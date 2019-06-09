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 Камера зафіксувала наїзд автомобіля поліції на дитину в Конотопі. ВIДЕО

Опубліковано відео з камери спостереження магазину в Конотопі, на якому видно, як поліцейський автомобіль збиває 10-річну дитину 7 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик виклала служба новин ТСН.

На кадрах видно момент аварії. Перехожі евакуювали дитину за лічені хвилини після аварії, "швидку" не чекали. Для цього знайшли широку дошку і на ній, як на носилках, понесли хлопця до лікарні, розташованої неподалік.

Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенсько-Троїцькій в Конотопі. Дитину госпіталізували.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейському, який наїхав на дитину в Конотопі, повідомлено про підозру. Його начальника відсторонено від служби

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131366
 
 
 Топ коментарі
 
да там в 10 метрах зебра нарисована, нет этот дебил бежал через дорогу очень торопился, мусора свиньи, но здесь вина этого дебила акселерата налицо.
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Війна Сьогодні‏ @war_in_UA 7 июн.

Водій маршрутки в Дніпропетровській області образив та нахамив матері українського воїна, який загинув в АТО під Іловайском. "Ти в АТО чи що служила? Ну і що, що твій син загинув. С*ка, бл**, знав би, не зупинився. Пиши скаргу, я не боюся нікого".
Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе - Цензор.НЕТ 3553
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За метр от проезжающей машины бросаться под колёса, да водитель не смог бы затормозить в любом случае. Ну дождь и что? Можно с закрытыми глазами бежать куда угодно? А может стать и посмотреть по сторонам?
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я знаю ответ. мне интересна была твоя реакция. реакция типичная для зелефанта: зассал.
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та ладно, ты ж дажене угрожал или это была скрытая угроза,
грамматика это типа шрапнель из железяк весом в один грамм ?
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ответ на что ?
вопрса ведь не было ?
и как бы это я вам написал, а не вы мне ?
рошенки прут ?
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тарификация твоего "труда" порождает удивительно гадкие тексты. посему искать глубокий (или просто) смысл в твоей писанине - занятие малопродуктивное.

посему повторяю с самого начала. предлагаю тебе подтвердить, что ты ходил в школу в Украине, пройдя несложный тест. принимаешь предложение?
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у меня есть Аттестат о среднем образовании, что ещё ?
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понятно: будешь отвечать невпопад пока мне не надоест. уже надоело. кто хотел увидеть, кто ты такой, тот увидел.
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кроме того, вы не повторяете , а врёте, как порошенко, мне до этого ничего не предлогали, но ваш одмин закрыл комент, автору которого вы делали предложения
о тестировании
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На простой вопросик ответь. Вопрос в рамках программы средней школы с русским языком обучения.
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
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не знаю, кроме прикрастных особо ничего не услышал,
но и это суржик хавает,
пысы живу в Кременчуг
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та что тавой, не напрягайтесь сильно,
слушайте Скрябина
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мне не очень нравится песня, переслушивать не буду
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Водитель из машины тоже выбежал, в светлой рубашке, если не ошибаюсь.

Лично я считая, что в аварии виноват мэр Конотопа: ограничений по скорости в торговых центрах нет, островков безопасности на дорогах нет, "лежачих поличейских" (так называются бампы?) - нет, потому и имеется то, что имеется, ибо и водители, и пешеходы, и дети пошеходов-водителей одинаково ведут себя на дорогах, как дикари.
Я считаю, что вокруг меня очень много дураков на дорогах, потому я всегда, ВСЕГДА, даю дураку дорогу, но это не всегда возможно, к сожалению. Я бы в жизни не стала рассекать по городу Конотопу в такую погоду со скоростью 60 км/час, а сбросила бы ее до 40, и фары включала, разумеется,

