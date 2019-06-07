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 Політика України
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Все про:кадри (139) Нацполіція (7662) перевірка (362) Князєв (309)

 За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонено від виконання службових обов'язків, - Нацполіція. ВIДЕО

В результаті перевірок, ініційованих керівництвом Національної поліції, 10 начальників відділів і відділень поліції було відсторонено від виконання своїх службових обов'язків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В результаті перевірок, ініційованих керівництвом Національної поліції, співробітники відомчого Управління інспекції з особового складу перевірили поліцейські підрозділи в різних регіонах держави, де виявили та зафіксували порушення. За наказом голови Національної поліції Сергія Князєва, 10 начальників відділів і відділень поліції були відсторонені від виконання своїх службових обов'язків.

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Крім того, 5 червня глава Нацполіції провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних органів і підрозділів відомства. Його учасники обговорили виявлені порушення. Присутнім продемонстрували відеоролик із виявленими порушеннями, зокрема - випадками виявлення заборонених предметів.

"За результатами цих перевірок призначені службові розслідування. Керівники в даний час усунені від виконання службових обов'язків. Вони понесуть сувору дисциплінарну відповідальність. Перебування працівника поліції на службі в стані алкогольного сп'яніння, пияцтво на службі, керування транспортним засобом - власним або службовим - в стані алкогольного сп'яніння, - безальтернативне звільнення з органів поліції", - зазначив заступник голови Нацполіції Ігор Клименко.

Він також додав, що в разі виявлення порушення безпосередній керівник порушника буде відсторонений від займаної посади, а керівництво цього підрозділу - притягнуте до дисциплінарної відповідальності. У разі відсутності належного реагування - до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто керівництво обласної поліції.

Нагадаємо, що раніше голова Нацполіції України Сергій Князєв заявив про те, що відомство перевірить усі факти негідної поведінки поліцейських поза службою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131275
 
 
 Топ коментарі
 
Підуть на підвишчення,та отримають чергові звання та нагороди.Мусарня зараз найгірша за всі часи України.
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Подал в Отставку,а получил Повышение!По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5694
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руководство направило гнєв на подчіньонних, шоп відвести гнєв народа от сєбя
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та ото почитати справи -- школа поліцейських в Україні для командирів поліції - або пасічник, а або слюсар. Все з народу. Хіба писати вміють. Мабуть половина поліцейських і диктанту не напише.
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Підуть на підвишчення,та отримають чергові звання та нагороди.Мусарня зараз найгірша за всі часи України.
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Украинцы - единственная нация на планете, которая дважды в течении 100 лет проголосовала за своё истребление.
(C)
@JuntaChronicles
☹️
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он прав
только деjидация спасет украину
без вариантов
да и по истории всегда так было топоры,виселица... и виноватых нет масовый психоз и все
а жиддддвы поубавится
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Очень уважаю и люблю Владимира Александровича Зеленского, но почему за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?!
(C)
@golub
🤔
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думаешь, Владимир Александрович продешевил?
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ну,не единственная...много таких было.ты только посчитай,сколько наций было на 1/9части сущи в 16 веке...и сколько государств.а теперь все рускавые...
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Генетически ущербная нация.
Сначала было - поколение голодомора и войны, теперь - чернобыльские мутанты.
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шо,нельзя было одним авакяном обойтись? По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3466
а ща оформляй всех на пенсию.
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руководство направило гнєв на подчіньонних, шоп відвести гнєв народа от сєбя
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Подал в Отставку,а получил Повышение!По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5694
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорАПо результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3319
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50 … По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4090
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Всіх десятьох відправили в ООС відсидитися по теплих містечках, отримати підвищення та УБД як Ценова? Мають народ за дурнів. Президент новий, а купа гандонів поки що стара. Дай боже хоч якихось позитивних змін, або ця країна весь час у гімні жити буде з каруселями у владі: біляки в селі - червонопузі в селі ... і так по колу.
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ну вот, теперь дяржавна полиция почти ничем не отличается от домайдановских ментов, а скока было пафоса...
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а кто их назначал понесут наказание?
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Восстановятся через "Киевский окружной Суд"?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗа результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонено від виконання службових обов'язків, - Нацполіція. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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