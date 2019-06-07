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 Політика України
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Все про:війна (1520) Зеленський (1621) Порошенко (9003) розвідка (1400) Росія (17384)

 Закликаю розвідку розповісти керівництву країни про тотальний контроль РФ на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що нинішній глава держави Володимир Зеленський недостатньо поінформований про те, як ідуть справи на Донбасі.

Про це він заявив у зверненні в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми почули дуже небезпечну заяву президента Зеленського – нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території. Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить як запрошення Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь"

Він закликав розвідку проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, перебувають кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації.

"Росія повністю контролює все, що відбувається на Донбасі: там ходить рубль, перебувають російські військові, роздають російські паспорти. Наголошую, що і відповідальність за смерть двох українських героїв і шістьох поранених несе РФ і наказ віддавали російські командири", - уточнив глава партії "Європейська Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131224
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилом быть легко. В любой скользкой ситуации вали на Порошенка.
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Шкода, що сємочки уже немає.
Той би понарозказував.
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А чого коментарі видаляємо ?
Я маю забагато мужності і бажання понаписувати грубощів та образ своїм опонентам.
Дякую, що дозволили відірватись на тих тушках.
Прохання не заважати.
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Власть поменялась )) Привыкай жить в осаде. Еще и СБУ скоро заработает ))
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В якій осаді ?
Ти та осада ? ))
Та я тут з вами панькаюсь лише і з чемності та вихованості.
Але всьому є межа.
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Ничего пока не известно. Это все домыслы.А харчуюсь я сам.Мне и пенсий не нужно в будущем.
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Был бы ты хорошим президентом,сейчас бы не критиковал последнего. А правил бы сам. Но люди тебя не вынесли.
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Не зря Порох вынес все из ситуационной комнаты. Он по прежнему главнокомандующий ВСУ! Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9527
Зелёнкин, чо делать будишь? Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 375
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воровские ПРивычки не ПРопил.. Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7127
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Знакомая кацапская байка о "пропил" и "воровские". Ты на сру этих вшей набрался?
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Ну если он по прежнему главком , то и вина его в смертях за 3 недели , а на Зеленкина
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Запоздали вы немного, АП уже подтвердил, что ничего вынесено не было. Но почему-то решил сделать это тихо и не извиняться https://ukranews.com/ua/news/635558-sytuatsijnu-kimnatu-obladnaly-ne-orendovanymy-serveramy-i-monitoramy"Державне управління справами не укладало жодних договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - йдеться у відповіді.Згідно з інформацією Адміністрації, у 2018 році на вимогу АП Держуправління справами надало оперативну панель діагоналлю 84 "на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470, камеру для відеоконференцзв'язку.На сьогодні це обладнання наявне і знаходиться на обліку Держуправління справами.
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Ты сначала про свинарчуков расскажи, запухший от патриотизма мародер, а потом мы и разведку послушаем. Особенно мнение семочко будет нам интересно, который мнооого может рассказать...
Не нада переводить стрелки с мокрого на красное.
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А что разведка все еще только пете докладывает?))
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Да ********** свои рабочие места все еще найти найти не могут.
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пэпа вышла из запоя. надо донести важную информацию
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И это трындит мурло которое в начале войны не давало расстреливать колонны лапотных? Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7559
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У него были перед путлером абязательства. Зато российский госзаказ пролучил на конфветы.
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госзаказ? Да вьі больше упоротьіе чем думал.
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Трясти пачкой паспортов на трибуне и голословно заявлять можно , что угодно , но суду ООН нужньі не заявления , а "железобетонньіе" доказательства. Зеркаль не даст соврать , что заявление президента "об частичной утрате контроля" со стороньі РФ над своими наемниками , полностью соответствует позиции Украиньі в суде ООН.
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Петя, аби ти такий був активний коли правив п'ять років. Жадність погубила тебе.
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Не жадность, а тупость. Но, он все-равно в стократ лучше Зеее.
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как Зеля тролит и мордоровского и нашего*уйлов.
сказано же было попридержать своих собак.т террористов,

и одному и другому.


или террористы не *уйловские?
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ты петя тоже мутнорылый сдали саурмогилу, оттду весь сраный бамбас артой бы крыли, быдло бамбасское все накорню вырезать надо
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надеюсь 73 процентная зе-масса понимает, что именно они несут ответственность за все что сейчас происходит на Донбассе и за то что будет дальше с Украиной.... (((
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А вы понимаете, то что происходило последние пять лет, это полностью ваша ответственность? Как-то странно, все ..здять про Хомчака, который срыгнул в тыл бросив бойцов на погибель, но никто не спрашивает у Пэти, почему его за это не наказали? Да и многих других кабинетных героев, благодаря которым создавались котлы, сливалась информация, взрывались склады. А вырубка лесов, из-за которой сейчас все "подтекает" на западной. Да, Зе лучшим не станет, но есть огромный шанс, что и худшим не будет.
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"есть огромный шанс" ))))
ты ни хрена в шансах не понимаешь...)))
Рассчет вероятностей-- это часть моей профессии....

