 СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі. ВIДЕО

Як повідомляє СБУ в Facebook, зловмисники збиралися закласти вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика, передає Цензор.НЕТ

За даними спеслужби, здетонувати бомба мала після телефонного дзвінка.

Спецслужби дізналися про підготовку теракту заздалегідь.

"Вибухівка була відключена і прихована від об'єкта зацікавленості нашого. Він не знав, що вона не працює. Нам необхідно було в рамках слідчих дій провести аудіо- і відеофіксацію закладки вибухівки у дитячого майданчика. Після того, яки він вийшов за межі кварталу - намагався активізувати, поїхав до місця свого тимчасового перебування в готелі в Запоріжжі, подивився новини, не побачивши інформації про надзвичайні новини - повернувся на місце закладки вибухівки, щоб переконатися в причинах виходах з ладу. Тоді його і затримали", - уточнили в СБУ.

Чоловік, який збирався зробити вибух, прибув до Запоріжжя з Донецька. За словами правоохоронців, бомба була досить потужною і могла вразити близько 10 метрів.

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