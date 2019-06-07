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Все про:Зеленський (1633) розпуск (55)

 Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за те, що своєю бездіяльністю вона доводить, що його рішення розпустити парламент було правильним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні, розміщеному в Фейсбуці Адміністрації президента

"Президент повинен бути об'єктивним, тому, коли є за що, потрібно хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній Раді "Величезне дякую"... Дякую, що своєю "плідною працею" доводите всій країні - рішення про розпуск Ради було правильним", - сказав він.

За словами Зеленського, після розпуску парламенту у нього були сумніви, а чи не помилився він із цим рішенням. Однак за останні дні Рада своїми діями його заспокоїла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради

"Депутати залишили мажоритарку, залишили недоторканність, залишили старих міністрів, залишили старих силовиків на посадах, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням!" - підкреслив президент.

Він заявив: "Дякую, що своєю "плідною працею" доводите всій країні - рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишаєтеся собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити. Доводите все ті "гарячі" слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені. Рівень вашої підтримки був 4% але дякую, що не зупиняється, продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють. 21 липня вони все це оцінять. Обов'язково. Тож зробимо їх ще раз".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131276
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске - Цензор.НЕТ 7886

Ось так треба, пан 3еленський... Тільки так...
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скільки воно приймає "на грудь" отого, від чого відмовилось проходити дослідження? неадекватне, ватяне, українофобське, підкаблучник олігархату, брехливе, хамське...(і так далі в тому ж ключі..)сипло-гундяве криворізьке бидло-- ось ваш вибір, мильне обдовбане аналами олігархів, та тупими серіалами, стадо!!! Їжте!!! Щоб ви вдавилися!!!
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Очередной пердеж из избитых клише и главный меседж-"Горжусь своими большими буквами", президент мля.
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У тебя "были сомнения"? А твои сомнения похер. Украина демократическая страна, Президент не Царь и у Президентской Власти должен быть противовес. И почему бездействие? Ввели же Закон об Импичменте. Очень кстати будет когда проект "Слуга Народа" закончится хаосом и разбродом внутри партии.
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В пес*у сомнения, вместе с иллюзиями. Сдуло в 14-м. вместе с говностебом зебилоквартала.
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Зебеня: "Депутаты оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях".
А преЗЕдент вводит новых Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 714
Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 4469
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как такую дешОвку можно было избрать? даже по меркам криворожского соцгорода это уже никуда не лезет )))
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А с чего зебики взяли что следующая рада будет лутше нынешней?? Каждый зебик прибегает и начинает визжать какая плохая эта Рада, и как бЭ автоматически намекают что мол Раду распустят выберут новых депутатов и дело пойдёт. С чего вы взяли ЗЕсепары?? Я вот думаю шо 73% колаборантов навыбирают одних сепаров прокремлёвских, и грабить воровать они будут ещё хуже.
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ПИСЮНАНИСТ поланирует, что следующая Рада будет своя, поэтому будет лучше.
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зеЛя,мантаки собирай!это 2й 'легетимный'
народ скоро тебя на ростов будет гнать! Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 3961
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Плохая ВР, не дает свои друзей, кумовьев, родственником назначить на ключевые посты.
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Какие же ничтожества и подонки, вы, паскуды соевые... Ты зачем, тварюка, смерть ребенка используешь в ваших паскудных игрищах?
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Верховна Рада не зобов"язана виконувати придуркуваті примхи блазня. І правильно робить !
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Потренировался, можно и ролики позаписывать, позаписывал и баиньки, еще один день прошел
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это рада и коб.мин тебя вова нахер посылают за твое босяковое поведение, а после выборов и попыток сближения с рашей жди вилы от народа))))
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Клоун всё из роли не выйдет.
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такое ощущение, что он по прежнему в квне. он вообще вменяем?
может пора о психологической экспертизе подумать?
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Чувак такой обидчивый...
А как правило...обидчивый человек имеет все те качества... на которые обижается.
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Час-Тайм. Сенатор США звітував про зустріч із Зеленським https://ukrainian.voanews.com/a/4948664.html
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Mikhail Golub‏ @golub 11 мин.11 минут назад
Заседание Совета Национальной Безопасности по обострению ситуации на Донбассе.

Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 1759

Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 3747
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интересно а ваш преЗЕк думает о чём-то кроме власти?Или думают за него?Сколько УЖЕ унесли жизней его "мирные инициативы"?
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он думает о том, как убить побольше рузких оккупантов,
эти мрази только дохлыми могут принести пользу
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БПП начинал с 15% а уже 7,8 такими темпами Петя и в Раду не попадет.
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да вы внуки большевиков в большинстве)))) мы все ближе к реальной гражданской войне
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Show most to go on - єдина "фішечка" блазня. більше він не на що не здатен. Втім і на шоу без сценарію не здатен.Навіть фуєм по клавішах роялю вкрав. https://www.facebook.com/dmitry.gluschuk/videos/2027864080687779/

ПМ: навіть бездіяльний парламент треба розганяти у законний спосіб.
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зеля жалуется что рада оставила старых министров, а это существо под названием през предложил хоть одного персонажа из своей очень большой и крутой команды? на выборах обязательно нужно прокатиь зелю
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Не смог посмотреть более 7 секунд.Стыдно за Вас.
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В течение двух последних лет Владимир Зеленский меньшей мере одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский. В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан.Сам Андрей Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива в компании Зеленского, ссылаясь на то, что это его частная жизнь.
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а що поробиш?
криворізька підворотня
бдл
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До нього дійшло,що він не відповідає посаді президента?Не муч народ,ЗЄ,йди у відставку.
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РАДА будет саботировать любые начинания. Гнать к черту эту свору!
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Какие начинания?Переговоры с сепарами,капитуляцию перед пуйлом,рус.язык,лугандонцам открыть доступ в Украину,автономию лугандона,референдум,дефолт?Какие начинания вы ждёте от зелебени?Если такие,то да,Рада будет их в пыль стирать.А вам не терпиться поскоре увидеть в ВР Бойков и Рабиновичей?Те не будут саботировать,они же хорошие.Так?Вы их ждёте?
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А вот с этого момента по подробней: кто начал перегоры с "мирными трктористами и шахтерами", тем самым признав Дырляндию в 2014-м году?
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А не надо переводить стрелки.Вы же выбрали "хорошего" зебеню,теперь вам ВР как кость в горле,не терпится сепарских сволочей туда напихать.Так за что вы?Может хватит изворачиваться?Вы ждёте возврата рыгов и капитуляции перед пуйлом.Ведь так?
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Запам'ятай, я-украї́нський націоналіст. І всі оті ваші байки про "путін нападьот" розказуйте одне одному -він напав ще в 2014-му році. Мало того, те шоколадне гівно, за яке ти тут розпинаєшся, тісно пов'язане з тими самими ригами - саме вони і ділять вас баранів тупих, щоб вашим стадом простіше керувати.
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а то, что это неуважение к избирателям, это ничего?
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Блазень думав що коли з грязі в князі перестрибне всі будуть у його на підтанцьовці. Дурень думкою багатіє.
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порохосвины, пейте валерианку и ложитесь спать, успокойтесь, а то уже на портрет Зе дрочить начинаете.
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на простенький вопросик по украинской грамматике ответишь? а?
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Вміння жонглювати словами дуже мало для того, щоб стати президентом воюючої країни.
Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 5394
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Что? Не дает тебе Рада слить суверенитет?
А так хотелось это сделать по быстрому, пока народ не отдуплился, кто ты есть на самом деле, паскуда
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Жуй шаурму, делалщик. Ты уже успел много наделать.
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соевые порохоботные зебилы - шваль и дегенераты.
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На самом деле это не совсем так если не- совсем не так)))) Дело в том что Коломойский и второй в списке За Жыття ОппаПлатформы Рабиновичь - ходят в одну и ту же хасидскую синагогу Хабад)) Евреи единоверцы не могут быть врагами.
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Нам Пестец. Все таки Днепровская еврейская мафия -Мастера Популизма. Слуга Народа так и 50% наберет. А потом дэфолт не дэфолт....выборы все равно аж в 2024-м. А Аваков если шо полицаями и Нацжонами недовольных разгонит в лучших традициях Беркутни.
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Усыпите уже кто-нибудь этого гопаря. Задрал уже за три недели. Как увижу его кривляющуюся рожу дешевого лицедея хочется плюнуть в телевизор.
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Зеркало (телевизор) не виноваты, Сидор. Я вообще его стараюсь не смотреть.
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Надо признать что вешать Лапшу на уши укранским гоям он умеет похлеще Ляшка и может даже похлеще Юли
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Соевые, пукательные вены не порвите, доказывая верность хозяину!Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 4698
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виходить, з анатомією та фізіологією в зелебидла теж біда...
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Водички випий, зебидло - в тебе підгорає.
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не совсем, это феня.. это и есть настоящий Електорат зеленки... гопники
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Пора распустить этого клоу-на по земле ... подума-Й. зибил
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Клоун и есть. Скоро наиграется, надоест ему все, и поедет к маме на форшмак...
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Какая же гадость еврейская кухня! Хуже только женщины.
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Какое же оно мелкое, мстительное, лживое. Хутин-2.
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ну наивный, их дети и внуки в Украине не живут, а уже живут в цивилизованной Европе, поэтому им не нужен закон про "незаконне збагачення", щоб не спитали за які кошти Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 2473
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Это воровское кодло не распускать надо, а развешивать на фонарях. Эти старые элитки довели богатейшую страну до такой нищеты. Украина обладает уникальными запасами полезных ископаемых, плодородной землей и мягким климатом. Но.... зарплата в Украине в 3 раза ниже, чем в Польше и в 10 раз ниже, чем в Германии. Украинский народ доведен до нищеты. И довели Украину до такой нищеты старые элитки, которые сейчас никак не хотят уходить.

На последних выборах народ указал старым элиткам на их место. Но они цепляются за корыто и не хотят уходить. Без корыта они не проживут, т.к. ничего делать не умеют. Только воровать, распиливать бюджеты и брать откаты. Больше ничего.
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Зеленський озвучив план дій на 100 днів і кого і куди буде призначати, перед тим, як хоче, щоб рада відправила у відставку кабінет міністрів і т.п.?! А хто буде крїною керувати армією під час війни?!
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Порохососы продолжают перемогать Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 1984 Продолжаю зоонаблюдения за шоколадными
У этого Г..вна все не так:
- то Зе еще не вступил в должность Президента, они на слующий день после выборов требуют окончания войны и зп бюджетникам
- то Зе после вступления в должность на линию фронта не съездил;
- то Зе когда съездил, это ДРУГОЕ!!! он пиарится;
- то его в мире никто не воспринимает, никто с ним стречаться не будет, бо клован
- то когда с Зе встречаютсЯ ЭТО ДРУГОЕ!!! он пиарится;
- то когда с ним встречаются и он не пиарится ЭТО ДРУГОЕ!!!! С ним шестерки встретились - Макрон, Дуда, глава ЕС, глава НАТО, Могерини.
- то когда он обедает не с шестерками, почему не шаурма;
- то когда погибли горняки, где реакция Зе? нужно срочно на место аварии ехить;
0 то когда он съездил - ЭТО ДРУГОЕ!!! он пиарится
- то когда Зе требует принять закон об импичменте, он вата и пиарится
-то когда Рада его собирается принимать - ЭТО ДРУГОЕ!!! Зе так свалим
Соевые, что еще забыл? Вы такие забавные зверушки
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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