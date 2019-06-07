 "Він близький друг нардепів Пономарьова і Валентірова", - дружина вбитого ветерана Сармата про зміну запобіжного заходу одному з замовників злочину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережі.

"Печерський районний суд прийняв - незаконне, несправедливе рішення про звільнення і зміну запобіжного заходу для одного з організаторів вбивства мого чоловіка - Михайла Сигиди. Він є близьким другом депутатів наших у Верховній Раді Валентірова (ред.- член фракції "БПП") і Пономарьова (ред. - група "Воля народу"). Я звертаюся до всіх побратимів, до всіх небайдужих людей, щоб допомогли і відстояли справедливе рішення", - говорить Тетяна Олешко.

Читайте також: Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька