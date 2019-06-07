EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  2350  55
Все про:Зубко (269) енергоефективність (73)

 Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж". ВIДЕО

Весь клас енергоефективності в Україні зараз відповідає букві "Ж", а треба рухатися до класу "А".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час Години запитань до уряду 7 червня.

"І ця буква "Ж" відповідає взагалі всьому класу енергоефективності зараз у країні. Тому нині нам потрібно рухатися до класу "А", класу "Б", класу "С", як це відбувається практично в європейських країнах. І саме підтримка від державних інструментів, теплих кредитів, фонду енергоефективності, має дати можливість вийти країні з класу "Ж" до класу "А" найближчими роками", - сказав Зубко.

З його слів випливає, що для відслідковування ефективності запроваджених заходів дуже важливі сертифікація та аудит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має непогані шанси стати енергонезалежною до 2020 року, - Гройсман

"Ми побачили за перших сертифікатів, що два будинки-близнюки, які народжені 65-го року, один з них майже нічого не робив за роки свого існування з модернізації, а інший поряд будинок, який провів модернізацію, який утеплився, який поміняв вікна в під’їздах, який вкладав кошти і прагнув до того, щоб зменшити свою енергію, виявилося, що вони перебувають абсолютно на майже однаковій межі з енергоефективності, практично в класі "Ж"", - розповів міністр регіонального розвитку.

Нагадаємо, влітку 2017 року Верховна Рада запровадила Фонд енергоефективності. Раніше повідомлялося про умови, переваги та підводні камені користування кредитами на енергоефективність в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131126
 
 
 Топ коментарі
 
А для чого нам рухатись до класу А? В Україні в рази впало споживання електрики через зупинку всіх підприємтсв, тобто в нас зараз немає куди дівати ту електрику! Для чого нам викидати шалені гроші ан якусь енергоефективність, якщо ми можемо просто перевести все опалення на електрику! Потрібно лише зменшити тарифи на електрику! Зубко - ідіот!
 показати весь коментар
 
А кто же это сделал?
Случайно не министр ЖКХ Зубко и его хозяева Порошенко и Гройсман?
 показати весь коментар
 
похвальная самокритика- наруководил на букву"ж"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А для чого нам рухатись до класу А? В Україні в рази впало споживання електрики через зупинку всіх підприємтсв, тобто в нас зараз немає куди дівати ту електрику! Для чого нам викидати шалені гроші ан якусь енергоефективність, якщо ми можемо просто перевести все опалення на електрику! Потрібно лише зменшити тарифи на електрику! Зубко - ідіот!
 показати весь коментар
 
 
Міська інфраструктура по електриці і так знаходиться в критичному стані, її потрібно негайно реформовувати та добудовувати, але приватні власники обленерго навіть не збираються реконструйовувати та збільшувати потужність міських енергомереж! Тому так чи інакше нам потрібно вкладати гроші в нові підстанції, електролінії та заміну проводів в житлових будинках! Можна все це робити по-тупому, як робила влада порошенка, коли провода та кабелі замінювались просто на нові такої ж потужності, а можна робити це по-розумному, переводячі всі будинки на електроопалення і відмовляючись від дорогого газового централізованого опалення взагалі!
 показати весь коментар
 
 
а все остальное в классе--х ( в смысле хорошо)
 показати весь коментар
 
похвальная самокритика- наруководил на букву"ж"
 показати весь коментар
 
 
"... они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж"..." Источник: https://censor.net.ua/n3131126

Вывод! Нах, что-то делать, вкладывать бабки, если не поможет...
 показати весь коментар
 
 
А кто же это сделал?
Случайно не министр ЖКХ Зубко и его хозяева Порошенко и Гройсман?
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то Зубко - по квоте партии "Батькивщина". Вот же сюрприз, да? Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 6833
 показати весь коментар
 
..Зубко ? ..Барижний по повній .. Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 1687
І знову буде пхатися до ВР по Житомиру... відсунувши *бурштинового* ********** та Габіновіча .
 показати весь коментар
 
 
Потому и Ж, что олигархи и их дети хотят кушать. За наш счет.
 показати весь коментар
 
 
Нужно сложить слово:"энергоэффективность"
Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 5701
 показати весь коментар
 
