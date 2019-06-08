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Все про:облгази (13) підпал (221) Нацполіція (7667) самогубство (267) Ужгород (120)

 Ужгородець загинув унаслідок самопідпалу, влаштованого через дії прокуратури, поліції та "Закарпатгазу". ВIДЕО

В опіковому відділенні ужгородської лікарні 7 червня помер 51-річний чоловік, який напередодні здійснив самопідпал перед будівлею Закарпатської обласної прокуратури.

До того він три роки судився з поліцією і газовою компанією через, на його думку, неправомірні дії з їхнього боку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Центр інформації про права людини.

Про деталі і причини трагічного випадку повідомляє місцевий "21 канал".

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Самопідпал стався 6 червня близько обіду навпроти обласної прокуратури, після чого чоловік кинувся в річку. Свідок події відразу викликав поліцію.

"Чоловіка витягнули. На місці працювали правоохоронці, а також медики, які госпіталізували потерпілого", - повідомила речниця місцевої поліції в коментарі "21 каналу".

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Однак, за словами головного лікаря обласної лікарні, чоловік зазнав 90% опіків тіла, що є несумісним із життям. Вранці наступного дня, 7 липня, він помер.

За фактом самопідпалу поліція зареєструвала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 КК України (доведення до самогубства).

Після його смерті справу передали до територіального управління Державного бюро розслідувань Львова для досудового розслідування.

"Однією з імовірних причин цього вчинку є його конфлікт, який мав місце в 2016 році з його участю і працівників правоохоронних органів, а також однієї з приватних установ краю. Зараз ця справа слухається в Ужгородському суді", - повідомила речниця обласної прокуратури Марина Берега.

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17 серпня 2016 року співробітники "Закарпатгазу" разом із представниками поліції прийшли відключати чоловікові газ через борг у 24 тисячі гривень. Водночас, за словами його дружини, напередодні вона була в офісі газовиків і повідомила, що від боргу не відмовляється і буде його поступово сплачувати. Але її не влаштовувало, що газовики не врахували 50% пільги чоловіка як пенсіонера - співробітника МВС з інвалідністю.

"Вони приїхали відключати нас від газу без рішення суду, не показали жодного папірця для вчинення своїх дій. Ми були проти, тому вони (газовики. - Ред.) викликали співробітників поліції. Спочатку поліцейські підійшли нормально, з’ясували ситуацію. Але потім їх відкликали газовики. Вони вже повернулись такі накручені і почали нас бити", - говорить дружина загиблого Наталія Устименко.

За її словами, працівники поліції "ламали руку" чоловікові, коли він намагався не упустити газовиків до власного двору.

Також, вона стверджує, що їх обзивали за національною ознакою.

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"Ці співробітники знущалися над нами. Чоловік - єврей, вони обзивали його "жидом", я росіянка, мене обзивали "москалькою", а синові говорили, щоб він ішов в АТО і заробив гроші на газ", - додала Устименко.

Врешті, щоб не впустити газовиків додому, чоловік кинув під ноги "коктейль Молотова". Дружина запевняє, що ніхто не постраждав від цих дій, а експертиза довела, що цей розчин не міг завдати шкоди.

Газ сім'ї таки відключили, а упродовж наступних шести місяців вони повністю погасили борг.

Дружина потерпілого подала заяву на дії поліції за заподіяння тілесних ушкоджень її чоловікові. Але паралельно з цим у відповідь прокуратура порушила справу проти самого чоловіка за опір діям поліції.

"Зі слів заявниці, неправомірними діями патрульних і працівників "Закарпатгазу" її чоловікові були заподіяні тілесні ушкодження. Але прокурори не виявила складу злочину в діях правоохоронців. Тому було закрито кримінальне провадження", - розповіла секретарка Ужгородського міського суду Надія Гейруш.

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Дружина спробувала оскаржити закриття справи. Якраз днями обласна прокуратура відмовила в її заяві на скасування. Саме ця відмова могла стати причиною самопідпалу.

