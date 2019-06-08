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 З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині. ВIДЕО

У селі Комарівка Бродівського району Львівської області відбулося прощання із загиблим водієм-електриком мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади Едуардом Лазарєвим.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Поховали героя на сільському кладовищі Комарівки. У нього залишилася дочка.

Едуард Дмитрович Лазарєв народився 4 серпня 1970 року в Бродах. Здобув середньотехнічну освіту. 29 вересня 2015 року був призваний Бродівським РВК Львівської області, брав участь у бойових діях, а недавно підписав новий контракт і повернувся на передову.

Служив молодшим сержантом, водієм-електриком мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Загинув Едуард Лазарєв 4 червня о 17:30 у районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області від численних осколкових поранень, отриманих унаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ГАЗ-66, яка перевозила продукти харчування до позицій підрозділу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131352
 
 
 Топ коментарі
 
Зєля святкує смерті українських військових

Від сьогодні кожен зе-виборець - убивця

https://vmylenko.com/2019/06/07/ze-murderers/

С воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе 4 июня, простились на Львовщине - Цензор.НЕТ 246
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Склоняемо голови.
Допомагай Боже душі героя у Раю.
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Только тот, кто готов умереть обретет новую жизнь
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Вечная и светлая память Эдуарду...... Пусть покоятся с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования....
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Склоняемо голови.
Допомагай Боже душі героя у Раю.
 показати весь коментар
 
 
Зєля святкує смерті українських військових

Від сьогодні кожен зе-виборець - убивця

https://vmylenko.com/2019/06/07/ze-murderers/

С воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе 4 июня, простились на Львовщине - Цензор.НЕТ 246
 показати весь коментар
 
 
Рашисты-неофашисты,с вами воюют рускоязычные и этнические русские из всех регионов Украины,подонки прекратите подлую войну,животные!
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Спикер убийціы украинцев мародера и барыги Зеленского - любительница русского мира - мендель расказала про украинских карателей на Донбассе.
Всем смотреть видео.

https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602

З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині - Цензор.НЕТ 7381
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Да . а в это время Мендель рассказывает . что наши поддаются на провокации и в ответ обстреливают школы. детские сады и больницы от чего гибнут люди . Твари зебильные . что вы на это будете блеять - опять порох виноват .
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А когда военные избирали соплю народа, они не бредили?
Пресс-секретарь ГлавЗЕбила обвинила ВСУ в стрельбе по школам и больницам. Ходят судить ветеранов?
https://ovision.com.ua/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-strelbe-po-shkolam-i-bolnicam-xodyat-sudit-veteranov/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині - Цензор.НЕТ 7001
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Царство небесне, вічна пам'ять Герою...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїЗ воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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