а я рєшіл шо ето мєтафора: тіпа, полная ЖО, а оно так і єсть, тока нє мєтафора
 показати весь коментар
 
Миллиарды бюджетных денег списывались на якобы *теплыекредиты*, вместо того чтобы снять налоги и с енергосберегающих материалов и дать возможность каждому украинцу провести модернизацию и утепление своего дома.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, где-что там "списывается", но у меня в доме, все окна на лестнице заменили, двери входные заменили, двойные поставили.
И подъезд перестал зимой быть "аэродинамической трубой".
И на соседние дома смотрю - везде новые подъездные окна стоят.
 показати весь коментар
 
 
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!! (может мне кто-то объяснит?)
"два дома-близнеца, которые рождены в 65-м году, один из них практически ничего не делал за годы своего существования по модернизации, а другой рядом дом, который провел модернизацию, который утеплился, который поменял окна в подъездах, который вкладывал средства и стремился к тому, чтобы уменьшить свою энергию, оказалось, что они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж""
То есть, он утверждает, что замена рам, утепление стен, гидроизоляция и вся прочая модернизация домов НЕ ЭФФЕКТИВНА и БЕССМЫСЛЕНА?!!
Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 2526

 показати весь коментар
 
 
он утверждает то, что продажи энергоносителей должны расти, а не снижаться
 показати весь коментар
 
Совершенно в дырочку
Эффективность достигается когда все делается комплексено
Утепляется стены ,крыши,подвалы и котел отопления стоит в доме или рядом,а не 10,20 км
 показати весь коментар
 
Бред несешь.
Потери тепла на каждом этапе замерены и просчитаны. Эффективность каждого утепления так же рассчитана и проверена на практике.
 показати весь коментар
 
 
Вот поэтому не понял ты
Дом должен быть как термос тогда эффектиность на лицо,а стеклопакеты повышают тепло всего на 3_5 градусов
 показати весь коментар
 
Если дом будет как термос, то ты в нем просто задохнешься.
И ты зимой тоже на улицу выходишь одетым "как термос"?
Давно измерено, сколько тепла/энергии дом теряет через какие стороны.
В частном доме потери тепла через окна составляют 20-40%.
В многоквартирном доме они доходят до 60% тепловой энергии всего дома.
а твое "повышают тепло всего на 3_5 градусов" - вообще бред профана.
 показати весь коментар
 
Я тоже ничего не понял в его логике. Зубко зарапортовался?
 показати весь коментар
 
А ППП (пятый президент П) вообще отлично
 показати весь коментар
 
а уровень учета энергоресурсов какой букве соответствует?
 показати весь коментар
 
"Мы увидели при первых сертификатах, что два дома-близнеца, которые рождены в 65-м году, один из них практически ничего не делал за годы своего существования по модернизации, а другой рядом дом, который провел модернизацию, который утеплился, который поменял окна в подъездах, который вкладывал средства и стремился к тому, чтобы уменьшить свою энергию, оказалось, что они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж"

Фактически министр сказал, что никакие меры по экономии энергии не помогли второму, активному и сознательному, дому выйти из класса Ж. в котором несознательный первый дом, ничего не делая, находится изначально. Все это давно описано в песне ЗОЖ сочинения Шнура:
"Если в башне по...бень, то хоть ...бень, хоть не ....бень."
 показати весь коментар
 
 
Роботи з термомодернізації проведенні через "Ж...." (я навіть пропонував клас ввести ЖОПА). Тобто хаотично і бездарно. Вікна взяли чим подешевше і монтаж такий самий, двері нові але хренові (холодні). Утеплення 5 см пінопласті "не правильного" за ТУ а не за ДСТУ (хоча з 2014 мінімум 15 см). і так далі. Бабки відмили а ефект 0. І в принципі велика частини провини це заслуга Мінрегіона - відсутній контроль, відповідальність та покарання.
 показати весь коментар
 
Даже при пенопласте 5 см и плохих стеклопакетах и дверях, но новых, эффект должен какой то заметный быть.
 показати весь коментар
 
Смешно читать комменты зубожинцив и прочего планктона. Что вы лично сделали для энергоэффективности вашего дома/квартиры? Ни-че-го. Ну, так что же вы требуете от государства, если сами для себя ничего не делаете?
 показати весь коментар
 
