 Камера зафіксувала наїзд автомобіля поліції на дитину в Конотопі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик виклала служба новин ТСН.
На кадрах видно момент аварії. Перехожі евакуювали дитину за лічені хвилини після аварії, "швидку" не чекали. Для цього знайшли широку дошку і на ній, як на носилках, понесли хлопця до лікарні, розташованої неподалік.
Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенсько-Троїцькій в Конотопі. Дитину госпіталізували.
Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.
грамматика это типа шрапнель из железяк весом в один грамм ?
вопрса ведь не было ?
и как бы это я вам написал, а не вы мне ?
рошенки прут ?
посему повторяю с самого начала. предлагаю тебе подтвердить, что ты ходил в школу в Украине, пройдя несложный тест. принимаешь предложение?
о тестировании
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
но и это суржик хавает,
пысы живу в Кременчуг
слушайте Скрябина
Лично я считая, что в аварии виноват мэр Конотопа: ограничений по скорости в торговых центрах нет, островков безопасности на дорогах нет, "лежачих поличейских" (так называются бампы?) - нет, потому и имеется то, что имеется, ибо и водители, и пешеходы, и дети пошеходов-водителей одинаково ведут себя на дорогах, как дикари.
Я считаю, что вокруг меня очень много дураков на дорогах, потому я всегда, ВСЕГДА, даю дураку дорогу, но это не всегда возможно, к сожалению. Я бы в жизни не стала рассекать по городу Конотопу в такую погоду со скоростью 60 км/час, а сбросила бы ее до 40, и фары включала, разумеется,
От дураков есть только одна защита - физический "барьер", препятствие, которое препятствует дураку покончить с собой по идиотизму.
Однако, даже если правилами не предусмотрено сбрасывать скорость у торговых центров, особенно в дождь, то лучше держать такую скорость, чтобы можно было оттормозится "с запасом".
И да, я была в такой ситуации, когда две девочки выбежали на дорогу; водитель затормозил (и был хороший запас).
Девочки, по-моему, даже не поняли, что произошло, а мы дома "отпаивались", и нет, не валерьянкой.
Он бежал со всего хода не думая что там дорога, на видео видно шо ему пофиг.
Это у них новая игра по типу Синего кита!
Мало сбил надо было сразу сделать отбивную, даунам не место среди людей!
Естественный отбор!
ребёнок бросился под машину
Но. Водитель отреагировал только после столкновения. До события - реации ноль. Ни торможения, ни попытки взять влево.
Взял бы левее на 50 см и мальчик просто ударился о бок машины.
по вашему водителю не мешало бы на педаль нажать ...
Потрібно підійти до переходу пропустить автомобілі і аж потім переходити дорогу, а не перебігати її, або кидатись під колеса розраховуючи на те що зупиняться і пропустять!!!!
Пропустять, якщо перехід обладнаний світлофором!
Але пацана звичайно жалко, батьки падлюки, не навчили переходити дорогу!
что то вы путаете
не даёт гарантий это да, а преимущество у пешехода
но выбегать нельзя
выше чел приводил обязанности пещехода
самое интересное пока пешеход несадится за руль он всегда думает что он прав, самые прилежные пешеходы это водители. Надо вводить со школы изучение ПДД и сдачу на права вождения авто по окончании школы, а еще лучше снизить возрастной порог на сдачу прав на вождение мопедов или скутеров. и ввести обязательный курс в школах.
А властям пох, шо люди гибнут - лишь бы не их дети, которые на люксовых танках типа Лэндкрусеров уже передвигаются по городу...
Законы старика Дарвина рулят.
В такой ситуации среагировать и остановить машину практически невозможно
Маленькое быдлятко не воспитали родители, за что все и получили.