От дураков есть только одна защита - физический "барьер", препятствие, которое препятствует дураку покончить с собой по идиотизму.
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В данном случае виноваты родители ребенка! Вина мера косвенная! Бросить ребенка ночью одного на улице это верх долпое...зма!
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Это потому что людей можновладци за скот считают. Гей быкы чого ви сталы!!
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Не кожен так ганяє по мокрому асфальту біля торгового центру.
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Сбил бы тот, кто не соблюдает ПДД.
Однако, даже если правилами не предусмотрено сбрасывать скорость у торговых центров, особенно в дождь, то лучше держать такую скорость, чтобы можно было оттормозится "с запасом".
И да, я была в такой ситуации, когда две девочки выбежали на дорогу; водитель затормозил (и был хороший запас).
Девочки, по-моему, даже не поняли, что произошло, а мы дома "отпаивались", и нет, не валерьянкой.
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Порошенко создал преступную ситестему власти, вот и результат.
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он жадный, такой подарок и на шару ?
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Менты конечно козлы,но в данном случае на его месте мог быть любой водитель.Ребенка не научили ПРЕЕХОДИТЬ доогу,как указано в ПДД.Он неожиданно выскочил и быстро побежал под машину.п 4.7 ПДД Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
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За метр от проезжающей машины бросаться под колёса, да водитель не смог бы затормозить в любом случае. Ну дождь и что? Можно с закрытыми глазами бежать куда угодно? А может стать и посмотреть по сторонам?
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Я бы ещё ремня бы этому сорочку высыпал!
Он бежал со всего хода не думая что там дорога, на видео видно шо ему пофиг.
Это у них новая игра по типу Синего кита!
Мало сбил надо было сразу сделать отбивную, даунам не место среди людей!
Естественный отбор!
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так при чём тут мусора ?
ребёнок бросился под машину
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Мусор был за рулем! Нельзя шоб ребенка 10-ти лет после лечения посадили на 3 года за ДТП, с отстрочкой наказания до наступления 18-ти летия. А мусора могут и так сделать - прецеденты есть. Мне пох мент он или просто мусор с правами - нужно справедливое следствие и правильные выводы. Водителю - скидка, если это было сверх его воли, дорожникам и властям - метла в руки если не поставили правильно знаки, светофоры и лежачих полицейских, судьям - зарплату инженера если они знают таблицу умножения и шо такое квадратный корень в общих понятиях...
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в своё время мне не удалось объяснить судье, что 1/2 - 1/3 = 1/6. не поверила! Камера зафіксувала наїзд автомобіля поліції на дитину в Конотопі - Цензор.НЕТ 4263
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Они специально не хотят математику учить, чтобы их на инженерскую зарплату не перевели...
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я о том, что ситуация не из за должности
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З першого класу загальноосвітніх шкіл треба вводити хоч три рази на тиждень уроки по ПДР. Це не менш важливо ніж уроки української. Це, на мою думку, надважливо.
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Мент 9 років їздив цією дорогою,знаючи що там перехід...на такій швидкості перти в центрі міста,без мигалок,коли лупить шквальний дощ і люди ховаються від нього..
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Як що вам не зрозуміло, я не виправдовую водія, а пропоную ввести обов'язкове вивчення ПДР на одному рівні з українською, чи іншими предметами ЗОШ. І це врятувало б не оде життя дітей.
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Да. Бежать по пешеходному переходу нельзя.
Но. Водитель отреагировал только после столкновения. До события - реации ноль. Ни торможения, ни попытки взять влево.
Взял бы левее на 50 см и мальчик просто ударился о бок машины.
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а если бы ударился о бок, то можно не тормозить и ехать дальше ?
по вашему водителю не мешало бы на педаль нажать ...
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Я это и написал. Непонятны Ваши претензии!
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всё ок, это я просто развивал тему, простите
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Пішохідний перехід не дає переваги для пішоходів!!!
Потрібно підійти до переходу пропустить автомобілі і аж потім переходити дорогу, а не перебігати її, або кидатись під колеса розраховуючи на те що зупиняться і пропустять!!!!
Пропустять, якщо перехід обладнаний світлофором!
Але пацана звичайно жалко, батьки падлюки, не навчили переходити дорогу!
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Мусорок не виновен конечно, им можно за рулем летать, как взбрело в голову.
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Положи права и учи пешеходов личным примером - как жить на зебре с одной стороны улицы. Через полгода проезжающие водители с тобой уже здороваться будут, кулечки с едой тебе оставлять, а ты будешь известен как "Тот, который пропускает на зебре"
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можно номер пункта правил ?
что то вы путаете
не даёт гарантий это да, а преимущество у пешехода