Другу справу вже проти чоловіка, який опирався поліції, закриють за фактом смерті підозрюваного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131343
 
 
 Топ коментарі
 
Все логично: в т.н. ЛДНР Киев поставляет энергоресурсы задаром - т.е. конечно маржу покрывает украинский потребитель платой по завышенным тарифам (коммунальные услуги на оккупированных териториях смехотворны и понятия субсидий там не существует), а нарекакания на низкие соцвыплаты очень даже понятны "нашим людям" с той стороны разграничения, приезжающими к хунте за второй бандеровской пенсией.
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да конечно газ не причем, порохоопарыши, не знают насколько выросли тарифы при мародере потрошенко
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В Украине работающие люди не могут оплатить коммуналку. На субсидиях около 8 миллионов семей. А ежели не можешь оплатить коммуналку - надо себя спалить, как этот несчастный. Может все-таки спалить воровскую кодлу, которая довела народ до уровня какого-то Бандустана?
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а шо? газ отключают по рєшенію суда? бо наші газовщики відключают за місячний борг, а елєктрики так і за десятиденну затримку оплати
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Все логично: в т.н. ЛДНР Киев поставляет энергоресурсы задаром - т.е. конечно маржу покрывает украинский потребитель платой по завышенным тарифам (коммунальные услуги на оккупированных териториях смехотворны и понятия субсидий там не существует), а нарекакания на низкие соцвыплаты очень даже понятны "нашим людям" с той стороны разграничения, приезжающими к хунте за второй бандеровской пенсией.
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ничего подобного газ просто так за долги не отключают идут в суд да тайком так называемое ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО судья выдет Приказ...но можнодовести и перевести проесс в исковое... вот исполнение Приказа-Решения- должно быть с участием государственного или частного исполнителя и действия, которого можно обжаловать вышестоящему начальству, Министру Юстиции и в суде... и для обеспеения и недопущения противоправий привлекается полиция..... а тут газовщики взяли на понт.... в суд не пошли.... экономия затрат на суды.... госпошлину судебные расходыв % от суммы долга..не платили.... Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 6651 второе завести исполнтельное производство опять же сроки и затраты... а так пришли нагло вызвали "ментов" и те за бабки как Титушки рейдеры совершили ПРЕСТУПЛЕНИЕ... совместно с газовщиками... газовая контора потом долги получили, а вот полицаи оказались подвешенными за интимное место... одно жалко мужика сам мент... а так глупо.... если ты собрался кончать жизнь так не уйди как ушел а коллективно..ну вы поняли..забери с собой тех кто тебя "опустил".... а так...но скоро народ так и будет поступать...
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В Донецке однокомнатная квартира по всем тарифам обходится 600 рублей в месяц, меньше 300 гривен.
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Мусора затравили ,но зачем сжигать себя ,разберись ,как мужик со своими врагами и не важно в погонах они или в плавках а так это просто проявление слабости и глупость !
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ставити "лайк" рука не піднімається ...
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да кому нужны эти лайки? власть порохохряка людей в нищих превратила, люди от отчаяния уже поджигают себя сами
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нижче вже написав - додати нічого .
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И при чем тут газ, до бездействия полиции. Эти зедебилы даже прочитать статью нормально не могут. Написано же, погасили через пол года.
Все проблема у мужика с прокуратурой была, а не с газом.
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да конечно газ не причем, порохоопарыши, не знают насколько выросли тарифы при мародере потрошенко
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вижу, что ты соевый выдохся окончательно, поймал клина и присел на один и тот же вопрос, про зебаранов уже не упоминаешь, наверное врач тебе это делать запретил Ужгородець загинув унаслідок самопідпалу, влаштованого через дії прокуратури, поліції та "Закарпатгазу" - Цензор.НЕТ 9621
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ничего. сейчас портнов с мародером порошенко разберется и тогда посмотрим, как порохоклоун будет сопли свои пьяные в кпз пускать
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Закарпатье, тема шуфрича и рыгов, там у них всегда была раскачка...
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в нормальних країнах такі речі викликають гострий резонанс і масшатбні заворушення - Ян Палах

