 Закликаю розвідку розповісти керівництву країни про тотальний контроль РФ на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

Про це він заявив у зверненні в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми почули дуже небезпечну заяву президента Зеленського – нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території. Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить як запрошення Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь"

Він закликав розвідку проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, перебувають кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації.

"Росія повністю контролює все, що відбувається на Донбасі: там ходить рубль, перебувають російські військові, роздають російські паспорти. Наголошую, що і відповідальність за смерть двох українських героїв і шістьох поранених несе РФ і наказ віддавали російські командири", - уточнив глава партії "Європейська Солідарність".