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 "Самопоміч" представила список для походу в Раду. ВIДЕО

Партія "Самопоміч" назвала кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради, заплановані на 21 липня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

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До топ-20 списку партії "Об'єднання "Самопоміч" увійшли:

  1. Андрій Садовий - лідер партії і мер Львова.
  2. Ольга Квасницька- депутатка Одеської міськради, відома в місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами.
  3. Олександра Дрік - одна з активісток антикорупційного руху в Україні.
  4. Тетяна Бідняк - відома харківська волонтерка і депутатка облради.
  5. Оксана Сироїд - віцеспікерка парламенту.
  6. Віталія Федрин - ветеранка АТО і підприємиця з Тернополя.
  7. Олег Березюк - чинний нардеп, лідер парламентської фракції "Самопоміч".
  8. Микола Кміть - підприємець, засновник торгової марки "Моршинська".
  9. Тетяна Острикова - чинна депутатка "Самопомочі".
  10. Ольга Бабій - віцепрезидентка Асоціації водоканалів України.
  11. Ігор Косован - проповідник, пастор.
  12. Роман Семенуха - народний депутат України.
  13. Руслан Хомич - голова Асоціації фермерів Волині.
  14. Олег Лаврик - народний депутат України.
  15. Марія Яковлєва - генеральна директорка ТОВ "Укрнафтагазенерго".
  16. Андрій Дмитрієв - херсонський підприємець, депутат обласної ради.
  17. В'ячеслав Кущинський - юрист, керівник Полтавського відділення "Самопомочі".
  18. Любомир Зубач - народний депутат України.
  19. Юрій Акуленко - голова фракції "Самопоміч" у Дніпровській міській раді.
  20. Руслан Сидорович - народний депутат України.

Всього в списку 106 кандидатів.

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Зазначимо, за останніми оприлюдненими рейтингами, на позачергових парламентських виборах партія "Самопоміч" зможе набрати 1,1%, а це значить, що вона не зможе пройти до Верховної Ради наступного скликання. У передвиборчому рейтингу партій "Самопоміч" розташована  на 12-му місці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131329
 
 
 Топ коментарі
 
Эти ребята себя окончательно утопили, когда пытались пропихнуть закон про президента, украв все полномочия у Зеленского... Потом правда быстро одуплились и позелененли, но уже было поздно!
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Ясно. Теперь боюсь пропустить новость про конец "епохи брехни" "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 7369
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С раскладушкой бегают по партиям, ищут угол.
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Садовий забезпечив гендерну рівність.
Філіжаночка кави з панянками... "Самопомич" представила список для похода в Раду - Цензор.НЕТ 9777
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самопоміч розділилася на самопоміч правою рукою і самопоміч лівою
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Не голосуйте за Самонемощь! В Киевраду они провели на удивление много депутатов - полностью легли под Боксера-застройщиков, стали их марионетками, годами ведут себя тихонько, их все устраивает в городе (((
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Финита. Лучше постройте мусорку, все толку будет больше от вас.
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Вакарчук з Притулою наберуть більше голосів виборців.
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"потомків"? "підлога країни, хотіння світу"?
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хай в мене першим кине камінь той, в кого ніколи русизмів не проскакувало
а звиздіти я й сам майстер
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порівняння не коректне, бо я допустив русизм, а не безглуздий дослівний переклад
коротше: не вийожуйся, розумнику
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уважаемые форумчане
вопрос не в том кто идёт в раду,
а,вот,когда будет известный ответ,тогда это может многих неприятно удивить
возможно,все эти бпп,нф,самопомичи,радикалы,оп в нынешнем составе покажутся пай-мальчиками и лапушками
вы,посмотрите какие "новые лица" рвутся в парламент
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Очень интересно,что через пять лет будут говорить о шаражкиной конторе под лейблом "слуга народа"?
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І жодного слова про попередні "новімаладіліца" партіі "самопоміч"які гармонійно влились в злодійське угрупування"бпп" в ВР 2014- 2019р.
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запитайте у львів'ян,чому садового називають "доля"
тому,що садовий з усього хоче мати свою "долю")
львів'яни,підтвердіть,чи спростуйте інформацію
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Одна жінка побачила малюка Іісуса, який сказав їй: розішли 20 запрошень голосувати за Самопоміч на 20 різних адрес - і буде тобі щастя
І вона так зробила. І було їй щастя.
А один хлопчик не зробив - і вмер
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Найцікавішим у цьому списку є опис професійної діяльності у формі "депутат України" - цим ніяка поміч не потрібна, - аби від сиру не відсунули.
А найдивовижнішим - підтримака приватної партії садовитого Львівського мера тими, хто поняття не має про його миздобутки та про те, що та партія серед львів'ян і на "чвертку" не тягне.
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Зварювальники та сантехніки в Польщі ,а бізнесмени в Раді.....ну-ну
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Всього в списку 106 кандидатів

тих,що заплатили за те Щоб бути у верхній частині списку -30 .
просто "за престиж" "Самопоміч" представила список для походу в Раду - Цензор.НЕТ 6245

Бо
за останніми оприлюдненими рейтингами, на позачергових парламентських виборах партія "Самопоміч" зможе набрати 1,1%,
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В первой двадцатке уже есть 6 действующих нардепов. Типа не успели помочь ни себе ни людям, надо продолжить?
Представляю кто там дальше
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Ольга Бабій - віцепрезидентка Асоціації водоканалів України.
ось це справді ПОТРІБНА ЛЮДИНА... "Самопоміч" представила список для походу в Раду - Цензор.НЕТ 985

КОЛИ ПАНА аНДРІЙКА ЛЬВІВЯНИ ЗЛИЮТЬ В КАНАЛІЗАЦІЮ "Самопоміч" представила список для походу в Раду - Цензор.НЕТ 985
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Пів % максимум. А шкода. Була найпринциповіша фракція у ВР
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Не пройди мимо горящего куста
Игорь Косован
Для тебя уготовано призвание, не пройди мимо, не будь как Моисей который был призван к тому чтобы вывести народ Божий из рабства Египта, долгое время пас овец..
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15. Мария Яковлева - Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго".Источник: https://censor.net.ua/v3131329

Вот за этой фамилией и кроется спонсор самопомощи .
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Єдина більш меньш порядна партія в Україні, яку нажаль постійно цькують ботами
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Поважаю деяких депів у ВР .але ..на місцях понабирали наволочі .які відразу лягають під місцеву т.зв.*політичну елітну владу * циганячи собі прибуткові посади . земельні ділянки чи місця під МАФи !
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Самопомичь .. это когда унитаз с Автоматикой.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Самопоміч" представила список для походу в Раду. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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