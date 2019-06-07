 З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вчора, 6 червня, в Гуляйполі Запорізької області відбулося прощання з Вадимом Володимировичем Забавою, 1972 року народження, старшим сержантом, головним сержантом батареї - командиром гармати 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який трагічно загинув 3 червня вночі під час виконання службових обов'язків у зоні проведення операції Об'єднаних Сил в Донецькій області.

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Вадим Забава народився 11.08.1972 року. Був призваний у третю хвилю мобілізації, в подальшому підписав контракт. Був поранений, осколок міни залишився в нозі, але Вадим повернувся в армію. Один із засновників ГО "Союз ветеранів АТО" Гуляйпільського району.

У нього залишилися мати, брат (учасник АТО), дружина, дочка і син-десантник.

























Фото: gylyajpole.city