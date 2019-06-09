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Все про:NASA (19) Марс (6) будівництво (401)

 NASA запустила онлайн-трансляцію збірки нового марсохода. ВIДЕО

Фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA запустили онлайн-трансляцію збірки нового марсохода для місії "Марс-2020".

Звуку в трансляції немає, але з понеділка по четвер вдень і ввечері в чаті можна задати питання фахівцям, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA відправить туристів на МКС

Оснащений 23 камерами, ровер створений на базі конструкції "К'юріосіті". Старт місії "Марс-2020" заплановано на липень 2020 року, а посадка на поверхню планети має відбутися в лютому 2021 року. У межах програми планують знайти можливі сліди мікроорганізмів, а також вивчити геологічні процеси на планеті і перевірити технології, які можуть бути використані за можливої висадки людей на планеті.

Апарати будуть працювати в 45-кілометровому кратері Езеро, який розташований на заході рівнина Ісіди і на північ від екватора. Це один із найдавніших районів на Марсі.

Зараз йде активна збірка ровера в стерильній кімнаті High Bay 1 в Лабораторії реактивного руху NASA. У кімнаті встановили веб-камеру, яка веде безперервну трансляцію всіх дій інженерів і технічних фахівців, що працюють з марсоходом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA оприлюднило останню панораму, сфотографовану марсоходом Opportunity. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131358
 
   
 Топ коментарі
 
А в обратную сторону будет - "Государево очко"?
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Так будет большая экономия, т.к. 73% часто даже заголовков статей не читают, а сразу постят комментарии.
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За тем как другие работают можно наблюдать бесконечно 😁
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Сушняк не собирают. Он сам собирается возле пивнушек по утрам. Там и берите---пока сухой!
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Зря стараются. Кацапы уже туда летят. На подлёте. Завтра к ночи уже будут яблони на Марсе сажать! Там за агронома пуздро что в танк не влазило-не вылазило.
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Не надо фейки распространять. Не яблони, а груши...
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Из песни слов не выкинешь! Яблони там должны цвести.
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У Вас недостоверная информация (наверно из укро-СМИ), уже песню опять переписали и будут садить груши...
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Пральна. Йаблані цветут, а груші, околачівают.

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Какие вы недалекие - березки будут сажать.
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Вы еврей? Они срутся насчет деревьев по мотиву песни "Катюша".
Это классика. Это знать надо!(залазиет на броневик, падает)
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США
NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода.

кацапия
Путин сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око". Такое обещание дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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А в обратную сторону будет - "Государево очко"?
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неее!! если как говориш в ,,обратную сторону"то по логике должно быть ,,Государю в очко"!(или как вариант очередной нож в спину)
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Не-не-не!
У кацапов это должно называтся "шикалатный глаз"
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В составе: "концентрат для пончиков"
Я даже боюсь предположить что так наконцентрировали -
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Треба їм підказати, щоб не забули укомплектовати цього ровера системою очищення / захисту від пилу активних поверхонь сонячних батарей.
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Ну вот, чуть не провалили миссию NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 7842
Как же хорошо шо есть такие исследователи как digital staff - возьмите его на работу к себе. Меньше чем 150 баксов в час - не предлагать. Такой высококлассный специалист и обидится может NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 9226
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Как тебе такое, Илон Маск?
Американским шпионам удалось раздобыть сверхсекретные кадры с одного из заводов роскосмоса. В стерильном цеху производится сборка не имеющего аналогов космическаго корабля:
https://www.youtube.com/watch?v=Jh9XKphWUKw
Ну и тут еще немножко:
NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 5443
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та это всекуйня...у нас вот Грося презентовал новую стратегию ....стоит почитать NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 2540 ...( по просьбе читателей теперь наша газета будет выходить в рулонах и без текста)
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Так будет большая экономия, т.к. 73% часто даже заголовков статей не читают, а сразу постят комментарии.
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да стопудово !!! скоро баржи с кавунами погоним по Днепру !!!! у них ассоциация с космосом только Леня... NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 6345
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А пасти арбузы не пробовал, у них ведь есть хвостик и они бы, наверно, шли самоходом? А если ещё шоколад, соя, свинарчуки, порохоботы... так на арбузах можно было бы межгалактический перелёт совершать
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Стадо ждет команду лахтинских пастухов.
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Молодцы! Жаль, что наша космическая отрасль додыхает...((
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Да. США сказали Гандурашке: «Всьо. Ізвозчік болєє нє нужєн.»
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Не знаю, что они кому сказали, но то, что космическая отрасль Украины еле дышит, это факт. А в 18 году не получила ни копейки из бюджета на научную программу. тоже факт.
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00:01, 6 июня 2019
Спускают на землю.
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег.
https://lenta.ru/articles/2019/06/06/rosmoney/
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В США успешно запустили ракету, в разработке которой участвовала Украина
события на тк украина
12 ноября 2017, 18:55 Просмотров: 2643https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-uspeshno-zapustili-raketu-v-razrabotke-kotoroy-uchastvovala-ukraina-1071459.html

