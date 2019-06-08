 "Самопоміч" представила список для походу в Раду. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

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До топ-20 списку партії "Об'єднання "Самопоміч" увійшли:

Андрій Садовий - лідер партії і мер Львова. Ольга Квасницька- депутатка Одеської міськради, відома в місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами. Олександра Дрік - одна з активісток антикорупційного руху в Україні. Тетяна Бідняк - відома харківська волонтерка і депутатка облради. Оксана Сироїд - віцеспікерка парламенту. Віталія Федрин - ветеранка АТО і підприємиця з Тернополя. Олег Березюк - чинний нардеп, лідер парламентської фракції "Самопоміч". Микола Кміть - підприємець, засновник торгової марки "Моршинська". Тетяна Острикова - чинна депутатка "Самопомочі". Ольга Бабій - віцепрезидентка Асоціації водоканалів України. Ігор Косован - проповідник, пастор. Роман Семенуха - народний депутат України. Руслан Хомич - голова Асоціації фермерів Волині. Олег Лаврик - народний депутат України. Марія Яковлєва - генеральна директорка ТОВ "Укрнафтагазенерго". Андрій Дмитрієв - херсонський підприємець, депутат обласної ради. В'ячеслав Кущинський - юрист, керівник Полтавського відділення "Самопомочі". Любомир Зубач - народний депутат України. Юрій Акуленко - голова фракції "Самопоміч" у Дніпровській міській раді. Руслан Сидорович - народний депутат України.

Всього в списку 106 кандидатів.

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Зазначимо, за останніми оприлюдненими рейтингами, на позачергових парламентських виборах партія "Самопоміч" зможе набрати 1,1%, а це значить, що вона не зможе пройти до Верховної Ради наступного скликання. У передвиборчому рейтингу партій "Самопоміч" розташована на 12-му місці.