Избрав себе Зеоленского, вы выбрали самый худший расклад вероятностей ....
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А за прошедшие 5 лет вы взяли на себя ответственность ?
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это были не самые худшие 5 лет, учитывая все обстоятельства, в которых оказалась страна. Мне интересно, что бы сделал Зеро (или любой другой ПРезидент) на месте Пороха, в период с 2014 по 2019 гг. ?
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мы уже были бы малоросским округом раши
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Петро Олексійович хоче сказати, що росії на Донбасі нема? Смілива заява!
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Это некий Garry Zaporozhec хочет услышать то что ему хочется. А ему хочется что бы Росии на Донбасе не было.
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Ай, Петя перехитрил сам себя!
"Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию"
Не ИМЕННО ЭТОГО мы добиваемся?
Признания Расии воюющей стороной?
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" легитимизировать" есть такое слово - не встречали?
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"придать законный вид" оккупации донбасса... вы этого добиваетесь??? неужели??? )))
а для "Признания Расии воюющей стороной?" не обязательно "легитимизировать оккупацию"
можно и попроще...))))
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Молодец Петро!!! Президент, это не слабое и сопливое Зе.
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Могу поспорить что даже через 5 лет любой зебил будет визжать про Петю. Это и не удивительно, ведь когда у кловуна идут сплошные обсероны и хвалить не чего, нужен какой то козёл отпущения. А кто как не Петя и папередники?? И не факт шо кловун не пойдёт на второй срок. ВОзможно зебилам предстоит визжать про Петю даже все 10 лет. Это конечно если через 5 лет рейтинг кловуна не опутстица ниже рейтинга Ющенко....
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пока не поздно, нужно возвращать пороха в президенты.
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Вчора наводив уривок із затіяної Орестом Субтельним русофобії - про гетьмана Івана Мазепу. Як бачимо, він теж був далеко не ідеальним...

Мазепа был гетманом в течение почти 21 года, и все эти годы его политика, собственно, ничем не отличалась от традиционной политики левобережных гетманов. С еще большей последовательностью, чем его предшественники, он укреплял положение старшины, раздав ей более тысячи земельных наделов. В еще большей степени, чем у предшественников, у нового гетмана был развит «хватательный рефлекс». Благодаря щедрым дарам царей и неустанной заботе о собственном благе Мазепа стал обладателем около 20 тыс. поместий, т. е. одним из богатейших людей в Европе. При этом, как и большинство таких людей, он был интеллектуал и меценат, жертвовавший весомую часть своих богатств на нужды культуры и церкви.
Ревностный поборник православия, Мазепа по всей Гетманщине построил множество храмов, выдержанных в том витиеватом стиле, который иногда называют казацким, или мазепинским, барокко. На его же средства были возведены новые корпуса Киевской академии, а количество ее студентов достигло при нем 2 тыс. Кроме того, он основал много новых школ и типографий, «дабы украинское юношество в полную меру своих возможностей пользовалось благами просвещения». Недаром киевские «спудеї» (студенты) и духовенство слагали в его честь восторженные панегирики.
Что же до простых крестьян и казацкой черни, то они вряд ли смогли бы делать что-либо подобное - даже если бы знали латынь.

Але пам'ятаємо ми його не за це - а за його спробу дати відсіч свинособачій окупації та зупинити анексію Гетьманщини московітами.
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Тваиь жирная,когда же твоя рожа исчезнет
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кацапсина, хватит жрать бухло, пора уже трезветь.
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Порох,мразь,кто наказан за Иллло.вайск?? За Дебальцево? За 7 уничтоженных складов?? Кто Геллетей выпустил Стрелкова из Славянска по твоему приказу?
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точно. Порох с гелетеем проспали в карауле на складах.... а ведь должны были не спать, караулить.
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Все правильно
Теперь контролирует сам петро лексеич с помощью рф конечно
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през Владимир Александрович Вася неполне, понятно, вкурсе дела, что творится в Украине.. по телеящику на Г+Г ему, великолепному, показуют совсем другое.. слава Мосейчук и шестёркам..
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗакликаю розвідку розповісти керівництву країни про тотальний контроль РФ на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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