АМЕРИКАНЦЫ УСПЕШНО ОТПРАВИЛИ В КОСМОС РАКЕТУ С УКРАИНСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ
Понедельник, 21 Мая 2018, 14:00
В понедельник, 21 мая, США вывели на орбиту космический корабль Sygnus посредством американской ракеты-носителя Antares с украинской первой ступеньюhttp://www.dsnews.ua/economics/amerikantsy-uspeshno-otpravili-v-kosmos-raketu-s-ukrainskim-21052018140000

В США успешно протестировали двигатель украинского-американской ракеты (ФОТО, ВИДЕО)

uatv

11.03.2019https://rus.uatv.ua/v-ssha-uspeshno-protestirovali-dvigatel-ukrainskogo-amerikanskoj-rakety-foto-video/
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Ну да, ступени к чужим ракетам еще делаем, советская школа еще жива. Но к сожалению все это идет на убыль, а могло бы приносить миллиарды долларов!
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«Немецкая школа Вильгельма Гертрупа, Зам Фон Брауна. Остров Горячий. Погуглите.


Ну и свежачок про «додихающіх»
05:04 18.04.2019 В США запустили ракету с Antares, которая разрабатывалась с участием украинского КБ "Южное" .
Ракета Antares корпорации NorthropGrumman запущена с космодрома NASA Wallops в Вирджинии в 16:46 по восточному времени.
Главная конструкция маршевой ступени - разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше в сотрудничестве с Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА и РАПИД (Чернигов).
Грузовой корабль Cygnus доставит на станцию примерно 3,5 тонн груза, среди которого оборудование для научных исследований и продовольствие .»
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Я привёл выбрав разные года...
А на убыль, это значит, что было по два - три - четыре двигателя в год?
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Ознакомьтесь с экономической составляющей этой отрасли в Украине. Цифры все скажут.
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Двигатели на "Антарес" ставятся не украинские, а кацапские, не знать этого стыдно (это я не про Вас, а про журналистов). И да, украинское космическое ракетостроение идёт на убыль, это суровая правда. Но по другому и не могло быть, основной заказчик стал агрессором.
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америкосы жалкие плагиаторы . переплюнуть онлайн строительство говняного петуха все равно не получится NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 9685
NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 689
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на расее тоже онлайн-трансляция.очередного петуха из говна собирают NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 4987
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а в Украине что собирают, твои тупые посты?
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Нет, твою Армаду толкают по Красной площади, проводя учения - заглохший двигатель. Потом будут учения - отвалилась гусеница... :D
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типо беларус, закуси гусенецей и не гавкай. Павло кит вже прибув на свою малу Батьківщину і строїть із себе Пророка
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Нет, типа у "самых настоящих украинцев", вроде тебя дважды два равно пять.

Ты ещё за Шеремета не ответил, чтобы открывать рот, говорящий от имени всей Украины.
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лучше смотреть на сборку марсохода чем на комменты ждботов
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В Украине события поинтереснее....тут полным ходом разворачивается спец операция "разведи лоха", и 25% уже повелось NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода - Цензор.НЕТ 5101
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там 100% развод если начать играть в эти напёрстки, только напалм
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономNASA запустила онлайн-трансляцію збірки нового марсохода. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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