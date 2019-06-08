 Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ОТУ "Північ", окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 мм і 80 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Обстріли тривали майже дві години. Зокрема, противник випустив понад 50 снарядів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. "На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати ворога уточнюються", - наголошується в повідомленні.

"Цинічне і демонстративне використання ворогом заборонених артилерійських систем демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації і окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей", - підкреслюють в ОТУ.

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