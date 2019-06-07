 СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі. ВIДЕО

Як повідомляє СБУ в Facebook, зловмисники збиралися закласти вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика, передає Цензор.НЕТ
За даними спеслужби, здетонувати бомба мала після телефонного дзвінка.
Спецслужби дізналися про підготовку теракту заздалегідь.
"Вибухівка була відключена і прихована від об'єкта зацікавленості нашого. Він не знав, що вона не працює. Нам необхідно було в рамках слідчих дій провести аудіо- і відеофіксацію закладки вибухівки у дитячого майданчика. Після того, яки він вийшов за межі кварталу - намагався активізувати, поїхав до місця свого тимчасового перебування в готелі в Запоріжжі, подивився новини, не побачивши інформації про надзвичайні новини - повернувся на місце закладки вибухівки, щоб переконатися в причинах виходах з ладу. Тоді його і затримали", - уточнили в СБУ.
Чоловік, який збирався зробити вибух, прибув до Запоріжжя з Донецька. За словами правоохоронців, бомба була досить потужною і могла вразити близько 10 метрів.
ланов запрацював...красава,блин.
Сколько там предателей не пересчесть
Время нас рассудит.
Вот он - патриот Украины.
1) Включив новости, он понял, что ЧП не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину", Источник: https://censor.net.ua/n3131145\\\\\\\\\
2) По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров. Источник: https://censor.net.ua/n3131145\\\\\\\\\
Десять метров колбасы? Или кубических метров воздуха?
В таких случаях всегда имеется в виду "радиус поражения".
То есть "масштабный теракт" это аж ..... 10 метров во все стороны? Это взрывпакет с дистанционным упр. да еще и чудик возвратился взад при несработавшем устр-ве?.....
10 метров "радиуса поражения" это совсем не мало.
В том же кацапском метро терракты были сделаны бомбы с аналогичным радиусом поражения.
чєсслово!
Поищи новый афоризм на следующей страничке.
Такое же подставное лицо
Сбу дочерняя кампания фсб,но работает в три раза хуже
Нагнеталась нервозность.
И вдруг, все легко вздохнули!
Спасибо спасителям из СБУ!
Жалкий флешмоб!
- "Взрывчатка была отключена и скрытая от объекта заинтересованности нашего..." , "вернулся на место закладки взрывчатки, чтобы убедиться в причинах выходах из строя. Тогда его и задержали"
часом читаеш тут......
даже если они и говорят про Вас гадости
а за детские жизни и здоровье отдельное огромное СПАСИБО
У нас еще потом в срочном порядке все бетонные мусорники на проволочные меняли на улицах.
2 апреля 2019 "По словам члена команды Зеленского, ГПУ необходимо ликвидировать в принципе, а СБУ должна заниматься только вопросами контрразведки.
2 июня 2019 "Президент поставил перед Службой безопасности достаточно четкие задачи, первейшая из которых - преодолеть коррупцию, которую он считает основной бедой Украины", - заявил он.