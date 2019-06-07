 Пам'яті героя: останнє інтерв'ю 28-річного бійця "Азова" Дмитра Пругла позивний Круглий. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в пам'ять про загиблого воїна, журналісти 5 каналу опублікували фрагмент останнього інтерв'ю Круглого, записаного першого квітня 2019 року на Світлодарській дузі.
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Воїни "Азова" Дмитро Пругло і Максим Олексюк загинули під час нічного артилерійського нальоту під Новолуганським. ФОТО
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Надеюсь хоть сами бойцы Азова адекватно ответят рашистским убийцам за смерти товарищей, не взирая ни на какие приказы, указы, минские договорённости и прочую фигню...
Не слушать всех этих зажиревших паркетных хенералов, адмиралов, начальников, верховных иуд, итд... и отвечать адекватно рашистам.
здригаються від вибухів окопи
тримають хлопці міцно рубежі
ідуть на небо героїчні роти
ідуть на Небо кращії сини
працюють міномети методично
у відповідь горлає кулемет
і тиша наступа періодично
нажаль, не всіх врятує амулет
нажаль, не всі вертаються живими
життів багато забрала війна
чекають дома кожного родини
але приходять сльози і біда/// М.І.