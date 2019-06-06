 На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"6 червня близько 03:00 в Липецьке відділення поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату на вулиці Культури в селищі Рогань. На місці події поліцейські встановили, що невідомі особи пошкодили банкомат шляхом підриву з використанням невідомої речовини і викрали касети з грошима", - йдеться в повідомленні.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.
шкоди більше
- Сара, почему ты не спишь?
- Ах, Абрам, я должна Хаиму 200 рублей, завтра отдавать.
Абрам встает, берет швабру и начинает стучать ею в потолок:
- Эй, Хаим, тебе Сара должна 200 рублей, а завтра отдавать?
- Должна!
- Так вот, она тебе их не отдаст. Спи, Сара спокойно, пусть теперь Хаим ворочается.
В Северной Ирландии грабители похитили банкомат с помощью экскаватора (видео)
https://www.facenews.ua/video/2019/314541/