весь коментар
 
_14 раз нарушен т. н. "режим прекращения огня" = на самом деле нет никакого прекращения огня. Ваш Кэп!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору