 NASA запустила онлайн-трансляцію збірки нового марсохода. ВIДЕО

Звуку в трансляції немає, але з понеділка по четвер вдень і ввечері в чаті можна задати питання фахівцям, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Оснащений 23 камерами, ровер створений на базі конструкції "К'юріосіті". Старт місії "Марс-2020" заплановано на липень 2020 року, а посадка на поверхню планети має відбутися в лютому 2021 року. У межах програми планують знайти можливі сліди мікроорганізмів, а також вивчити геологічні процеси на планеті і перевірити технології, які можуть бути використані за можливої висадки людей на планеті.
Апарати будуть працювати в 45-кілометровому кратері Езеро, який розташований на заході рівнина Ісіди і на північ від екватора. Це один із найдавніших районів на Марсі.
Зараз йде активна збірка ровера в стерильній кімнаті High Bay 1 в Лабораторії реактивного руху NASA. У кімнаті встановили веб-камеру, яка веде безперервну трансляцію всіх дій інженерів і технічних фахівців, що працюють з марсоходом.
Это классика. Это знать надо!(залазиет на броневик, падает)
NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода.
кацапия
Путин сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око". Такое обещание дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
У кацапов это должно называтся "шикалатный глаз"
Я даже боюсь предположить что так наконцентрировали -
Как же хорошо шо есть такие исследователи как digital staff - возьмите его на работу к себе. Меньше чем 150 баксов в час - не предлагать. Такой высококлассный специалист и обидится может
Американским шпионам удалось раздобыть сверхсекретные кадры с одного из заводов роскосмоса. В стерильном цеху производится сборка не имеющего аналогов космическаго корабля:
https://www.youtube.com/watch?v=Jh9XKphWUKw
Ну и тут еще немножко:
Спускают на землю.
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег.
https://lenta.ru/articles/2019/06/06/rosmoney/
события на тк украина
12 ноября 2017, 18:55 Просмотров: 2643https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-uspeshno-zapustili-raketu-v-razrabotke-kotoroy-uchastvovala-ukraina-1071459.html
АМЕРИКАНЦЫ УСПЕШНО ОТПРАВИЛИ В КОСМОС РАКЕТУ С УКРАИНСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ
Понедельник, 21 Мая 2018, 14:00
В понедельник, 21 мая, США вывели на орбиту космический корабль Sygnus посредством американской ракеты-носителя Antares с украинской первой ступеньюhttp://www.dsnews.ua/economics/amerikantsy-uspeshno-otpravili-v-kosmos-raketu-s-ukrainskim-21052018140000
В США успешно протестировали двигатель украинского-американской ракеты (ФОТО, ВИДЕО)
uatv
11.03.2019https://rus.uatv.ua/v-ssha-uspeshno-protestirovali-dvigatel-ukrainskogo-amerikanskoj-rakety-foto-video/
Ну и свежачок про «додихающіх»
05:04 18.04.2019 В США запустили ракету с Antares, которая разрабатывалась с участием украинского КБ "Южное" .
Ракета Antares корпорации NorthropGrumman запущена с космодрома NASA Wallops в Вирджинии в 16:46 по восточному времени.
Главная конструкция маршевой ступени - разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше в сотрудничестве с Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА и РАПИД (Чернигов).
Грузовой корабль Cygnus доставит на станцию примерно 3,5 тонн груза, среди которого оборудование для научных исследований и продовольствие .»
А на убыль, это значит, что было по два - три - четыре двигателя в год?
Ты ещё за Шеремета не ответил, чтобы открывать рот, говорящий от имени всей Украины.