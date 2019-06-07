 "Він близький друг нардепів Пономарьова і Валентірова", - дружина вбитого ветерана Сармата про зміну запобіжного заходу одному з замовників злочину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережі.
"Печерський районний суд прийняв - незаконне, несправедливе рішення про звільнення і зміну запобіжного заходу для одного з організаторів вбивства мого чоловіка - Михайла Сигиди. Він є близьким другом депутатів наших у Верховній Раді Валентірова (ред.- член фракції "БПП") і Пономарьова (ред. - група "Воля народу"). Я звертаюся до всіх побратимів, до всіх небайдужих людей, щоб допомогли і відстояли справедливе рішення", - говорить Тетяна Олешко.
Нічого так і не ясно.
пс. а що в неї з губами ?
Неужели женщины думают что это привлекает?
Ну может 1 процент - остальных отталкивает...
наверное сама жалеет, что себя изуродовала...
Ботокс по ходу...
Ясно-понятно...., и не спорю....
Но не пох..., потому что каждый имеет право обсуждать того, кто появился в публичном просторе...
Вот так устроен этот Мир...
.....за 17 дней много чего произошло....