 
Так а що ? З- за бугра видно повне *Ж * ? Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 3024
 показати весь коментар
 
 
"Что сделали?" - ну, хотя бы БАЛКОНЫ ЗАСТЕКЛИЛИ и старые совковые потрескавшиеся рамы на СТЕКЛОПАКЕТЫ заменили!
А это, "на секундочку" - больше половины всех потер на отопление.
 показати весь коментар
 
 
ПС ...Я стіну наружку ..утеплив (ще пару років тому )
А сусіди -зась Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 9324 .Пропонував ..всім поверхам і *оптом *
 показати весь коментар
 
 
Чем застеклили? Стеклопакет не означает, что ты решил проблему. У меня стояли стеклопакеты дешевые. Заменил на дорогие и температура зимой на четыре градуса выше, а летом на два ниже. Если раньше тремя киловаттами я не мог обогреть комнату 20м2, то сейчас хватает двух с головой. Зимой две сплит-системы обогревали 50м2 "кушая" по 700 ватт электрики (на улице -5 +10). Вот это энергоэффективность. Стены еще утеплять надо, чтобы еще увеличить КПД теплоносителя (если угловая квартира, или дом).

P.S. Ты сейчас за всех "бидкающихся", что вечно ноет ответил? Все они тоже застеклились и утеплились? Если да, то у них все должно быть хорошо с этим. Но, судя по реакции у них все плохо. Как всегда и со всем. Это гены и карма такая.

- Чому ви такі бідні?
- Бо дурні.
- Чому ви такі дурні?
- Бо бідні.

Країна зубожілих дурнів (с)
 показати весь коментар
 
 
ДЫБИЛ!
Ты спросил "Что вы лично сделали для энергоэффективности вашего дома/квартиры?"
Я тебе ответил! Причем, вот это самое, сделали большинство жителей городов Украины.
Что тебе не нравится?
Начал нести ерунду про "дешевые-дорогие" стеклопакеты... бла-бла-бла-.........
 показати весь коментар
 
Я спросил у тех, кто ноет. Ты ноешь? Значит ты плохо застеклился. Если не ноешь, то вопрос не тебе был адресован и ты не должен был на него отвечать. Теперь внимание вопрос: Кто из нас дыбил?
 показати весь коментар
 
А имеет ли экономический смысл делать что то? На данный момент в Ощадбанке депозит приносит не менее 12% годовых, а сроки окупаемости утепления тоже не менее 8 лет. Кредит вообще дается под 20% и выше, так что без помощи государства энергосбережение во многих случаях просто не выгодно, а вот энергосберегающие лампочки народ довольно охотно покупает даже без державного поощрения, потому как кроме экономии энергии есть и другие удобства - реже нужно возиться с заменами и нет высокой нагрузки на проводку.
 показати весь коментар
 
З введення в дію нових положень Закону про ЖКХ ..держава взагалі відходить від цього ..Спихуючи все на самих громадян .Це і ОСББ .лічильники будинкові. кредити .і т.п . Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 8731
 показати весь коментар
 
 
Снігова Королева доручила хлопчику Каю скласти слово "ВЛАДА" але у нього як завжди виходило "ПІДОРАСИ"! Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж" - Цензор.НЕТ 3292
 показати весь коментар
 
Чтобы население стало экономить, надо чтобы тепло стоило ДОРОГО, на уровне хотя бы Польши. И отменить субсидии, льготы и т.п. Тогда народ сам побежит за теплоизоляцией и регуляторами отопления. А сейчас, посреди зимы можно видеть открытые окна - люди "проветривают" потому шо жарко.
 показати весь коментар
 
 
Зубко - це той,якому Гройсман прилюдно,на всю Україну сказав - або ти заткнешся,або я тебе вижену *****!..Кожен самоповажаючий себе чиновник після цього дає Гройсу в морду і подає у відставку,Зубко ж вирішив залишитись...в жопі...по новому правопису в дупі...Тепер туди ж тягне енергоефективність,а потім затягне і всіх нас...Ось такі у нас гавнисті міністри,чи то ж опитні,чи то жопотні...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЕкономікаЗубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору