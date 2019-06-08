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 Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ". ВIДЕО

У суботу, 8 червня, вкотре було зафіксовано випадок обстрілу позицій українських воїнів із використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння з боку Горлівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ОТУ "Північ", окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 мм  і 80 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли житлову багатоповерхівку в Майорську, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Обстріли тривали майже дві години. Зокрема, противник випустив понад 50 снарядів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. "На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати ворога уточнюються", - наголошується в повідомленні.

"Цинічне і демонстративне використання ворогом заборонених артилерійських систем демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації і окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей", - підкреслюють в ОТУ.

Читайте також: Жодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТУ "Північ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131353
 
 
 Топ коментарі
 
Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3616Myroslav Hai
3 год ·

У мене погані прогнози.
Боюся, що ми матимемо повну дестабілізацію країни і часткову втрату управління.
Ганебні, капітуляційні рішення та проросійський реванш, який ми спостерігаємо, приведуть до нового громадянського протистояння та Майдану у більш жорсткій його формі.

Росія скористається цим і відбере частину територій, де зможе мати реальний контроль.
Україна зайде до НАТО і ЕС трохи меншою, ніж навіть у 2015 році.
І співаки, актори та телеведучі не зможуть нічого цьому протиставити.
Моя родина переселиться на західну Україну, а я буду бігати з калашом десь по лівобережній.
Тепер треба думати, як цього уникнути.
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Мля..так а хто тепер врахх..Всі пацріотокацапи знали що врахх в кієвє і ліпецке..А тепер гдє врахх???
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Вброс рупора... так для общей инфы... если правда печально...
В ДНР заявили, что уничтожили ответным огнем минометный расчет ВСУ

https://news.rambler.ru/world/42312948-v-dnr-zayavili-chto-unichtozhili-otvetnym-ognem-minometnyy-raschet-vsu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
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Ну так *баните в ответ туда чтобы все смешалось с землей. Раз-другой хорошо ответите и на следующий раз жители Горловки если не конченые дураки будут сами палками выгонять из своих дворов расийские войска чтобы не прилетела ответка. Потому что жизнь одного украинского солдата важнее всего населения Горловки.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВорог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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