але тут все всім пофігу - от і "маєм те , що маєм !" (с)
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Разбираться в деталях смысла уже нет. Не стало человека---жуткую смерть принял. Всю верхушку гос-службы, прокуратуры, ментовки и газ-конторы с первыми замами уволить без права работать по профессии и занимать должности или выбиратся в выборные должности. Посадить сложно. пусть работают простыми. Полная замены верхушки автоматически. Должно стать нормой. Или в =опе навеки. Есть до чёрта стран где газу сроду не было. Но в доме у каждого там валом его. Скажи что люди за газовые долги погибают---да не поверят.
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"как пенсионера - сотрудника МВД с инвалидностью."

Ще кажуть що ворон ворону око не виклює.
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Охота феодалов на живых людей (Лозницкий), отрезание голов оппозиционным журналистам (Гонгадзе), обливание кислотой активистов (Гандзюк), убийство полицейскими ребенка из табельного оружия (Кирилл Тлявов), убийство полицейскими студента в райотделе (Индило) судьи долларовые мультимиллионеры (Зварыч, Татьков, Емельянов). Средняя пенсия и зарплата 50 и 200 долларов США (статистика). 8 миллионов семей не могут оплатить коммуналку (информация Гройсмана). Выезд населения из страны со скоростью 1 миллион в год (заявление МИДа).

Не могу себе представить таких новостей в Германии или США. Украина на 28 году независимости находится где-то на уровне Зимбабве.
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А так же убийство политических противников - пример Чорновола и других.
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В Украине работающие люди не могут оплатить коммуналку. На субсидиях около 8 миллионов семей. А ежели не можешь оплатить коммуналку - надо себя спалить, как этот несчастный. Может все-таки спалить воровскую кодлу, которая довела народ до уровня какого-то Бандустана?
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ці питання вирішуються (тобто - зараз не вирішуються..) на рівні свідомості , або підсвідомості ... менталітет такий і нічого з цим не поробиш ..((
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Ещё один. Ты статью нормально читал или нет. После отключения газа, они все погасили через полгода. Проблемы у мужика были не с камуналкой, а с прокуратурой которая не видела нарушение со стороны газовщиков, что без решения суда отключают, и полиции. И из за этого он себя и сжёг.
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Хитрожопий мужик хотів палить, а не платить!!!
А Коли лавочка закривається так тоді і поліція, і прокуратура, і газ винуваті, але тільки не вори, які не платять а жеруть!!!
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а мог ли пенсионер платить такую мыролюбную цену на газ?
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Та да падлюка хотел Кобелеву маму в Америке без денег оставить.
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А вообще, до какого отчаяния нужно дойти, чтобы облить себя бензином и чиркнуть спичкой. Это страшно. Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 5691
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Надо было брать винтовку и искать начальника, который отправил газовщиков гопнически перекрывать газ.
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У комунальнього сталинизма те же хозяева, что и у голодомора - иудоглобализаторская мафия. Тот случай, когда от иудоглобализации пострадал сам иуд.
Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза" - Цензор.НЕТ 1129
Золотое сечение с глазом - традиционньій символ иудоглобализации.
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Чоловік вчора слухав трусєльмана, хтось коментами обійшовся, а він рішучий...
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ПОРА НАРОДУ БРАТЬ ЗАКОН В СВОИ РУКИ !!! И НЕ ЖАЛЕТЬ КОРРУПЦИОННЫХ НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
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Жаль мужика конечно, ну, а полиция аваковская действительно твари, самые настоящие.
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ну что свиносоя. с мыролюбной реформой вас. даже двумя. - потужной ценой на газ и безальтернативной реформой новой полиции - очьень важьно.
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Ужас какой то.
Но я не совсем понимаю ситуации. Если не возможно жить и есть возможность уехать в Израиль, то почему не уехать.
Но, если уже решил уйти, то хотя бы попробуй забрать с собой своих врагов.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУжгородець загинув унаслідок самопідпалу, влаштованого через дії прокуратури, поліції та "Закарпатгазу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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