 Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні, розміщеному в Фейсбуці Адміністрації президента
"Президент повинен бути об'єктивним, тому, коли є за що, потрібно хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній Раді "Величезне дякую"... Дякую, що своєю "плідною працею" доводите всій країні - рішення про розпуск Ради було правильним", - сказав він.
За словами Зеленського, після розпуску парламенту у нього були сумніви, а чи не помилився він із цим рішенням. Однак за останні дні Рада своїми діями його заспокоїла.
"Депутати залишили мажоритарку, залишили недоторканність, залишили старих міністрів, залишили старих силовиків на посадах, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням!" - підкреслив президент.
Він заявив: "Дякую, що своєю "плідною працею" доводите всій країні - рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишаєтеся собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити. Доводите все ті "гарячі" слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені. Рівень вашої підтримки був 4% але дякую, що не зупиняється, продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють. 21 липня вони все це оцінять. Обов'язково. Тож зробимо їх ще раз".
А преЗЕдент вводит новых
народ скоро тебя на ростов будет гнать!
может пора о психологической экспертизе подумать?
А как правило...обидчивый человек имеет все те качества... на которые обижается.
Заседание Совета Национальной Безопасности по обострению ситуации на Донбассе.
эти мрази только дохлыми могут принести пользу
ПМ: навіть бездіяльний парламент треба розганяти у законний спосіб.
криворізька підворотня
бдл
А так хотелось это сделать по быстрому, пока народ не отдуплился, кто ты есть на самом деле, паскуда
На последних выборах народ указал старым элиткам на их место. Но они цепляются за корыто и не хотят уходить. Без корыта они не проживут, т.к. ничего делать не умеют. Только воровать, распиливать бюджеты и брать откаты. Больше ничего.
У этого Г..вна все не так:
- то Зе еще не вступил в должность Президента, они на слующий день после выборов требуют окончания войны и зп бюджетникам
- то Зе после вступления в должность на линию фронта не съездил;
- то Зе когда съездил, это ДРУГОЕ!!! он пиарится;
- то его в мире никто не воспринимает, никто с ним стречаться не будет, бо клован
- то когда с Зе встречаютсЯ ЭТО ДРУГОЕ!!! он пиарится;
- то когда с ним встречаются и он не пиарится ЭТО ДРУГОЕ!!!! С ним шестерки встретились - Макрон, Дуда, глава ЕС, глава НАТО, Могерини.
- то когда он обедает не с шестерками, почему не шаурма;
- то когда погибли горняки, где реакция Зе? нужно срочно на место аварии ехить;
0 то когда он съездил - ЭТО ДРУГОЕ!!! он пиарится
- то когда Зе требует принять закон об импичменте, он вата и пиарится
-то когда Рада его собирается принимать - ЭТО ДРУГОЕ!!! Зе так свалим
Соевые, что еще забыл? Вы такие забавные зверушки