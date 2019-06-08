 Ужгородець загинув унаслідок самопідпалу, влаштованого через дії прокуратури, поліції та "Закарпатгазу". ВIДЕО

До того він три роки судився з поліцією і газовою компанією через, на його думку, неправомірні дії з їхнього боку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Центр інформації про права людини.

Про деталі і причини трагічного випадку повідомляє місцевий "21 канал".

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Самопідпал стався 6 червня близько обіду навпроти обласної прокуратури, після чого чоловік кинувся в річку. Свідок події відразу викликав поліцію.

"Чоловіка витягнули. На місці працювали правоохоронці, а також медики, які госпіталізували потерпілого", - повідомила речниця місцевої поліції в коментарі "21 каналу".

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Однак, за словами головного лікаря обласної лікарні, чоловік зазнав 90% опіків тіла, що є несумісним із життям. Вранці наступного дня, 7 липня, він помер.

За фактом самопідпалу поліція зареєструвала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 КК України (доведення до самогубства).

Після його смерті справу передали до територіального управління Державного бюро розслідувань Львова для досудового розслідування.

"Однією з імовірних причин цього вчинку є його конфлікт, який мав місце в 2016 році з його участю і працівників правоохоронних органів, а також однієї з приватних установ краю. Зараз ця справа слухається в Ужгородському суді", - повідомила речниця обласної прокуратури Марина Берега.

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17 серпня 2016 року співробітники "Закарпатгазу" разом із представниками поліції прийшли відключати чоловікові газ через борг у 24 тисячі гривень. Водночас, за словами його дружини, напередодні вона була в офісі газовиків і повідомила, що від боргу не відмовляється і буде його поступово сплачувати. Але її не влаштовувало, що газовики не врахували 50% пільги чоловіка як пенсіонера - співробітника МВС з інвалідністю.

"Вони приїхали відключати нас від газу без рішення суду, не показали жодного папірця для вчинення своїх дій. Ми були проти, тому вони (газовики. - Ред.) викликали співробітників поліції. Спочатку поліцейські підійшли нормально, з’ясували ситуацію. Але потім їх відкликали газовики. Вони вже повернулись такі накручені і почали нас бити", - говорить дружина загиблого Наталія Устименко.

За її словами, працівники поліції "ламали руку" чоловікові, коли він намагався не упустити газовиків до власного двору.

Також, вона стверджує, що їх обзивали за національною ознакою.

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"Ці співробітники знущалися над нами. Чоловік - єврей, вони обзивали його "жидом", я росіянка, мене обзивали "москалькою", а синові говорили, щоб він ішов в АТО і заробив гроші на газ", - додала Устименко.

Врешті, щоб не впустити газовиків додому, чоловік кинув під ноги "коктейль Молотова". Дружина запевняє, що ніхто не постраждав від цих дій, а експертиза довела, що цей розчин не міг завдати шкоди.

Газ сім'ї таки відключили, а упродовж наступних шести місяців вони повністю погасили борг.

Дружина потерпілого подала заяву на дії поліції за заподіяння тілесних ушкоджень її чоловікові. Але паралельно з цим у відповідь прокуратура порушила справу проти самого чоловіка за опір діям поліції.

"Зі слів заявниці, неправомірними діями патрульних і працівників "Закарпатгазу" її чоловікові були заподіяні тілесні ушкодження. Але прокурори не виявила складу злочину в діях правоохоронців. Тому було закрито кримінальне провадження", - розповіла секретарка Ужгородського міського суду Надія Гейруш.

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Дружина спробувала оскаржити закриття справи. Якраз днями обласна прокуратура відмовила в її заяві на скасування. Саме ця відмова могла стати причиною самопідпалу.

Другу справу вже проти чоловіка, який опирався поліції, закриють за фактом смерті підозрюваного.