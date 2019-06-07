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Все про:суд (5179) вбивство (1808) Олешко (45)

 "Він близький друг нардепів Пономарьова і Валентірова", - дружина вбитого ветерана Сармата про зміну запобіжного заходу одному з замовників злочину. ВIДЕО

Дружина вбитого ветерана Сармата Тетяна Олешко, після зміни запобіжного заходу підозрюваному в організації вбивства Михайлу Сигиді на домашній арешт, звернулася до всіх небайдужих із проханням допомогти відстояти справедливе рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережі.

"Печерський районний суд прийняв - незаконне, несправедливе рішення про звільнення і зміну запобіжного заходу для одного з організаторів вбивства мого чоловіка - Михайла Сигиди. Він є близьким другом депутатів наших у Верховній Раді Валентірова (ред.- член фракції "БПП") і Пономарьова (ред. - група "Воля народу"). Я звертаюся до всіх побратимів, до всіх небайдужих людей, щоб допомогли і відстояли справедливе рішення", - говорить Тетяна Олешко.

Читайте також: Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131211
 
 
 Топ коментарі
 
вот да...,
Неужели женщины думают что это привлекает?
Ну может 1 процент - остальных отталкивает...
наверное сама жалеет, что себя изуродовала...
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Пусть боевые побратимы отомстят А то по навозили гранат с фронта и не знают что с ними делать Только по пьянке себе подрывают
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Заплутана історія..
Нічого так і не ясно.
пс. а що в неї з губами ? "Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления - Цензор.НЕТ 6891
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Заплутана історія..
Нічого так і не ясно.
пс. а що в неї з губами ? "Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления - Цензор.НЕТ 6891
 показати весь коментар
 
 
вот да...,
Неужели женщины думают что это привлекает?
Ну может 1 процент - остальных отталкивает...
наверное сама жалеет, что себя изуродовала...
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Это как и рынок. Есть потребность - есть и предложения )) Придурки кругом одни...
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Лично меня,тату отталкивает. Есть в этом,что-то нечистоплотное...
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а вам не пох..? точно не для вас сделано
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Jimm - не для меня квиточку растили, да?

Ясно-понятно...., и не спорю....
Но не пох..., потому что каждый имеет право обсуждать того, кто появился в публичном просторе...
Вот так устроен этот Мир...
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Ничего удивительного в этом нет, просто надо помнить кто у нас президент .
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....ну да, при бывшем посадили, при нынешнем отпустили ....
.....за 17 дней много чего произошло....
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Бог ты мой! Ну что она сделала с собой!? Такое впечатление, что ее веслом по губам ударили, что бы убить сидящую на губах осу, но оса все таки укусила, да еще и веслом дали....... По поводу освобождения, кем бы ни был ее муж, но за убийство человека нужно казнить виновных, а не выпускать... получается можно убить и выйти....печальная практика...
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Пусть боевые побратимы отомстят А то по навозили гранат с фронта и не знают что с ними делать Только по пьянке себе подрывают
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как не прискорбно но ваш вариант наказать убийц самый реальный....... побратимы убитого где вы??????????
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Печерским районным судом было принято - незаконно, несправедливо, решение об освобождении и изменении меры пресечения для одного из организаторов убийства моего мужа - Михаила Сигиды /Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов.- Ему и растолковать судьям что они не правы.
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Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов -- ДАВАЙ ССЫЛКИ НА УКАЗЫ
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ДАВАЙ ССЫЛКИ НА УКАЗЫ /Иван Петрович Сидоров пацан чоткий, конкретный, реальный. За базар отвечает. Держи крепко: Елену Турову судьей Днепропетровского окружного административного суда; Ивана Голошивца - судьей Донецкого окружного административного суда; Ульяну Братичак и Олега Кравцива - судьями Львовского окружного админсуда, Ольгу Николаеву и Екатерину Севастьяненко - судьями Харьковского окружного админсуда.Людмилу Мелещенко судьей Ивано-Франковского городского суда; Андрея Брону - судьей Сколевского районного суда Львовской области и Ирину Тесликову - судьей Червонозаводского районного суда Харькова.- Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов 29.05.19 21:15
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ТАК ЗАКАЖИ ЭТУ МРАЗЬ ВМЕСТЕ С ПОНОМАРЕВЫМ И ВАЛЕНТИРОМ !!!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Він близький друг нардепів Пономарьова і Валентірова", - дружина вбитого ветерана Сармата про зміну запобіжного заходу одному з замовників злочину. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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