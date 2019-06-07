 Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час Години запитань до уряду 7 червня.
"І ця буква "Ж" відповідає взагалі всьому класу енергоефективності зараз у країні. Тому нині нам потрібно рухатися до класу "А", класу "Б", класу "С", як це відбувається практично в європейських країнах. І саме підтримка від державних інструментів, теплих кредитів, фонду енергоефективності, має дати можливість вийти країні з класу "Ж" до класу "А" найближчими роками", - сказав Зубко.
З його слів випливає, що для відслідковування ефективності запроваджених заходів дуже важливі сертифікація та аудит.
"Ми побачили за перших сертифікатів, що два будинки-близнюки, які народжені 65-го року, один з них майже нічого не робив за роки свого існування з модернізації, а інший поряд будинок, який провів модернізацію, який утеплився, який поміняв вікна в під’їздах, який вкладав кошти і прагнув до того, щоб зменшити свою енергію, виявилося, що вони перебувають абсолютно на майже однаковій межі з енергоефективності, практично в класі "Ж"", - розповів міністр регіонального розвитку.
Нагадаємо, влітку 2017 року Верховна Рада запровадила Фонд енергоефективності. Раніше повідомлялося про умови, переваги та підводні камені користування кредитами на енергоефективність в Україні.
Вывод! Нах, что-то делать, вкладывать бабки, если не поможет...
Случайно не министр ЖКХ Зубко и его хозяева Порошенко и Гройсман?
І знову буде пхатися до ВР по Житомиру... відсунувши *бурштинового* ********** та Габіновіча .
И подъезд перестал зимой быть "аэродинамической трубой".
И на соседние дома смотрю - везде новые подъездные окна стоят.
"два дома-близнеца, которые рождены в 65-м году, один из них практически ничего не делал за годы своего существования по модернизации, а другой рядом дом, который провел модернизацию, который утеплился, который поменял окна в подъездах, который вкладывал средства и стремился к тому, чтобы уменьшить свою энергию, оказалось, что они находятся совершенно на практически одинаковом пределе по энергоэффективности, практически в классе "Ж""
То есть, он утверждает, что замена рам, утепление стен, гидроизоляция и вся прочая модернизация домов НЕ ЭФФЕКТИВНА и БЕССМЫСЛЕНА?!!
Эффективность достигается когда все делается комплексено
Утепляется стены ,крыши,подвалы и котел отопления стоит в доме или рядом,а не 10,20 км
Потери тепла на каждом этапе замерены и просчитаны. Эффективность каждого утепления так же рассчитана и проверена на практике.
Дом должен быть как термос тогда эффектиность на лицо,а стеклопакеты повышают тепло всего на 3_5 градусов
И ты зимой тоже на улицу выходишь одетым "как термос"?
Давно измерено, сколько тепла/энергии дом теряет через какие стороны.
В частном доме потери тепла через окна составляют 20-40%.
В многоквартирном доме они доходят до 60% тепловой энергии всего дома.
а твое "повышают тепло всего на 3_5 градусов" - вообще бред профана.
Фактически министр сказал, что никакие меры по экономии энергии не помогли второму, активному и сознательному, дому выйти из класса Ж. в котором несознательный первый дом, ничего не делая, находится изначально. Все это давно описано в песне ЗОЖ сочинения Шнура:
"Если в башне по...бень, то хоть ...бень, хоть не ....бень."
А это, "на секундочку" - больше половины всех потер на отопление.
А сусіди -зась .Пропонував ..всім поверхам і *оптом *
P.S. Ты сейчас за всех "бидкающихся", что вечно ноет ответил? Все они тоже застеклились и утеплились? Если да, то у них все должно быть хорошо с этим. Но, судя по реакции у них все плохо. Как всегда и со всем. Это гены и карма такая.
- Чому ви такі бідні?
- Бо дурні.
- Чому ви такі дурні?
- Бо бідні.
Країна зубожілих дурнів (с)
Ты спросил "Что вы лично сделали для энергоэффективности вашего дома/квартиры?"
Я тебе ответил! Причем, вот это самое, сделали большинство жителей городов Украины.
Что тебе не нравится?
Начал нести ерунду про "дешевые-дорогие" стеклопакеты... бла-бла-бла-.........