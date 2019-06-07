 Пам'яті героя: останнє інтерв'ю 28-річного бійця "Азова" Дмитра Пругла позивний Круглий. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в пам'ять про загиблого воїна, журналісти 5 каналу опублікували фрагмент останнього інтерв'ю Круглого, записаного першого квітня 2019 року на Світлодарській дузі.

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