но выбегать нельзя
выше чел приводил обязанности пещехода
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это результат работы гаишников на протяжении 30лет, когда они специально ставили подсадных на дорогах и штрафовали водителей за непропуск пешехода, далее просто приучили пешеходов что они всегда правы... типа я же иду машина должна сама остановиться, эти дятлы приучили своих детей вот и результат, сами менты наступили на свои же грабли,
самое интересное пока пешеход несадится за руль он всегда думает что он прав, самые прилежные пешеходы это водители. Надо вводить со школы изучение ПДД и сдачу на права вождения авто по окончании школы, а еще лучше снизить возрастной порог на сдачу прав на вождение мопедов или скутеров. и ввести обязательный курс в школах.
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Мусор был за рулем! Нельзя шоб ребенка 10-ти лет после лечения посадили на 3 года за ДТП, с отстрочкой наказания до наступления 18-ти летия. А мусора могут и так сделать - прецеденты есть. Мне пох мент он или просто мусор с правами - нужно справедливое следствие и правильные выводы. Водителю - скидка, если это было сверх его воли, дорожникам и властям - метла в руки если не поставили правильно знаки, светофоры и лежачих полицейских, судьям - зарплату инженера если они знают таблицу умножения и шо такое квадратный корень в общих понятиях...
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а я за то чтобы ребенку выписали административное нарушение через суд, чтобы когда он попадет второй раз под машину, то водитель который его собьет второй раз был бы невиновен.
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А то что весть тротуар заставлен машинами не кого не смущает? Обзора ноль что у пешехода,что у водителя. Нужно что бы люди гибли,тогда власти обратят внимание на везде растравленные машины кое как? На любом тротуаре,в любом дворе всегда куча машин и хозяевам пофиг что они всем мешают. Когда за это будут наказывать?!
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Ментам нужно получить право расстреливать из травмата нарушителей их правил на месте до трех раз - иначе вони не могуть ничього сделать бо законы ******!
А властям пох, шо люди гибнут - лишь бы не их дети, которые на люксовых танках типа Лэндкрусеров уже передвигаются по городу...
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Если там нет официально обозначенного перехода (со светофором, или просто зебры - неважно), то к ментам претензий никаких. Они ничего не нарушили. Единственное что может быть им предъявлено - это если у них на спидометре было больше 60 км/ч (или сколько там положено по максимуму в пределах торгового центра).
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Пацан - полный придурок. Именно для таких поставлены металлические ограждения, но данный случай особый: надо бы и колючку под напряжением.
Законы старика Дарвина рулят.
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Вони там всі хлоп'ята в Конотопі цікаві. Безконтрольні як би. Я там часто буваю. По центру міста ходять курять. Да і взагалі місто справляє таке враження як від повії.
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коменти про збиту дитину не закрили, а про самогубця-євробляхера на Мерседесі навпаки. Чому?
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Думая, винить мусоров в наезде наезде нельзя, хотя они, как правило, дерьмо.
В такой ситуации среагировать и остановить машину практически невозможно
Маленькое быдлятко не воспитали родители, за что все и получили.
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Ну и куда он побежал, вины водителя тут не вижу, ну может чуток опоздал с тормозом.
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Ну да, оно летело на машине, как ненормальное, не соображая, что скользко, что пешеходный переход рядом, и оно не виновато...
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По любому виноват водитель лететь с такой скоростью в темное время суток в густонаселенной местности да еще и с ограниченным обзором. Еще наверное и СМСку своей шлюхе писал. Не малого, так еще старика какого-то сбил бы с вероятностью 100%. Вопрос только времени. Город для людей создан, а не для несущихся машин-убийц.
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Скорость должна быть замерена по предельной для данной дороги. Если было превышение - вина однозначно есть; если превышения не было - водитель ни в чём не виноват.
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шо ты мелешь там скорость 50-60км в час.
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Мусор, скорость должна быть выбрана такая, чтобы обеспечить безопасность для себя и окружающих. Если густой туман к примеру, то это не означает что ты мчишься 59 км в час и кто не запрятался, я не виноват.
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Комментаторы здесь собрались или менты, или чересчур повзрослевшие, забывшие какими были в 10 лет...
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Родители забыли пояснить пацану: для чего существуют заборы.
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Родители вообще на пацана болт положили отправив его самого через дорогу!
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Десь дві секунди було у водія щоб натиснути на тормоз. Це не так вже й мало. Яка швидкість?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїКамера зафіксувала наїзд автомобіля поліції на дитину в Конотопі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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