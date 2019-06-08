 З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
Поховали героя на сільському кладовищі Комарівки. У нього залишилася дочка.
Едуард Дмитрович Лазарєв народився 4 серпня 1970 року в Бродах. Здобув середньотехнічну освіту. 29 вересня 2015 року був призваний Бродівським РВК Львівської області, брав участь у бойових діях, а недавно підписав новий контракт і повернувся на передову.
Служив молодшим сержантом, водієм-електриком мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади.
Загинув Едуард Лазарєв 4 червня о 17:30 у районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області від численних осколкових поранень, отриманих унаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ГАЗ-66, яка перевозила продукти харчування до позицій підрозділу.
Родным и близким искренние соболезнования....
Допомагай Боже душі героя у Раю.
Від сьогодні кожен зе-виборець - убивця
https://vmylenko.com/2019/06/07/ze-murderers/
Всем смотреть видео.
https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602
Пресс-секретарь ГлавЗЕбила обвинила ВСУ в стрельбе по школам и больницам. Ходят судить ветеранов?
https://ovision.com.ua/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-strelbe-po-shkolam-i-bolnicam-xodyat-sudit-veteranov/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook