 Закликаю розвідку розповісти керівництву країни про тотальний контроль РФ на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

Про це він заявив у зверненні в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми почули дуже небезпечну заяву президента Зеленського – нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території. Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить як запрошення Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію", - зазначив Порошенко.
Він закликав розвідку проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, перебувають кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації.
"Росія повністю контролює все, що відбувається на Донбасі: там ходить рубль, перебувають російські військові, роздають російські паспорти. Наголошую, що і відповідальність за смерть двох українських героїв і шістьох поранених несе РФ і наказ віддавали російські командири", - уточнив глава партії "Європейська Солідарність".
Я маю забагато мужності і бажання понаписувати грубощів та образ своїм опонентам.
Дякую, що дозволили відірватись на тих тушках.
Прохання не заважати.
Ти та осада ? ))
Та я тут з вами панькаюсь лише і з чемності та вихованості.
Але всьому є межа.
- Вы готовы Дети?
- Да капитан! (с)
Зелёнкин, чо делать будишь?
Не нада переводить стрелки с мокрого на красное.
сказано же было попридержать своих собак.т террористов,
и одному и другому.
или террористы не *уйловские?
Если к досрочным выборам рейтинг «СН» вырастет больше 50%, то к осени - будет 73...
ты ни хрена в шансах не понимаешь...)))
Рассчет вероятностей-- это часть моей профессии....
Избрав себе Зеоленского, вы выбрали самый худший расклад вероятностей ....
"Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию"
Не ИМЕННО ЭТОГО мы добиваемся?
Признания Расии воюющей стороной?
а для "Признания Расии воюющей стороной?" не обязательно "легитимизировать оккупацию"
можно и попроще...))))
Мазепа был гетманом в течение почти 21 года, и все эти годы его политика, собственно, ничем не отличалась от традиционной политики левобережных гетманов. С еще большей последовательностью, чем его предшественники, он укреплял положение старшины, раздав ей более тысячи земельных наделов. В еще большей степени, чем у предшественников, у нового гетмана был развит «хватательный рефлекс». Благодаря щедрым дарам царей и неустанной заботе о собственном благе Мазепа стал обладателем около 20 тыс. поместий, т. е. одним из богатейших людей в Европе. При этом, как и большинство таких людей, он был интеллектуал и меценат, жертвовавший весомую часть своих богатств на нужды культуры и церкви.
Ревностный поборник православия, Мазепа по всей Гетманщине построил множество храмов, выдержанных в том витиеватом стиле, который иногда называют казацким, или мазепинским, барокко. На его же средства были возведены новые корпуса Киевской академии, а количество ее студентов достигло при нем 2 тыс. Кроме того, он основал много новых школ и типографий, «дабы украинское юношество в полную меру своих возможностей пользовалось благами просвещения». Недаром киевские «спудеї» (студенты) и духовенство слагали в его честь восторженные панегирики.
Что же до простых крестьян и казацкой черни, то они вряд ли смогли бы делать что-либо подобное - даже если бы знали латынь.
Але пам'ятаємо ми його не за це - а за його спробу дати відсіч свинособачій окупації та зупинити анексію Гетьманщини московітами.
Теперь контролирует сам петро лексеич с помощью рф конечно